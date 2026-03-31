Giá không đạt kỳ vọng, cổ đông lớn VNS chỉ bán được 10%

Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã VNS-HOSE).

Cụ thể: Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu VNS từ ngày 25/2-25/3 nhằm giảm tỷ lệ sở hữu. Tuy nhiên, kết thúc thời gian giao dịch trên, tổ chức này chỉ bán được 215.400 cổ phiếu theo phương thức khớp lệnh do thị trường không như kỳ vọng.

Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu VNS mà Kim Ngưu nắm giữ giảm từ hơn 8,5 triệu cổ phiếu, chiếm 12,54% xuống còn 8,29 triệu cổ phiếu, chiếm 12,22% vốn tại VNS.

Hiện, ông Đặng Tiến Sỹ là người đại diện ủy quyền vốn cổ phần của Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu và là thành viên HĐQT Vinasun.

Chốt phiên ngày 30/3, giá cổ phiếu VNS giảm hơn 10% giá trị từ đầu tháng 3 tới nay, giá hiện còn 8.380 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, ông Đặng Thành Duy - Tổng giám đốc VNS đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu từ ngày 10/12-9/1/2026. Tuy nhiên do thay đổi kế hoạch ông Duy không mua vào và ông Duy vẫn duy trì tỷ lệ sở hữu trực tiếp 3.890.020 cổ phiếu, chiếm 5,7%.

Bố mẹ ông Duy là ông Đặng Phước Thành đang sở hữu 16.907.888 cổ phiếu, chiếm 24,92%, bà Ngô Thúy Vân đang sở hữu 8.080.590 cổ phiếu, chiếm 11,91%. Như vậy, tỷ lệ sở hữu của cả nhóm người liên quan nắm giữ bao gồm cả ông Duy đang sở hữu 28.878.020 cổ phiếu, chiếm 42,56%.

Được biết, VNS công bố lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025 sau kiểm toán giảm 53,45% so với cùng kỳ còn hơn 39 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế công ty mẹ giảm 56,45% còn hơn 35,76 tỷ đồng. Nguyên nhân là do doanh thu năm 2025 của công ty giảm 11,92% nên dẫn tới lợi nhuận sau thuế hợp nhất cũng như lợi nhuận sau thuế công ty mẹ giảm mạnh so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 31/12/2025, nhân viên của nhóm công ty là 1.407 người, giảm 142 người so với cùng kỳ. Cũng tại ngày 31/12/2025, công ty có 1 công ty con là CTCP Ánh Dương Xanh Việt Nam (Đà Nẵng) hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi.