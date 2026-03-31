Giá không đạt kỳ vọng, cổ đông lớn VNS chỉ bán được 10%

Hà Anh

31/03/2026, 08:57

Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu VNS từ ngày 25/2-25/3 nhằm giảm tỷ lệ sở hữu.

Sơ đồ giá cổ phiếu VNS trên TradingView.

Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (mã VNS-HOSE).

Cụ thể: Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu VNS từ ngày 25/2-25/3 nhằm giảm tỷ lệ sở hữu. Tuy nhiên, kết thúc thời gian giao dịch trên, tổ chức này chỉ bán được 215.400 cổ phiếu theo phương thức khớp lệnh do thị trường không như kỳ vọng.

Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu VNS mà Kim Ngưu nắm giữ giảm từ hơn 8,5 triệu cổ phiếu, chiếm 12,54% xuống còn 8,29 triệu cổ phiếu, chiếm 12,22% vốn tại VNS.

Hiện, ông Đặng Tiến Sỹ là người đại diện ủy quyền vốn cổ phần của Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu và là thành viên HĐQT Vinasun.

Chốt phiên ngày 30/3, giá cổ phiếu VNS giảm hơn 10% giá trị từ đầu tháng 3 tới nay, giá hiện còn 8.380 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, ông Đặng Thành Duy - Tổng giám đốc VNS đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu từ ngày 10/12-9/1/2026. Tuy nhiên do thay đổi kế hoạch ông Duy không mua vào và ông Duy vẫn duy trì tỷ lệ sở hữu trực tiếp 3.890.020 cổ phiếu, chiếm 5,7%.

Bố mẹ ông Duy là ông Đặng Phước Thành đang sở hữu 16.907.888 cổ phiếu, chiếm 24,92%, bà Ngô Thúy Vân đang sở hữu 8.080.590 cổ phiếu, chiếm 11,91%. Như vậy, tỷ lệ sở hữu của cả nhóm người liên quan nắm giữ bao gồm cả ông Duy đang sở hữu 28.878.020 cổ phiếu, chiếm 42,56%.

Được biết, VNS công bố lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025 sau kiểm toán giảm 53,45% so với cùng kỳ còn hơn 39 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế công ty mẹ giảm 56,45% còn hơn 35,76 tỷ đồng. Nguyên nhân là do doanh thu năm 2025 của công ty giảm 11,92% nên dẫn tới lợi nhuận sau thuế hợp nhất cũng như lợi nhuận sau thuế công ty mẹ giảm mạnh so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 31/12/2025, nhân viên của nhóm công ty là 1.407 người, giảm 142 người so với cùng kỳ. Cũng tại ngày 31/12/2025, công ty có 1 công ty con là CTCP Ánh Dương Xanh Việt Nam (Đà Nẵng) hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi.

Mua 500.000 cổ phiếu, Tổng giám đốc VNS chính thức trở thành cổ đông lớn của công ty

14:43, 21/08/2025

Thay đổi kế hoạch, Tổng giám đốc VNS không mua vào như dự kiến

14:20, 13/01/2026

Đọc thêm

STB bổ nhiệm ông Loic Faussier giữ chức Phó Tổng giám đốc

Theo đó, Ban Tổng giám đốc Sacombank có 12 thành viên - trong đó, ông Nguyễn Đức Thụy giữ chức Tổng giám đốc.

CII và HFIC được giao nghiên cứu dự án cải tạo Xa lộ Hà Nội 2

Ban lãnh đạo CII cho biết dự án Xa lộ Hà Nội 2 được kỳ vọng tháo gỡ các "điểm nghẽn" giao thông tại các nút giao đồng mức thường xuyên gây ùn tắc vào giờ cao điểm.

SSI Research ước tính quý 1 lợi nhuận 40 doanh nghiệp giảm 26%, phân bón và năng lượng

SSI Research ước tính quý 1 lợi nhuận 40 doanh nghiệp giảm 26%, phân bón và năng lượng "bùng nổ"

Kỳ vọng tổng lợi nhuận 40 doanh nghiệp SSI Research theo dõi sẽ tăng trưởng 16% so với cùng kỳ nhưng giảm 26% so với quý trước, sự sụt giảm so với quý trước chủ yếu phản ánh yếu tố mùa vụ.

HPA sắp chi tiếp cổ tức bằng tiền 2025 tỷ lệ 21%

HPA cũng báo cáo cổ tức đã chi trả năm 2025 bằng tiền mặt với số tiền gần 947 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 35,464% trong quý 2 và quý 3/2025.

SCIC không mua hết cổ phiếu FPT theo kế hoạch

Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) chỉ mua được 250.000 cổ phiếu, chiếm 0,015% trên 2 triệu cổ phiếu đã đăng ký trước đó, từ ngày 25/2-26/3

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

