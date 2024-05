Giá dầu có thể tăng đột biến do bất ổn ở Trung Đông

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) vừa đưa ra nhận định về triển vọng giá hàng hóa trong thời gian tới trong đó nhấn mạnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông đã bước vào một giai đoạn mới sau cuộc tấn công gần đây của Iran vào nhiều khu vực của Israel vào ngày 14 tháng 4.

Cuộc đáp trả này được kích hoạt bởi một cuộc tấn công của Israel nhắm vào Lãnh sự quán Iran tại Damascus, Syria, vào ngày 1 tháng 4 năm 2024.

Cuộc xung đột đang diễn ra này đã làm dấy lên mối lo ngại về tác động tiềm tàng của nó đối với giá dầu, do vai trò quan trọng của các quốc gia Trung Đông trong sản xuất và vận chuyển dầu toàn cầu.

Đầu tháng này, trước khi Iran tấn công Israel, giá dầu thô Brent đã vượt trên 90 USD/thùng, nhưng sau đó đã giảm trở lại khoảng 86-88 USD/thùng. Tương tự, trước khi xảy ra sự cố, dầu thô WTI đạt đỉnh trên 86 USD/thùng nhưng lại giảm xuống khoảng 83 USD/thùng. Giá dầu tăng 3% vào ngày 12 tháng 4 sau khi Iran tấn công Israel, sau đó giảm xuống và tăng vọt 4% vào ngày 19 tháng 4 khi Israel trả đũa, sau đó lại giảm.

Tình trạng này tương tự như khi người Houthis gây ra sự gián đoạn qua Biển Đỏ, nhưng thị trường đã điều chỉnh sau đó. Diễn biến này cho thấy rằng mặc dù các nhà đầu tư vẫn quan ngại về căng thẳng khu vực Trung Đông nhưng giá dầu không tăng đáng kể, theo đó, kịch bản cơ sở vẫn nghiêng về việc xung đột được kiềm chế và giá dầu tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi mối lo ngại về triển vọng tăng trưởng toàn cầu.

Căng thẳng giữa Israel và Iran cũng đã ảnh hưởng đến các thị trường hàng hóa khác nhau, chẳng hạn như kim loại. Mặc dù có kỳ vọng về sự tăng mạnh của giá vàng như một tài sản trú ẩn, nhưng sau sự kiện, chúng ta chỉ chứng kiến một sự tăng nhẹ của kim loại quý. Vàng ghi nhận mức tăng nhẹ khoảng 4,7% từ 2.229,9$/ounce lên 2.334,3$/ounce vào tháng 4/2024.

Ngược lại, bạc đã trải qua một sự tăng đáng kể hơn là 10,2% trong tháng 4 lên 27,4$/ounce. Giá nhôm tăng 4,6% trong tháng, trong khi đồng và kẽm lần lượt tăng 16,8% và 11,3%.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, giá gạo, đường và cao su đã giảm lần lượt 1,9%, 9,1% và 11,7% vào tháng 4. Ngược lại, ngô và lúa mì có mức tăng đáng chú ý lần lượt là 10,7% và 7,6%. Giá Cacao, bắt đầu từ năm 2024 ở mức dưới 4.200$/tấn, hiện giao dịch ở mức cao nhất mọi thời đại là 9.945%/tấn.

Tuy nhiên, sự gia tăng lớn này không phải do xung đột mà là do sự gián đoạn về phía nguồn cung do điều kiện thời tiết khô hạn nghiêm trọng do El Niño gây ra, các vụ cháy rừng được báo cáo và sự bùng phát của virus làm giảm nguồn cung cacao.

Diễn biến giá hàng hoá toàn cầu đã cho thấy sự tăng giá trong những tháng gần đây. Căng thẳng địa chính trị và yếu tố cơ bản hỗ trợ, chẳng hạn như tình trạng thiếu nguồn cung, đã dẫn đến sự gia tăng của giá hàng hóa.

Trong những tháng tới, theo VDSC, xu hướng giá dầu sẽ phụ thuộc vào điều kiện cung-cầu trên thị trường giao ngay; quyết định của các thành viên OPEC+ về việc kéo dài thời gian cắt giảm sản lượng; nhu cầu tiềm năng tăng từ những nước tiêu thụ dầu lớn và căng thẳng địa chính trị leo thang. Hiện tại, cả 4 yếu tố này vẫn thuận lợi cho giá dầu.

Kết quả là, bên cạnh khả năng tăng đột biến ngắn hạn do địa chính trị gây ra, giá dầu có thể duy trì ở mức 85-90 USD/thùng trong suốt tháng 5 và nửa cuối năm 2024.

Đồng thời, các chuyên gia tin rằng giá vàng vẫn có chỗ đứng vững do vàng là loại tài sản để phòng ngừa lạm phát và các sự kiện rủi ro. Chưa kể đến chất xúc tác dài hạn cho vàng vẫn nằm ở nhu cầu tích luỹ vàng duy trì của các ngân hàng trung ương và thị trường Trung Quốc.

Đối với giá lương thực, với dự báo rằng El Niño sẽ biến mất vào nửa đầu năm 2024 và La Niña có thể quay trở lại vào cuối năm 2024, quá trình chuyển đổi thời tiết thuận lợi sẽ có thể thúc đẩy nhẹ sản lượng nông nghiệp và giúp giảm giá lương thực toàn cầu.