Giá vàng giữ đà phục hồi mạnh, vượt xa mốc 4.500 USD/oz

Giá vàng thế giới giằng co mạnh nhưng giữ được xu thế phục hồi trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (24/3), và tiếp tục đi lên, vượt xa mốc 4.500 USD/oz vào đầu giờ sáng nay (25/3)...

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust đã “rón rén” mua ròng trở lại sau nhiều phiên bán ròng liên tiếp.

Lúc đóng cửa phiên ngày thứ Ba tại Mỹ, giá vàng giao ngay thị trường New York tăng 67,9 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng 1,5%, đạt 4.475,3 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay tăng 2,09 USD/oz, tương đương tăng 3%, chốt ở mức 71,36 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 4/2026 giảm 0,3%, đóng cửa ở mức 4.395,7 USD/oz.

Giá vàng đã giằng co giữa hai trạng thái giảm và tăng trong suốt thời gian của phiên giao dịch, với giá vàng giao ngay có lúc giảm về 4.306 USD/oz, có lúc tăng tới 4.486 USD/oz, phản ánh tác động của những yếu tố trái chiều.

Một mặt, nhu cầu bắt đáy sau khi giá vàng có lúc giảm dưới mốc 4.100 USD/oz vào hôm thứ Hai tuần này đã tạo ra một lực đỡ quan trọng cho thị trường. Nhu cầu phòng ngừa rủi ro trong dài hạn do thế giới đối mặt nhiều bất ổn, từ căng thẳng địa chính trị cho tới nợ công tăng cao, cũng giữ cho giá vàng tránh được những cú rơi sâu hơn.

Nhưng mặt khác, việc giá dầu tiếp tục neo ở mức cao đặt ra rủi ro lạm phát leo thang trên toàn cầu, dẫn tới kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương có thể phải tăng lãi suất để chống lạm phát. Sự dịch chuyển kỳ vọng lãi suất theo chiều hướng từ nới lỏng sang thắt chặt là nguồn áp lực giảm chính đè nặng lên thị trường kim loại quý trong những phiên gần đây.

Phiên ngày thứ Ba, giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London, giá tham chiếu của thị trường dầu toàn cầu, tiếp tục đóng cửa trên mức 100 USD/thùng.

Đồng USD giảm giá vào cuối phiên ngày thứ Ba, đảo ngược xu thế tăng vào đầu phiên. Chỉ số Dollar Index chốt phiên ở mức 98,95 điểm, giảm 0,2% so với phiên trước.

Tuy nhiên, xu hướng của USD từ khi chiến tranh Mỹ - Iran nổ ra tới nay là tăng giá, dẫn tới sức ép giảm giá đối với các kim loại quý.

So với trước chiến tranh, Dollar Index hiện đã tăng 1,2%. Trong khi đó, giá vàng thế giới đã giảm khoảng 20% so với kỷ lục gần 5.600 USD/oz thiết lập vào cuối tháng 1. Mức giảm này đồng nghĩa vàng đã rơi vào trạng thái thị trường đầu cơ giá xuống (bear market).

“Dù tăng vào những ngày đầu của chiến tranh do nhu cầu phòng ngừa rủi ro, giá vàng đã thoái lui trong thời gian gần đây. Mô hình này thường lặp lại trong trong những giai đoạn căng thẳng của thị trường vì nhà dầu tư phải huy động tiền mặt để đáp ứng lệnh ký quỹ hoặc đơn giản là chốt lời”, chiến lược gia cấp cao Rajat Bhattacharya của ngân hàng Standard Chartered nhận định với hãng tin Reuters. Ông cho rằng sự tăng giá của đồng USD gần đây cũng gây áp lực mất giá lên vàng.

Xu hướng tăng của lợi suất trái phiếu cũng đang là một nguồn sức ép giảm giá đối với thị trường kim loại quý.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 5 điểm cơ bản trong phiên ngày thứ Ba, lên mức 4,392%. Trái phiếu bị bán mạnh trong lúc giá dầu tiếp tục biến động ở mức cao và các cuộc tấn công tiếp tục diễn ra ở Trung Đông trong cuộc chiến Mỹ - Iran.

Một số nhà phân tích xem đợt bán tháo vàng gần đây là một sự điều chỉnh tự nhiên sau một giai đoạn tăng kéo dài do bất ổn địa chính trị và nhu cầu mang tính cấu trúc. Năm ngoái, giá vàng tăng 65%.

“Việc giá vàng tăng cao kỷ lục vào đầu năm nay không phải do lạm phát mà do sự mất mát niềm tin trên diện rộng: thâm hụt tài khóa, phân mảnh địa chính trị, và ác ngân hàng trung ương lặng lẽ giảm tỷ trọng nắm giữ USD”, nhà phân tích Zavier Wong của công ty eToro nhận xét.

Theo ông Wong, sau một thời kỳ tăng mạnh như vậy, việc chốt lời là tất yếu. “Vàng là một trong những tài sản tăng giá mạnh nhất trong năm qua, và khi thị trường biến động, các quỹ sử dụng đòn bẩy và các nhà đầu tư tổ chức thường giảm tiếp xúc”, ông nói.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giới chuyên gia nói chung vẫn giữ quan điểm lạc quan về triển vọng tăng giá của vàng trong dài hạn, cho rằng các động lực mang tính cấu trúc như rủi ro địa chính trị, mất cân đối tài khóa và nhu cầu của các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng.

Trong ngắn hạn, các chuyên gia cho rằng nếu chiến tranh Mỹ - Iran xuống thang và giá dầu hạ nhiệt, áp lực mất giá đối với vàng sẽ được giải tỏa.

Điều này được minh chứng rõ nét vào đầu giờ phiên châu Á sáng nay (25/3), khi giá vàng tăng mạnh sau khi tờ báo New York Times đưa tin Mỹ đã gửi tới Iran một bản kế hoạch gồm 15 điểm để kết thúc chiến tranh. Tổng thống Donald Trump nói Mỹ và Iran đang đàm phán và Tehran muốn đi đến một thỏa thuận hòa bình. Ngoài ra, ông Trump tuyên bố Mỹ đã thắng trong cuộc chiến ở Iran.

Lúc 6h50 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại châu Á tăng hơn 62 USD/oz so với chốt phiên Mỹ, tương đương tăng gần 1,4%, đạt gần 4.538 USD/oz - theo Kitco. Giá bạc tăng hơn 2%, giao dịch ở mức 72,8 USD/oz.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SDPR Gold Trust mua ròng gần 0,3 tấn vàng trong phiên ngày thứ Ba, nâng khối lượng nắm giữ lên 1.053 tấn.