Giá thuê mặt bằng bán lẻ duy trì mức tăng trưởng tốt

Trái ngược với tình hình trầm lắng của nhà phố cho thuê, các trung tâm thương mại trong năm 2023 lại ghi nhận nhiều điểm sáng.

Theo CBRE, thị trường bán lẻ Việt Nam năm qua đã chào đón nhiều dự án mở mới tại Hà Nội và TP.HCM. Nổi bật nhất là trung tâm thương mại Lotte Mall West Lake Hà Nội khai trương vào nửa cuối năm 2023. Với diện tích cho thuê lên đến 72.000m2, đây là dự án trung tâm thương mại quy mô lớn nhất Việt Nam trong vòng 4 năm qua. Mới đây nhất, khu phức hợp The Linc tại khu đô thị Park City Hà Nội cũng chính thức đi vào hoạt động.

Ngoài ra, thị trường bất động sản bán lẻ ở cả hai thành phố tiếp tục duy trì mức tăng trưởng tốt về giá thuê. Năm 2023, giá thuê tại các vị trí đắc địa liên tục tăng nhờ sự gia nhập và mở rộng tích cực của nhiều nhãn hàng cao cấp và hạng sang. Cụ thể, Hà Nội có giá thuê tầng trệt thuộc khu vực trung tâm ở mức 162 USD/m2/tháng, tăng 13% so năm trước. Trong khi TP.HCM, giá thuê trung bình khu vực trung tâm gần ngưỡng 240 USD/m2/tháng, tăng 6% so với năm trước. Đặc biệt, hầu như không còn diện tích bán lẻ trống trong khu vực trung tâm ở cả hai thành phố.

Tương tự, đối với khu vực ngoài trung tâm, các dự án mới khai trương tại Hà Nội đã nâng mức giá thuê trung bình lên hơn 30 USD/m2/tháng, tăng 12% so với năm trước. Còn TP.HCM, mức giá thuê khu vực ngoài trung tâm tăng mạnh lên 51 USD/m2/tháng, tăng 28% so với năm trước. Tỷ lệ lấp đầy trung bình toàn thị trường Hà Nội đạt 88%, tăng 1 điểm phần trăm so năm trước. Tại TP.HCM, tỷ lệ lấp đầy trung bình toàn thị trường xấp xỉ 91%, tăng 2 điểm phần trăm so với năm trước.

Bà Phạm Ngọc Thiên Thanh, Phó giám đốc Bộ phận nghiên cứu và tư vấn, CBRE Việt Nam, cho rằng các trung tâm thương mại đang hoạt động tương đối tốt với tỷ lệ lấp đầy duy trì ở mức cao. Nhiều thương hiệu bán lẻ nước ngoài, nhất là thương hiệu cao cấp và hạng sang năm vừa qua, đa số đều ghi nhận doanh thu khá tốt tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương so các khu vực khác, vì vậy tiếp tục có nhu cầu mở rộng cửa hàng.

Tuy nhiên, mặt bằng bán lẻ cho thuê chất lượng cao và vị trí đắc địa tại Việt Nam vẫn khan hiếm. Do đó, tăng trưởng doanh thu bán lẻ Việt Nam đạt 9,6% trong năm 2023, thấp hơn mức tăng trưởng 19,8% năm trước. Mặc dầu vậy, đây là mức tăng trưởng được đánh giá tích cực so với nhiều quốc gia khác trong khu vực. Bởi năm 2023 thực tế ghi nhận sự gia nhập và mở rộng từ các ngành hàng như F&B, vui chơi giải trí và thời trang tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM.

Vị này dự báo, năm 2024 vẫn là một năm nhộn nhịp của thị trường bán lẻ với 5 dự án mở mới tại Hà Nội, có tổng diện tích cho thuê gần 40.000 m2. Tương tự tại TP.HCM, hai trung tâm thương mại quy mô lớn sẽ khai trương với tổng diện tích cho thuê của cả hai dự án gần 70.000 m2.

Trong khi đó, bà Trang Lê, Giám đốc cấp cao khối Tư vấn và nghiên cứu, Công ty Jones Lang Lasalle Việt Nam (JLL), đánh giá, các trung tâm thương mại trọng điểm dự kiến duy trì được đà tăng trưởng nhờ lượng khách thuê và lưu lượng khách hàng ổn định, điều này tiếp tục thúc đẩy giá thuê. Ngoài ra, các nhà phát triển sẽ nỗ lực để tối đa hóa tỷ lệ lấp đầy, thông qua chính sách về giá thuê và việc phối hợp chặt chẽ hơn với khách thuê. Các chủ nhà cũng sẽ liên tục đưa ra các hoạt động tiếp thị hấp dẫn nhằm thu hút khách đến trung tâm tham quan mua sắm, và thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động của những gian hàng để có sự điều chỉnh phù hợp.