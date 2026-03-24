Vàng hồi lên 4.400 USD/oz, SPDR Gold Trust vẫn xả mạnh

HỒI MẠNH TỪ VÙNG 4.100 USD/OZ

Thị trường vàng quốc tế đã bán tháo dữ dội trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (23/3) tại châu Á, có lúc giảm dưới 4.100 USD/oz. Nhưng sau đó vàng đã quay đầu phục hồi ngoạn mục trong phiên châu Âu và Mỹ cùng ngày, lấy lại mốc 4.400 USD/oz.

Pha đảo chiều ngoạn mục của thị trường kim loại quý diễn ra sau khi ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ hoãn 5 ngày kế hoạch tấn công vào hạ tầng năng lượng của Iran. Ông cho biết Washington và Tehran đã có các cuộc thảo luận “tốt đẹp và hiệu quả”.

Song, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust vẫn tiếp tục xu hướng bán ròng. Khối lượng vàng mà quỹ nắm giữ giảm 4,3 tấn, còn 1.052,7 tấn. Trong tuần trước, quỹ đã bán ròng 14,5 tấn vàng, đánh dấu tuần bán ròng thứ ba liên tiếp.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại New York giảm 84,8 USD/oz so với đóng cửa tuần trước, tương đương giảm 1,9%, còn 4.407,4 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay tăng 1,33 USD/oz, tương đương tăng 2%, chốt ở mức 69,27 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 4/2026 giảm 0,7%, chốt ở mức 4.574 USD/oz.

Trước đó, trong phiên châu Á, giá vàng giao ngay có lúc “bốc hơi” gần 400 USD/oz, còn dưới 4.099 USD/oz, còn giá bạc giảm dưới 61 USD/oz.

Giá dầu thô sụt mạnh và các chỉ số chứng khoán Mỹ và châu Âu đồng loạt chuyển sang trạng thái tăng sau tuyên bố này, phản ánh một sự giải tỏa lớn trong tâm lý của nhà đầu tư.

Trước đó, căng thẳng ở Vùng Vịnh đã khiến giá dầu thô liên tục leo thang. Giá dầu đe dọa đẩy cao lạm phát toàn cầu, đặt ra kịch bản các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải giữ lãi suất cao hơn lâu hơn, thậm chí tăng lãi suất. Kỳ vọng lạm phát và lãi suất đó gây áp lực giảm mạnh lên thị trường chứng khoán và giá vàng trong thời gian gần đây.

Giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London đã giảm gần 11% trong phiên đầu tuần, đóng cửa dưới mức 100 USD/thùng.

Tuần trước, khi giá dầu Brent có lúc vượt 119 USD/thùng, giá vàng đã giảm 10,5% cả tuần, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất từ tháng 9/2011.

Dù phục hồi phiên này, giá vàng hiện vẫn giảm hơn 20% so với mức kỷ lục mọi thời đại gần 5.600 USD/oz thiết lập vào cuối tháng 1.

Giá dầu giảm khiến tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm theo, tạo thêm lực hỗ trợ cho giá vàng.

Chỉ số Dollar Index giảm 0,5%, chốt phiên ngày thứ Hai ở mức 99,15 điểm.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm hơn 4 điểm cơ bản, còn 4,348%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm giảm hơn 4 điểm cơ bản, còn 3,848%.

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

RÚT DỰ TRỮ VÀNG, BẢO TOÀN VỐN

Trao đổi với hãng tin Reuters trước khi Tổng thống Trump có tuyên bố xuống thang căng thẳng, nhà đồng sáng lập Nick Puckrin của công ty Coin Bureau nhận định rằng cuộc xung đột nóng lên giữa Mỹ và Iran có thể chấm dứt thị trường giá lên mà vàng đã có trong năm qua.

“Hoạt động đầu cơ theo đà đã chấm dứt. Những gì đang diễn ra trên thị trường kim loại quý cho thấy các ngân hàng trung ương và các nước Vùng Vịnh đang rút dự trữ vàng mà họ đã tích lũy trong 2 năm qua. Trọng tâm của họ bây giờ chuyển sang bảo toàn vốn và điều này sẽ đặt ra một mức trần tự nhiên đối với giá vàng”, ông Puckrin nói.

Giá vàng và giá bạc tiếp tục xu thế phục hồi khi mới mở cửa phiên sáng nay (24/3) tại thị trường châu Á.

Lúc 6h25 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 29 USD/oz so với chốt phiên Mỹ, tương đương tăng 0,66%, giao dịch ở mức 4.437,1 USD/oz.

Giá bạc giao ngay tăng hơn 1%, giao dịch gần mức 70 USD/oz.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá trên tương đương khoảng 140,8 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.074 đồng (mua vào) và 26.344 đồng (bán ra), tăng 5 đồng ở mỗi đầu giá so với đầu giờ sáng hôm qua.