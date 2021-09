Giá vàng giảm mạnh do nỗi lo Fed tăng lãi suất từ 2022

Giá vàng thế giới sụt mạnh khi nhà đầu tư tính đến khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong năm 2022, sớm hơn so với kỳ vọng trước đó. Giá vàng miếng trong nước sáng nay cũng giảm, nhưng chênh cao hơn giá vàng thế giới quy đổi hơn 9 triệu đồng/lượng.

Lúc gần 10h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 56,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 57,5 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện giảm 150.000 đồng/lượng.

Giá nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 50,4 triệu đồng/lượng và 51,4 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 56,4 triệu đồng/lượng và 57,05 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

Giá vàng thế giới cùng thời điểm trên tăng 7,3 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York, tương đương tăng 0,4%, đứng ở 1.751,1 USD/oz. Mức giá này tương đương khoảng 48,3 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với giá vàng quy đổi sáng qua.

Như vậy, so với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ trong nước đang cao hơn tới 9,2 triệu đồng/lượng.

Trong phiên New York đêm qua, giá vàng giao ngay sụt 25,1 USD/oz, tương đương giảm hơn 1,4%, còn 1.743,8 USD/oz.

Tuyên bố sau cuộc họp ngày 21-22/9 của Fed cho thấy ngân hàng trung ương này có thể cắt giảm chương trình mua tài sản sớm nhất từ tháng 11 và sẽ tiến hành nâng lãi suất trong năm 2022. Trước đó, giới chức Fed nghiêng về khả năng bắt đầu tăng lãi suất từ năm 2023.

Việc Fed chưa đưa ra một kế hoạch chi tiết được giới đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ xem là một dấu hiệu của sự mềm mỏng. Tuy vậy, đối với các nhà đầu tư vàng, khả năng Fed sớm tăng lãi suất trong năm tới đặt ra rủi ro lớn. Vàng là một kênh đầu tư không mang lãi suất nên thường giảm giá trong môi trường lãi suất tăng và ngược lại.

Ngoài ra, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng sau cuộc họp Fed cũng gây thêm áp lực mất giá lên kim loại quý này.

“Chúng ta đang chứng kiến lợi suất tăng, nhất là lãi suất thực. Điều đó kéo vàng tụt giá”, chiến lược gia Daniel Ghali của TD Securities phát biểu.

Thị trường chứng khoán toàn cầu tăng điểm mạnh khi mối lo về khủng hoảng Evergrande dịu đi là một nguyên nhân khác khiến vàng mất giá, vì nhu cầu mua vàng phòng ngừa rủi ro giảm bớt. Chiến lược gia Bob Haberkorn của RJO Futures nói rằng xu thế của vàng ở thời điểm hiện tại là nghiêng giảm.

Tuy nhiên, vàng cũng đang được hỗ trợ bởi đồng USD giảm giá trở lại. Sau khi đạt đỉnh 1 tháng trong phiên ngày thứ Tư, chỉ số Dollar Index sáng nay hạ về ngưỡng 93,1 điểm. Sáng qua, chỉ số này là 93,2 điểm.

Báo giá USD sáng nay tại Vietcombank là 22.670 đồng (mua vào) và 22.870 đồng (bán ra), tăng 10 đồng so với sáng qua.