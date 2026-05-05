Bộ Nội vụ đề nghị đánh giá toàn diện việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

Bộ Nội vụ cho biết thực hiện Nghị quyết số 105/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Chương trình lập pháp năm 2026 và Nghị quyết số 61/NQ-CP của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký tờ trình để trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Văn phòng Quốc hội đã có văn bản thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Để hoàn thiện Hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội bảo đảm chất lượng, tiến độ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc tổng kết, hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Việc tổng kết được triển khai theo hướng toàn diện, phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan.

Trong đó, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Luật Bảo hiểm xã hội 2024 về công tác xây dựng ban hành chính sách, pháp luật và hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân.

Bộ Tài chính tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Luật Bảo hiểm xã hội 2024 về cơ chế tài chính về bảo hiểm xã hội; chi, tổ chức hoạt động bảo hiểm xã hội; quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội; về hoạt động đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội; bảo hiểm xã hội hưu trí bổ sung và tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Đồng thời, trên cơ sở quá trình triển khai thực hiện việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong quá trình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội để đề xuất việc cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Qua đó, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính.

Bộ Y tế tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Luật Bảo hiểm xã hội về công tác xây dựng ban hành chính sách, pháp luật và hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về trợ cấp hưu trí xã hội.

Thanh tra Chính phủ tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động thanh tra đối với lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Thanh tra 2025.

Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Luật Bảo hiểm xã hội về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng.

Trên cơ sở kết quả tổng kết thi hành, đề xuất các nội dung cấp thiết cần sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội 2024, và thực hiện đánh giá tác động kỹ lưỡng đối với chính sách mới đề xuất theo đúng kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nghiên cứu, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội 2024 nhằm thể chế hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV và các chủ trương, kết luận của Đảng.

Đối với các địa phương, Bộ Nội vụ đề nghị tổng kết thực tiễn thi hành chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội trên địa bàn, và việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội của Ủy ban nhân dân các cấp theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024 trước và sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, tổng kết việc thực hiện hoạt động thanh tra, hoạt động kiểm tra chuyên ngành về bảo hiểm xã hội trên địa bàn theo quy định của Luật Thanh tra 2025 và Nghị định số 217/2025/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động kiểm tra chuyên ngành.

Trên cơ sở kết quả tổng kết thi hành, đề xuất các nội dung cấp thiết cần sửa đổi, bổ sung Luật; đặc biệt đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến Điều 138 về trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội của Ủy ban nhân dân các cấp. Từ đó, tăng cường vai trò của Ủy ban nhân dân các cấp trong thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội trên địa bàn các địa phương.

Bộ Nội vụ đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về Bộ trước ngày 10/5/2026 để tổng hợp, nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Luật.