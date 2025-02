Giá giảm 17%, vợ Chủ tịch CTF đăng ký mua 1,41 triệu cổ phiếu

Bà Ngô Thị Hạnh thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần City Auto (mã CTF-HOSE).

Theo đó, bà Ngô Thị Hạnh, vợ ông Trần Ngọc Dân - Chủ tịch HĐQT CTF đăng ký mua vào 1,41 triệu cổ phiếu CTF, từ ngày 14/02-11/03, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

Nếu thành công bà Hạnh sẽ trở thành cổ đông mới của CTF, từ 0% sở hữu 1,47% vốn tại CTF.



Qua đó, nâng tỷ lệ sở hữu của gia đình Chủ tịch Trần Ngọc Dân nâng lên mức 19,1% với cá nhân Chủ tịch sở hữu 9,23% vốn và con trai Trần Lâm - Thành viên HĐQT CTF nắm 8,4% vốn.

Trong khi đó, bà Trần Thị Tâm, em ruột của Chủ tịch HĐQT CTF đăng ký bán hết gần 1,41 triệu cp, chiếm 1,47% vốn điều lệ của CTF, từ ngày 13/02 đến ngày 13/03 để đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

Hiện, giá cổ phiếu CTF đang được giao dịch ở mức 18.400 đồng/cp (13h32 phiên 13/02) và giảm gần 17% so với đầu năm 2025. Tạm tính theo mức giá này, ước tính giao dịch của người thân Chủ tịch CTF có giá trị hơn 25 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, CTF báo lãi quý 4/2024 đạt hơn 39 tỷ, tăng gần 464% so với cùng kỳ (6,9 tỷ đồng), lũy kế đạt gần 51 tỷ, tăng 15,63% so với cùng (44 tỷ) là do thị trường kinh doanh ô tô năm 2024 hồi phục nhẹ do nhu cầu mua sắm thời điểm cuối năm của khách hàng.