Giá vàng sụt gần 120 USD/oz vì đồng USD và lợi suất trái phiếu tăng mạnh

Giới phân tích cho biết yếu tố kỹ thuật cũng đóng một vai trò quan trọng trong phiên bán tháo này của vàng...

Diễn biến giá vàng thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giá vàng thế giới lao dốc trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (1/9), khi giá dầu thô nóng lên theo căng thẳng ở Vùng Vịnh đẩy cao mối lo lạm phát cao hơn lâu hơn, dẫn tới cả tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng leo thang. Tuy nhiên, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust có động thái mua ròng mạnh.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York còn 4.330,4 USD/oz, giảm 118,6 USD/oz so với mức đóng cửa phiên ngày hôm trước, tương đương giảm gần 2,7% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay còn 64,19 USD/oz, giảm 2,48 USD/oz, tương đương giảm 3,7%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12/2026 giảm 1,9%, đóng cửa ở mức 4.396,4 USD/oz.

Đây là những mức giá thấp nhất trên thị trường kim loại quý kể từ hôm 19/8.

Giới phân tích cho biết yếu tố kỹ thuật đóng một vai trò quan trọng trong phiên bán tháo này của vàng. Việc mức trung bình động 200 ngày của giá vàng không thể duy trì đã dẫn tới lực bán kỹ thuật tăng mạnh. Vàng đã trượt khỏi mốc kỹ thuật quan trọng này, hiện là 4.528 USD/oz, vào hôm 28/8 - khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh phát tín hiệu cứng rắn về chính sách tiền tệ.

Ngoài ra, thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu có thêm một phiên bán tháo vào ngày thứ Ba, do lo ngại về nợ công cao và lạm phát. Trái phiếu sụt giá dẫn tới lợi suất tăng, làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ một tài sản không mang lãi suất như vàng.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 3 điểm cơ bản, đạt 4,792%. Trong phiên, có lúc lợi suất của kỳ hạn này đạt mức cao nhất kể từ giữa tháng 1/2025.

Lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng hơn 1 điểm cơ bản, đạt 5,266%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm - vốn có mức độ nhạy cảm cao với chính sách lãi suất ngắn hạn của Fed - tăng hơn 4 điểm cơ bản, đạt 4,398%.

“Chúng ta đang chứng kiến áp lực bán kỹ thuật, và lợi suất trái phiếu trên toàn cầu tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm. Tất cả đều gây áp lực giảm lên giá vàng. Vàng đã trượt dưới mức giá trung bình động của 200 ngày, và đó là một tín hiệu kỹ thuật quan trọng”, nhà phân tích Jim Wyckoff của sàn vàng American Gold Exchange nhận định với hãng tin Reuters.

Khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 đã tăng lên mức 68% trong phiên này, từ mức 64% của phiên trước, cao gấp đôi so với trước bài phát biểu của ông Warsh ở sự kiện Jackson Hole vào hôm thứ Sáu tuần trước - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

Triển vọng tăng lãi suất được củng cố khi giá dầu thô tăng mạnh trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran có những dấu hiệu leo thang mới. Mỹ xác nhận tiếp tục có những cuộc tấn công mới nhằm vào các mục tiêu Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC) ở Iran, sau khi IRGC bị cho là tấn công vào tàu thương mại ở eo biển Hormuz. Trước đó, Iran đã tấn công vào hai căn cứ quân sự của Mỹ ở Jordan để trả đũa việc Mỹ tấn công đảo Larak của Iran ở Hormuz.

Giá dầu thô Brent giao sau tại London có lúc tăng 4,5% và giá dầu WTI giao sau tại New York có lúc tăng 5%, đạt mức cao nhất kể từ hôm 24/7.

Vàng là kênh đầu tư chống lạm phát hàng đầu, nhưng triển vọng lãi suất tăng và lợi suất trái phiếu tăng đều không có lợi cho vàng. Hiện tại, vai trò chống lạm phát của vàng đang bị lấn át bởi áp lực giảm giá từ những chuyển động lãi suất này.

Ngoài ra, đồng USD cũng tăng giá mạnh trong phiên ngày thứ Ba, gây thêm áp lực giảm giá lên vàng. Chỉ số Dollar Index tăng 0,3%, đóng cửa ở mức 99,7 điểm.

Giá vàng đã đạt mức cao nhất trong hơn 3 tháng vào tuần trước nhờ khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 giảm xuống. Tuy nhiên, việc Chủ tịch Fed tuyên bố ngân hàng trung ương này “còn việc phải làm” nếu lạm phát không giảm về mục tiêu 2% đã “dội một gáo nước lạnh” vào các nhà đầu cơ vàng giá lên.

Trong phiên ngày thứ Tư, mối quan tâm của nhà đầu tư sẽ hướng tới báo cáo việc làm Mỹ tháng 8 đến từ công ty dịch vụ tuyển dụng ADP. Ngày thứ Sáu, thị trường sẽ đón nhận báo cáo việc làm từ Bộ Lao động Mỹ. Tất cả những điểm dữ liệu này đều có thể làm xê dịch kỳ vọng về lãi suất Fed, từ đó tác động tới giá vàng.

“Khả năng cao nhất của giá vàng trong ngắn hạn là di chuyển ngang (sideway) hoặc giằng co nghiêng về giảm. Giá bạc cũng như vậy”, ông Wyckoff nói.

Tuy nhiên, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 2,2 tấn vàng trong phiên này, nâng khối lượng nắm giữ lên 1.046,6 tấn vàng.

Đầu giờ sáng nay (2/9) tại thị trường châu Á, giá vàng và giá bạc tiếp tục đương đầu áp lực giảm.

Lúc 8h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm hơn 0,2% so với đóng cửa phiên Mỹ, giao dịch ở mức 4.319,5 USD/oz - theo Kitco. Giá bạc giảm 0,1 USD/oz, còn 64 USD/oz.

Mức giá trên của vàng tương đương khoảng 136,7 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 4,3 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm, website Vietcombank báo giá USD ở mức 25.850 đồng (mua vào) và 26.260 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng hôm qua.