Thứ Ba, 05/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Bộ Nội vụ đề nghị đánh giá toàn diện việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

Nhật Dương

05/05/2026, 10:56

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Luật Bảo hiểm xã hội 2024 để làm căn cứ hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Nội vụ cho biết thực hiện Nghị quyết số 105/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Chương trình lập pháp năm 2026 và Nghị quyết số 61/NQ-CP của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký tờ trình để trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Văn phòng Quốc hội đã có văn bản thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Để hoàn thiện Hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội bảo đảm chất lượng, tiến độ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc tổng kết, hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Việc tổng kết được triển khai theo hướng toàn diện, phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan.

Trong đó, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Luật Bảo hiểm xã hội 2024 về công tác xây dựng ban hành chính sách, pháp luật và hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân.

Bộ Tài chính tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Luật Bảo hiểm xã hội 2024 về cơ chế tài chính về bảo hiểm xã hội; chi, tổ chức hoạt động bảo hiểm xã hội; quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội; về hoạt động đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội; bảo hiểm xã hội hưu trí bổ sung và tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Đồng thời, trên cơ sở quá trình triển khai thực hiện việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong quá trình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội để đề xuất việc cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Qua đó, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính.

Bộ Y tế tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Luật Bảo hiểm xã hội về công tác xây dựng ban hành chính sách, pháp luật và hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về trợ cấp hưu trí xã hội.

Thanh tra Chính phủ tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động thanh tra đối với lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Thanh tra 2025.

Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Luật Bảo hiểm xã hội về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng.

Trên cơ sở kết quả tổng kết thi hành, đề xuất các nội dung cấp thiết cần sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội 2024, và thực hiện đánh giá tác động kỹ lưỡng đối với chính sách mới đề xuất theo đúng kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nghiên cứu, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội 2024 nhằm thể chế hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV và các chủ trương, kết luận của Đảng.

Đối với các địa phương, Bộ Nội vụ đề nghị tổng kết thực tiễn thi hành chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội trên địa bàn, và việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội của Ủy ban nhân dân các cấp theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024 trước và sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, tổng kết việc thực hiện hoạt động thanh tra, hoạt động kiểm tra chuyên ngành về bảo hiểm xã hội trên địa bàn theo quy định của Luật Thanh tra 2025 và Nghị định số 217/2025/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động kiểm tra chuyên ngành.

Trên cơ sở kết quả tổng kết thi hành, đề xuất các nội dung cấp thiết cần sửa đổi, bổ sung Luật; đặc biệt đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến Điều 138 về trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội của Ủy ban nhân dân các cấp. Từ đó, tăng cường vai trò của Ủy ban nhân dân các cấp trong thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội trên địa bàn các địa phương.

Bộ Nội vụ đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về Bộ trước ngày 10/5/2026 để tổng hợp, nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Luật.

Lưu ý với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để không thiệt quyền lợi

09:29, 05/05/2026

Lưu ý với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để không thiệt quyền lợi

Sửa đổi quy trình giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội

08:47, 10/04/2026

Sửa đổi quy trình giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội

Hướng dẫn sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử

15:44, 06/04/2026

Hướng dẫn sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử

Từ khóa:

bảo hiểm hưu trí bổ sung bảo hiểm xã hội Luật Bảo hiểm xã hội 2024 trợ cấp hưu trí

Đọc thêm

Đề xuất định danh sản phẩm bằng mã UID để phòng chống hàng giả, hàng nhái

Đề xuất định danh sản phẩm bằng mã UID để phòng chống hàng giả, hàng nhái

Bộ Công an đề xuất định danh sản phẩm, hàng hóa bằng mã UID để phòng chống hàng giả, hàng nhái. Đây là mã dùng truy vết sản phẩm được tạo lập tự động trên Nền tảng quốc gia về định danh, xác thực...

Lưu ý với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để không thiệt quyền lợi

Lưu ý với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để không thiệt quyền lợi

Pháp luật hiện hành không cho phép truy đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với khoảng thời gian người tham gia không đóng trước đó. Vì vậy, người tham gia cần duy trì việc đóng liên tục, tránh gián đoạn để đảm bảo quyền lợi hưởng lương hưu...

Cảnh báo 3 lô sữa công thức cho trẻ em có chứa độc tố

Cảnh báo 3 lô sữa công thức cho trẻ em có chứa độc tố

Công ty Sữa A2 (A2 Milk Company) tự nguyện thu hồi 3 lô sữa công thức cho trẻ sơ sinh từ 0 đến 12 tháng tuổi nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA, do phát hiện chứa cereulide – độc tố bền nhiệt do một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra, có thể gây hại cho trẻ nhỏ...

TP Hồ Chí Minh: Phát động Chiến dịch 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học

TP Hồ Chí Minh: Phát động Chiến dịch 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học

Mục tiêu trọng tâm là hoàn thành 100% công trình trong 150 ngày, qua đó giảm áp lực sĩ số học sinh/lớp, nâng cao điều kiện dạy và học, tiến tới đáp ứng tiêu chuẩn trường học và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày...

Hải Phòng đề xuất cơ chế giải bản 143 tàu cá

Hải Phòng đề xuất cơ chế giải bản 143 tàu cá

UBND TP. Hải Phòng đề xuất cơ chế hỗ trợ giải bản (xoá đăng ký, tháo dỡ hoặc huỷ bỏ tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, không có nhu cầu khai thác, hoặc vi phạm quy định IUU...) 143 tàu cá, chuyển đổi nghề ổn định sinh kế cho ngư dân…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

eMagazine

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

eMagazine

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

eMagazine

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đồng bằng sông Cửu Long trước cơ hội vận hành thí điểm thị trường carbon

Kinh tế xanh

2

Đề xuất định danh sản phẩm bằng mã UID để phòng chống hàng giả, hàng nhái

Dân sinh

3

Đàm phán mua bán giảm phát thải, chuyển nhượng tín chỉ carbon rừng

Kinh tế xanh

4

Thặng dư ngân sách hơn 445 nghìn tỷ đồng trong bốn tháng đầu năm 2026

Tài chính

5

Lưu ý với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để không thiệt quyền lợi

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy