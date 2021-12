Giá vàng gượng tăng, áp lực giảm vẫn còn lớn

Lúc gần 10h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 59,95 triệu đồng/lượng (mua vào) và 60,55 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng tại doanh nghiệp này hiện tăng 150.000 đồng/lượng ở chiều mua và tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 51,55 triệu đồng/lượng và 52,25 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 60 triệu đồng/lượng và 60,7 triệu đồng/lượng, tăng 250.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá so với sáng qua.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn 11,55 triệu đồng/lượng, từ chỗ chênh 11,65 triệu đồng/lượng vào sáng qua.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc gần 10h trưa theo giờ Việt Nam đứng ở 1.782 USD/oz, giảm 0,7 USD/oz so với đóng cửa phiên giao dịch đêm qua tại New York. Mức giá này tương đương khoảng 49 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan, tăng 200.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Phiên Mỹ ngày thứ Tư, giá vàng giao ngay tăng 6,9 USD/oz, tương đương tăng gần 0,4%, chốt ở 1.782,7 USD/oz.

Vàng tăng giá do nhu cầu nắm giữ các tài sản an toàn gia tăng khi thị trường chứng khoán Mỹ và một số hàng hoá cơ bản như dầu thô tiếp tục bán tháo vì nỗi lo liên quan đến biến chủng Omicron của Covid-19.

Phiên đêm qua, chỉ số Dow Jones của chứng khoán Mỹ sụt 520 điểm, tương đương giảm hơn 1,3%, sau khi nhà chức trách Mỹ cho biết đã phát hiện ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên ở nước này. Trong hai phiên thứ Ba và thứ Tư, Dow Jones đã “bốc hơi” trên 1.100 điểm.

Song song với mua vàng để tìm kiếm sự an toàn, nhà đầu tư còn rót vốn mạnh vào trái phiếu kho bạc Mỹ. Nhờ đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục giảm, làm dịu bớt áp lực mất giá đối với vàng.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có lúc tăng lên gần 1,5% trong phiên ngày thứ Tư, nhưng sau đó giảm trở lại còn 1,41%. Tuần trước, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có lúc lên 1,69%, gây áp lực giảm lớn lên giá vàng – một tài sản không mang lãi suất.

Vàng còn hồi giá khi tỷ giá đồng USD tiếp tục đi xuống. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng bạc xanh đã giảm dưới mốc 96 điểm trong phiên sáng nay, từ mức trên 96 điểm vào sáng hôm qua. Trong tuần trước, có lúc đạt đỉnh của 16 tháng ở 96,9 điểm, gia tăng sức ép mất giá lên vàng vì vàng được định giá bằng USD.

Tuy nhiên, vàng đang đương đầu với áp lực mất giá khi Fed chuyển lập trường sang cứng rắn. Điều này được thể hiện trong hai buổi điều trần liên tiếp của Chủ tịch Fed Jerome Powell trước Thượng viện Mỹ.

Ngày thứ Tư, ông Powell nói Fed cần chuẩn bị sẵn sàng để phản ứng với khả năng lạm phát có thể không giảm trong nửa sau của năm 2022 như các dự báo hiện nay nhận định. Hôm thứ Ba, ông nói Fed sẽ bàn về đẩy nhanh tiến độ cắt giảm chương trình mua tài sản trong cuộc họp tháng 12 và ông đã ngừng sử dụng từ “tạm thời” để nói về lạm phát ở Mỹ.

Quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust giảm nắm giữ 0,2% trong phiên ngày thứ Tư, còn nắm 990,82 tấn vàng.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.450 đồng (mua vào) và 23.500 đồng (bán ra), giá mua tăng 10 đồng nhưng giá bán không thay đổi so với sáng qua.

Ngân hàng Vietcombank báo giá USD ở mức 22.610 đồng và 22.810 đồng, tăng 20 đồng ở cả hai đầu giá.