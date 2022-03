Giá vàng miếng vượt 67 triệu đồng/lượng, cao nhất mọi thời đại

Giá vàng thế giới tăng bùng nổ do nhu cầu “hầm trú ẩn” giữa xung đột vũ trang Nga-Ukraine, kéo giá vàng miếng trong nước sáng nay (2/3) tăng hơn 1 triệu đồng/lượng và thiết lập kỷ lục mới. Chênh lệch giá vàng trong nước-thế giới tiếp tục kéo căng, lên gần 14 triệu đồng/lượng.

Lúc gần 10h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 66,35 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,35 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cùng thời điểm hôm qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 1,25 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 54,8 triệu đồng/lượng và 52,7 triệu đồng/lượng, tăng tương ứng 600.000 đồng/lượng và 500.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 66,55 triệu đồng/lượng và 67,4 triệu đồng/lượng, tăng tương ứng 1,3 triệu đồng/lượng và 1,4 triệu đồng/lượng.

Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay của giá vàng trong nước, “xô đổ” kỷ lục cũ là mốc 67,2 triệu đồng/lượng thiết lập vào tuần trước.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ sáng nay cao hơn 13,7 triệu đồng/lượng, từ chỗ chênh 13,4 triệu đồng/lượng vào sáng qua. Chênh lệch tiếp tục kéo giãn cho thấy giá vàng trong nước đang tăng nhanh hơn so với giá thế giới. Đây cũng là mức chênh cao nhất từ trước đến nay giữa giá vàng miếng với thế giới.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc gần 10h theo giờ Việt Nam đứng ở 1.939,8 USD/oz, giảm 6,5USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York. Mức giá này tương đương khoảng 53,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Trong phiên Mỹ ngày thứ Ba, giá vàng giao ngay tăng 36,6 USD/oz, tương đương tăng hơn 1,9%, chốt ở 1.946,3 USD/oz.

Diễn biến giá vàng thế giới 3 tháng trở lại đây. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: TradingView.

Giá vàng tăng mạnh do nhu cầu nắm giữ các tài sản an toàn của nhà đầu tư.

Thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu bán tháo phiên đêm qua, khi hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy một đoàn xe quân sự Nga có vẻ đang trên đường tới Kiev, thủ đô của Ukraine. Một quan chức quốc phòng Mỹ nói rằng 80% quân Nga tập trung ở biên giới Ukraine hồi tháng trước hiện đã vào Ukraine.

Ngoài vàng, nhà đầu tư còn mua mạnh trái phiếu kho bạc Mỹ, khiến lợi suất giảm, càng có lợi cho giá vàng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có lúc giảm dưới mức 1,7%, từ mức trên 2% trước khi Nga tấn công Ukraine.

Bên cạnh đó, nhu cầu nắm giữ vàng để phòng ngừa lạm phát cũng tăng cao khi giá dầu WTI giao sau tại thị trường New York có lúc tăng 11,5% trong phiên ngày thứ Ba. Cả giá dầu WTI và giá dầu Brent tại London đều đang cao nhất hơn 7 năm.

“Lợi suất trái phiếu sụt giảm và nhiều nhà đầu tư đang giảm kỳ vọng vào sự thắt chặt quyết liệt của các ngân hàng trung ương. Trong bối cảnh này, tôi cho rằng giá vàng có thể vượt 2.000 USD”, nhà phân tích Fawad Razaqzada của ThinkMarkets nhận định.

Tâm điểm chú ý của giới đầu tư ở Phố Wall và trên toàn cầu trong ngày thứ Tư sẽ là phiên điều trần của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell trước Uỷ ban Tài chính thuộc Hạ viện. Thị trường kỳ vọng ông Powell sẽ phát tín hiệu về tiến độ lãi suất trong năm nay. Nhiều nhà đầu tư cho rằng Fed có thể phải hãm tiến độ tăng lãi suất so với kế hoạch vì xung đột quân sự Nga-Ukraine.

Đồng USD trên thị trường quốc tế tăng giá mạnh trở lại do nhu cầu nắm giữ USD để phòng ngừa rủi ro. Chỉ số Dollar Index sáng nay dao động quanh ngưỡng 97,4 điểm, từ mức 96,9 điểm so với sáng qua.

Trong nước, giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.450 đồng (mua vào) và 23.510 đồng (bán ra), giảm 20 đồng ở cả hai đầu giá so với hôm qua.

Ngân hàng Vietcombank báo giá USD ở mức 22.675 đồng và 22.955 đồng, tăng 5 đồng so với hôm qua.