Giá vàng lao dốc chóng mặt sau báo cáo CPI Mỹ, “cá mập” SPDR Gold Trust lại xả

Giá vàng thế giới sụt mạnh và đã tuột khỏi mốc 1.700 USD/oz sau khi báo cáo lạm phát “nóng” hơn dự báo của Mỹ dập tắt kỳ vọng trước đó của nhà đầu tư về việc sắp đến lúc Fed chuyển sang một lập trường bớt cứng rắn hơn về chính sách tiền tệ. Trong nước, giá vàng miếng sáng nay (14/9) giảm cầm chừng, khiến chênh lệch kéo giãn mạnh.

Lúc gần 9h sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở 1.699,5 USD/oz, giảm 3,4 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày thứ Ba tại thị trường New York - theo dữ liệu từ Kitco. Mức giá này tương đương 48,5 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Chốt phiên đêm qua tại Mỹ, giá vàng giao ngay sụt 22,5 USD/oz, tương đương giảm 1,3%, còn 1.702,9 USD/oz.

Vàng giảm giá do số liệu lạm phát Mỹ đặt ra khả năng Fed có thể nâng lãi suất tròn 1 điểm phần trăm trong cuộc họp vào tuần tới. Đồng USD tăng giá mạnh do kỳ vọng lãi suất tăng cũng tạo thêm áp lực mất giá đối với kim loại quý.

Theo báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 của nước này tăng 0,1% so với tháng 7, thay vì giảm 0,1% như dự báo trước đó của giới phân tích. Điều đáng lo ngại nhất đối với các nhà hoạch định chính sách là lạm phát lõi, thước đo không bao gồm những mặt hàng có mức độ biến động lớn như năng lượng và thực phẩm, là 0,6% so với tháng trước và 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 7, lạm phát lõi là 5,9% so với cùng kỳ 2021.

Khả năng Fed nâng lãi suất với bước nhảy tròn 1 điểm phần trăm trong cuộc họp vào ngày 20-21/9 đã gia tăng mạnh sau khi báo cáo lạm phát được công bố. Theo dữ liệu từ CME Group, giới đầu tư đang đặt cược 30% vào bước nhảy lãi suất “khủng” này, từ mức 0% vào thời điểm đầu tuần. Tuy nhiên, phần lớn vẫn giữ kỳ vọng Fed nâng lãi suất 0,75 điểm phần trăm, đưa lãi suất tham chiếu lên ngưỡng 3-3,25%.

Diễn biến giá vàng thế giới từ đầu năm. Đơn vị: USD/oz.

Ngoài ra, báo cáo lạm phát cũng làm suy yếu những kỳ vọng trước đó rằng sắp đến lúc Fed giãn tiến độ tăng lãi suất.

“Tất cả những dữ liệu này, về cơ bản, đều phản ánh rằng Fed sẽ tiếp tục phải hành động để đưa lạm phát về tầm kiểm soát”, chiến lược gia trưởng Ole Hansen của Saxo Bank phát biểu.

Vàng là tài sản không mang lãi suất, nên giá vàng thường gặp bất lợi trong môi trường lãi suất tăng và ngược lại.

Kỳ vọng mới về lãi suất đưa đồng USD bật tăng trở lại sau mấy ngày giảm liên tiếp. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD sáng nay dao động quanh mức 109,7 điểm, từ mức 108,3 điểm vào sáng hôm qua, tương đương tăng gần 1%.

Vàng được định giá bằng USD, nên xu hướng tăng giá của đồng USD đang đặt ra áp lực giảm lớn lên giá vàng. Tuần trước, Dollar Index có lúc lên gần 111 điểm, cao nhất 20 năm. Trong vòng 1 năm, chỉ số này đã tăng gần 19%, theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Nếu so với sáng qua, giá vàng thế giới quy đổi hiện giảm 650.000 đồng/lượng. Tuy nhiên, giá vàng miếng trong nước sáng nay chỉ giảm 150.000 đồng/lượng. Vì vậy, so với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn khoảng 18,5 triệu đồng/lượng, từ chỗ cao hơn 18 triệu đồng/lượng vào sáng qua.

Lúc gần 10h, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 66 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,8 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 150.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 50,8 triệu đồng/lượng và 51,6 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

Tại thị trường TP.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 66,05 triệu đồng/lượng và 66,85 triệu đồng/lượng, giảm 150.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá so với sáng qua.

Quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng trong phiên ngày thứ Ba. Quỹ xả thêm gần 2 tấn vàng, giảm khối lượng nắm giữ còn 962,9 tấn vàng. Sau khi bán ròng 8,5 tấn vàng trong tuần trước, “cá mập” này đã bán ròng thêm 3,7 tấn vàng trong hai phiên đầu tuần này.

“Giá vàng có khả năng giữ vùng 1.690-1.700 USD/oz trong ngắn hạn vì đồng USD có thể không lập đỉnh cao mới trừ phi Fed đưa ra một quyết định cực kỳ cứng rắn vào tuần mới”, nhà giao dịch cấp cao Tai Wong của Heraeus Precious Metals nhận định.

Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 22.410 đồng (mua vào) và 22.690 đồng (bán ra), tăng 20 đồng so với sáng qua.