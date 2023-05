Giá vàng thế giới giữ đà tăng, trong nước giảm

Lúc hơn 10h trưa, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 56,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 57,33 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện giảm 130.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 30.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 56,75 triệu đồng/lượng và 57,5 triệu đồng/lượng, giảm tương ứng 100.000 đồng/lượng và 50.000 đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ hiện đang cao hơn từ 7-7,2 triệu đồng/lượng, bằng với mức chênh lệch của ngày hôm qua. Tính cả tuần, giá vàng miếng tăng 200.000-300.000 đồng/lượng.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác có nơi tăng, có nơi đi ngang.

Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 150.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá so với hôm qua, lên mức 51,57 triệu đồng/lượng và 52,17 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý có giá 51,25 triệu đồng/lượng và 51,95 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với sáng qua.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/7 tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 4,8 USD/oz, đạt 1.808,9 USD/oz. Mức giá này tương đương 50,3 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo giá USD bán ra tại Ngân hàng Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan.

Giá vàng giao tháng 8 trên sàn COMEX tăng 10,4 USD/oz, tương đương tăng 0,6%, chốt ở 1.810,6 USD/oz.

Đồng USD giảm giá giúp giá vàng tăng phiên này, cho dù lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng trở lại. Ngoài ra, vàng cũng tăng giá bất chấp thị trường chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới.

Chỉ số Dollar Index đóng cửa phiên ngày thứ Sáu với mức giảm 0,2%, còn 92,1 điểm. Tính cả tuần, chỉ số giảm hơn 0,1%, dù có thời điểm vượt 92,7 điểm, cao nhất trong 3 tháng.

Tính cả tuần, giá vàng giao sau tăng 1,53%, đánh dấu tuần tăng thứ ba liên tiếp và là tuần tăng mạnh nhất trong 7 tuần – theo dữ liệu từ FactSet được MarketWatch trích dẫn.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading View.

Ngoài đồng USD xuống giá, giá vàng tuần này được hỗ trợ nhiều bởi xu thế giảm của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Phiên ngày thứ Năm, có lúc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm còn 1,25%, mức thấp nhất kể từ tháng 2. Phiên ngày thứ Sáu, lợi suất của trái phiếu kỳ hạn này tăng lên mức 1,36%, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức 1,43% chốt tuần trước.

Các chiến lược gia cho rằng mối lo về triển vọng kinh tế toàn cầu trong bối cảnh biến chủng Delta của Covid-19 lan rộng và mức định giá “khủng” của cổ phiếu ở Phố Wall sẽ tiếp tục là những nhân tố khuyến khích nhà đầu tư nắm giữ vàng để phòng ngừa rủi ro.

Bên cạnh đó, giá vàng cũng được hỗ trợ khi nhà đầu tư giảm bớt kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm thắt chặt chính sách tiền tệ. Họ cho rằng với sự phục hồi còn chưa đồng đều của thị trường việc làm Mỹ, sẽ không có chuyện Fed vội vã cắt giảm chương trình mua tài sản hay nâng lãi suất.

“Thực ra, nhà đầu tư đang phải đương đầu với nhiều thông tin, gồm khả năng Fed hành động, số ca nhiễm mới gia tăng, và sự dỡ bỏ hạn chế đi lại ở nhiều quốc gia… Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều bấp bênh về triển vọng kinh tế toàn cầu”, nhà phân tích kỹ thuật Pierre Veyret của ActiveTrades nhận định. “Tâm lý ‘chờ xem’ đang chiếm ưu thế và giá vàng có thể vượt kháng cự 1.814 USD/oz hoặc trượt về ngưỡng hỗ trợ 1.790 USD/oz để xác định một xu hướng rõ ràng hơn”.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.240 đồng (mua vào) và 23.290 đồng (bán ra), giảm 10 đồng so với hôm qua. Trong 5 ngày giảm liên tiếp, giá USD tự do đã tụt 80 đồng.

Ngân hàng Vietcombank hạ báo giá USD thêm 10 đồng, còn 22.900 đồng và 23.100 đồng, tương ứng giá mua và bán.