Giá vàng thế giới lao dốc, quy đổi thấp hơn trong nước 12 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới giảm mạnh xuống dưới ngưỡng 1.800 USD/oz do lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày càng cứng rắn về chính sách tiền tệ. Giá vàng trong nước sáng nay (7/1) không phản ánh hết mức giảm của giá vàng thế giới, dẫn tới chênh lệch bị kéo giãn.

Giá USD tự do tăng, trong khi giá USD niêm yết tại một số ngân hàng thương mại đi xuống.

Lúc gần 10h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 60,75 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,3 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 250.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 52,05 triệu đồng/lượng và 52,75 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 60,72 triệu đồng/lượng và 61,42 triệu đồng/lượng, giảm 230.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn 11,9-12 triệu đồng/lượng, từ chỗ chênh 11,7 triệu đồng/lượng vào sáng qua.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 10h theo giờ Việt Nam đứng ở 1.791,5 USD/oz, giảm 0,4 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York. Mức giá này tương đương 49,4 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan. So với sáng qua, giá vàng thế giới quy đổi đang thấp hơn 500.000 đồng/lượng.

Trong phiên ngày thứ Năm tại New York, giá vàng giao ngay giảm 19,6 USD/oz, tương đương giảm 1,1%, còn 1.791,9 USD/oz.

Giá vàng rớt xuống đáy 2 tuần do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD cùng tăng sau khi Fed thể hiện quan điểm cứng rắn hơn so với những gì thị trường kỳ vọng về tiến trình thắt chặt chính sách tiền tệ.

Biên bản cuộc họp tháng 12 của Fed công bố hôm thứ Tư tuần này cho thấy Fed chủ trương đẩy nhanh thắt chặt theo cả 3 hướng, gồm tăng tốc độ cắt giảm chương trình mua tài sản, dự kiến tăng lãi suất 3 lần trong năm nay, và có thể cắt giảm quy mô bảng cân đối kế toán ngay sau khi bắt đầu nâng lãi suất.

Trước đó, thị trường chưa lường được việc Fed đã bàn tới cắt giảm quy mô bảng cân đối kế toán. Theo dự báo của giới đầu tư, đợt nâng lãi suất đầu tiên của Fed sẽ diễn ra vào tháng 3.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD sáng nay tăng lên mức 96,2 điểm, từ mức 96,15 điểm vào sáng hôm qua. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức 1,75% trong phiên ngày thứ Năm, cao hơn nhiều so với mức 1,51% của tuần trước.

Vàng là tài sản được định giá bằng USD và không mang lãi suất, nên đồng USD tăng giá và lãi suất tăng luôn là những nhân tố gây áp lực giảm giá lên vàng.

Diễn biến giá vàng thế giới 3 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: TradingView.

Theo nhà phân tích cấp cao Edward Moya của Oanda, câu hỏi lớn nhất được đặt ra lúc này là Fed sẽ cắt giảm quy mô bảng cân đối kế toán với tốc độ như thế nào và sẽ nâng lãi suất bao nhiêu lần. Ông nói rằng nếu lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục tăng mạnh trong ngắn hạn, giá vàng sẽ gặp bất lợi lớn.

Còn theo một báo cáo của TD Securities, giá vàng có thể giảm mạnh trong năm nay nếu Fed nâng lãi suất 4 lần.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.500 đồng (mua vào) và 23.560 đồng (bán ra), tăng 20 đồng ở cả hai đầu giá so với sáng qua.

Vietcombank báo giá USD ở mức 22.610 đồng và 22.890 đồng, tương ứng giá mua và bán, giảm 10 đồng so với sáng qua.