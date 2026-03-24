Vàng hồi lên 4.400 USD/oz, SPDR Gold Trust vẫn xả mạnh
Điệp Vũ
24/03/2026, 07:06
Pha đảo chiều ngoạn mục của thị trường kim loại quý diễn ra sau khi ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ hoãn 5 ngày kế hoạch tấn công vào hạ tầng năng lượng của Iran...
HỒI MẠNH TỪ VÙNG 4.100 USD/OZ
Thị trường vàng quốc tế đã bán tháo dữ dội trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (23/3) tại châu Á, có lúc giảm dưới 4.100 USD/oz. Nhưng sau đó vàng đã quay đầu phục hồi ngoạn mục trong phiên châu Âu và Mỹ cùng ngày, lấy lại mốc 4.400 USD/oz.
Pha đảo chiều ngoạn mục của thị trường kim loại quý diễn ra sau khi ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ hoãn 5 ngày kế hoạch tấn công vào hạ tầng năng lượng của Iran. Ông cho biết Washington và Tehran đã có các cuộc thảo luận “tốt đẹp và hiệu quả”.
Song, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust vẫn tiếp tục xu hướng bán ròng. Khối lượng vàng mà quỹ nắm giữ giảm 4,3 tấn, còn 1.052,7 tấn. Trong tuần trước, quỹ đã bán ròng 14,5 tấn vàng, đánh dấu tuần bán ròng thứ ba liên tiếp.
Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại New York giảm 84,8 USD/oz so với đóng cửa tuần trước, tương đương giảm 1,9%, còn 4.407,4 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.
Giá bạc giao ngay tăng 1,33 USD/oz, tương đương tăng 2%, chốt ở mức 69,27 USD/oz.
Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 4/2026 giảm 0,7%, chốt ở mức 4.574 USD/oz.
Trước đó, trong phiên châu Á, giá vàng giao ngay có lúc “bốc hơi” gần 400 USD/oz, còn dưới 4.099 USD/oz, còn giá bạc giảm dưới 61 USD/oz.
Giá dầu thô sụt mạnh và các chỉ số chứng khoán Mỹ và châu Âu đồng loạt chuyển sang trạng thái tăng sau tuyên bố này, phản ánh một sự giải tỏa lớn trong tâm lý của nhà đầu tư.
Trước đó, căng thẳng ở Vùng Vịnh đã khiến giá dầu thô liên tục leo thang. Giá dầu đe dọa đẩy cao lạm phát toàn cầu, đặt ra kịch bản các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải giữ lãi suất cao hơn lâu hơn, thậm chí tăng lãi suất. Kỳ vọng lạm phát và lãi suất đó gây áp lực giảm mạnh lên thị trường chứng khoán và giá vàng trong thời gian gần đây.
Giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London đã giảm gần 11% trong phiên đầu tuần, đóng cửa dưới mức 100 USD/thùng.
Tuần trước, khi giá dầu Brent có lúc vượt 119 USD/thùng, giá vàng đã giảm 10,5% cả tuần, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất từ tháng 9/2011.
Dù phục hồi phiên này, giá vàng hiện vẫn giảm hơn 20% so với mức kỷ lục mọi thời đại gần 5.600 USD/oz thiết lập vào cuối tháng 1.
Giá dầu giảm khiến tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm theo, tạo thêm lực hỗ trợ cho giá vàng.
Chỉ số Dollar Index giảm 0,5%, chốt phiên ngày thứ Hai ở mức 99,15 điểm.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm hơn 4 điểm cơ bản, còn 4,348%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm giảm hơn 4 điểm cơ bản, còn 3,848%.
RÚT DỰ TRỮ VÀNG, BẢO TOÀN VỐN
Trao đổi với hãng tin Reuters trước khi Tổng thống Trump có tuyên bố xuống thang căng thẳng, nhà đồng sáng lập Nick Puckrin của công ty Coin Bureau nhận định rằng cuộc xung đột nóng lên giữa Mỹ và Iran có thể chấm dứt thị trường giá lên mà vàng đã có trong năm qua.
“Hoạt động đầu cơ theo đà đã chấm dứt. Những gì đang diễn ra trên thị trường kim loại quý cho thấy các ngân hàng trung ương và các nước Vùng Vịnh đang rút dự trữ vàng mà họ đã tích lũy trong 2 năm qua. Trọng tâm của họ bây giờ chuyển sang bảo toàn vốn và điều này sẽ đặt ra một mức trần tự nhiên đối với giá vàng”, ông Puckrin nói.
Giá vàng và giá bạc tiếp tục xu thế phục hồi khi mới mở cửa phiên sáng nay (24/3) tại thị trường châu Á.
Lúc 6h25 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 29 USD/oz so với chốt phiên Mỹ, tương đương tăng 0,66%, giao dịch ở mức 4.437,1 USD/oz.
Giá bạc giao ngay tăng hơn 1%, giao dịch gần mức 70 USD/oz.
Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá trên tương đương khoảng 140,8 triệu đồng/lượng.
Cùng thời điểm, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.074 đồng (mua vào) và 26.344 đồng (bán ra), tăng 5 đồng ở mỗi đầu giá so với đầu giờ sáng hôm qua.
Ngành du lịch Trung Đông thiệt hại 600 triệu USD mỗi ngày vì xung đột Iran
Các đòn đáp trả của Iran trên khắp Trung Đông đã khiến nhu cầu du lịch tại khu vực này gần như đóng băng, trong khi gián đoạn hàng không ảnh hưởng tới khoảng 526.000 hành khách mỗi ngày...
Nhiều đồng tiền châu Á bị bán khống khi giá dầu leo thang
Các đồng tiền như won Hàn Quốc, rupee Ấn Độ và peso Philippines đang trở nên “dễ tổn thương hơn”, trong khi các đồng nhân dân tệ Trung Quốc, đôla Singapore và ringgit Malaysia vững vàng hơn...
Bồ Đào Nha có thể ban bố tình trạng khủng hoảng năng lượng
Bộ trưởng Môi trường và Năng lượng Bồ Đào Nha Maria da Graça Carvalho ngày thứ Hai (23/3) cảnh báo nước này đang tiến rất gần tới ngưỡng đáp ứng các tiêu chí của châu Âu để tuyên bố tình trạng khủng hoảng năng lượng, trong bối cảnh giá khí đốt và nhiên liệu leo thang...
Xu hướng toàn cầu hóa đã đạt đỉnh?
Những năm gần đây, toàn cầu hóa liên tiếp đối mặt với những rào cản mới, khi chủ nghĩa dân tộc và bảo hộ thương mại quay trở lại ở nhiều nền kinh tế lớn...
Ấn Độ tin tưởng nền kinh tế đủ mạnh để vượt qua cú sốc giá dầu
Tuy nhiên, đồng rupee bị bán tháo trong phiên giao dịch cùng ngày do nhà đầu tư lo ngại về những tác động tiêu cực của giá dầu tăng cao đối với kinh tế Ấn Độ...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
