Giá vàng bật tăng sau khi Fed nâng lãi suất

Giá vàng thế giới tăng khá mạnh sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất, đưa giá vàng miếng trong nước sáng nay (16/6) tăng thêm hơn 200.000 đồng/lượng. Giới phân tích đưa ra những quan điểm trái chiều về triển vọng giá vàng.

Lúc gần 10h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 67,65 triệu đồng/lượng (mua vào) và 68,43 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 250.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 230.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 53,8 triệu đồng/lượng và 54,6 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 67,65 triệu đồng/lượng và 68,45 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ đang cao hơn khoảng 16,8 triệu đồng/lượng, từ chỗ chênh 17,1-17,2 triệu đồng/lượng vào sáng hôm qua. Chênh lệch rút ngắn do giá vàng trong nước tăng ít hơn so với giá quốc tế.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Tư tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 26 USD/oz, tương đương tăng hơn 1,4%, chốt ở 1.835,5 USD/oz,

Lúc hơn 10h trưa nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 2,8 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, còn 1.832,7 USD/oz. Mức giá này tương đương 51,6 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan.

So với sáng qua, giá vàng thế giới quy đổi hiện tăng 500.000 đồng/lượng.

Lý giải về sự tăng giá của vàng sau khi Fed nâng lãi suất 0,75 điểm phần trăm, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1994, giới chuyên gia cho rằng đó là do thị trường lo ngại nỗ lực chống lạm phát của Mỹ - dù có thể thành công trong việc kiểm soát sự leo thang của giá cả - rất có khả năng đẩy nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái. Trong bối cảnh như vậy, một số nhà đầu tư đã mua vàng để phòng ngừa rủi ro.

Một báo cáo cua TD Securities nói rằng thị trường hiện đã phản ánh gần như đầy đủ vào giá vàng khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất với bước nhảy 0,75 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 7. Vì vậy, “cả vàng và các tài sản rủi ro đều đang đứng trước khả năng xảy ra ‘short squeeze’” - hiện tượng khi các nhà bán khống (short seller) mua mạnh một tài sản để cắt lỗ hoặc chốt lời, khiến giá tài sản đó tăng vọt.

Diễn biến giá vàng thế giới từ đầu năm đến nay. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: TradingView.

Một báo cáo của Goldman Sachs nhận định rằng “cú sốc tài sản” do phong toả chống Covid-19 ở Trung Quốc chỉ trì hoãn thay vì làm trệch hướng dự báo khả quan của ngân hàng này về giá vàng.

Theo Goldman Sachs, sự khởi sắc của nhu cầu vàng vật chất tại các thị trường mới nổi, dòng vốn chảy vào các quỹ ETF vàng, và lực mua của ngân hàng trung ương trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế Mỹ yếu đi là những nhân tố có lợi cho giá vàng. Nhà băng Mỹ dự báo giá vàng trong 3 tháng tới đây có thể đạt 2.100 USD/oz.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia vẫn giữ quan điểm thận trọng, cho rằng giá vàng tiếp tục gặp bất lợi trong ngắn hạn khi lãi suất tăng lên và đồng USD duy trì xu hướng tăng.

Tuyên bố của Fed sau cuộc họp cho thấy các thành viên FOMC muốn tăng lãi suất quyết liệt trong thời gian tới để “hãm phanh” lạm phát. Trung bình, các quan chức FOMC dự báo lãi suất tham chiếu của Fed sẽ đạt 3,4% vào cuối năm nay, so với mức dự báo 1,5% đưa ra hồi tháng 3. Đến cuối năm 2023, lãi suất này được dự báo đạt 3,8%, cao hơn trong 1 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 3.

Đồng USD giảm giá sau cuộc họp của Fed, với chỉ số Dollar Index sáng nay tuột khỏi mốc 105 điểm, từ mức 105,2 điểm vào sáng qua. Dù vậy, chỉ số này vẫn đang ở gần mức đỉnh của 20 năm thiết lập cách đây ít ngày.

Trong nước, Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 23.090 đồng (mua vào) và 23.370 đồng (bán ra), tăng 10 đồng ở cả hai đầu giá so với hôm qua.