Giá vàng thế giới nhảy vọt lên 1.900 USD/oz do tin Nga-Ukraine, trong nước tăng èo uột

Giá vàng thế giới bất ngờ tăng vọt lên mức 1.900 USD/oz sau khi có tin căng thẳng ở biên giới giữa Nga và Ukraine leo thang trở lại. Giá vàng miếng trong nước sáng nay (18/2) không phản ánh hết mức tăng của giá vàng thế giới, khiến chênh lệch giá rút ngắn mạnh.

Lúc hơn 9h, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 62,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 63,3 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 53,8 triệu đồng/lượng và 54,5 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 62,6 triệu đồng/lượng và 63,3 triệu đồng/lượng, tăng tương ứng 100.000 đồng/lượng và 200.000 đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ hiện đang cao hơn khoảng 11,1 triệu đồng/lượng, từ chỗ chênh 11,4 triệu đồng/lượng vào sáng qua. Sau Tết âm lịch, giá vàng miếng trong nước cao hơn thế giới trên 13 triệu đồng/lượng. Sự rút ngắn chênh lệch cho thấy giá vàng miếng trong nước đang tăng chậm hơn so với giá vàng thế giới.

Lúc hơn 9h sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở 1.890,8 USD/oz, giảm 9,4 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại Mỹ do hoạt động chốt lời của nhà đầu tư. Mức giá này tương đương gần 52,2 triệu đồng đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan, tăng 500.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Trong phiên New York ngày thứ Năm, giá vàng giao ngay tăng 29,3 USD/oz, tương đương tăng gần 1,6%, chốt ở 1.900,2 USD/oz.

Giá vàng lên đỉnh của 8 tháng do nhu cầu phòng ngừa rủi ro tăng mạnh khi tình hình Nga-Ukraine lại có những diễn biến mới khiến nhà đầu tư lo sợ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo rằng khả năng Nga tấn công Ukraine là “rất cao”. Ông Biden nói với các nhà báo rằng một cuộc tấn công có thể xảy ra sau “mấy ngày nữa”.

Đại sứ Mỹ tại Liên hiệp quốc nói xung đột Nga-Ukraine đã đạt tới một “thời khắc quan trọng” và Nga đang tiến tới “một cuộc tấn công rõ rành rành”. Ukraine thì lên tiếng cáo buộc lực lượng ly khai thân Nga tấn công một ngôi làng gần biên giới giữa hai nước.

“Cuộc khủng hoảng Ukraine đã tiếp thêm động lực cho các nhà đầu cơ vàng giá lên, những người đã mua kim loại quý này để phòng ngừa rủi ro lạm phát”, nhà phân tích Han Tan của Exinity phát biểu.

Theo nhà phân tích cấp cao Matt Simpson của City Index, nếu Nga tấn công Ukraine, giá vàng có thể tăng mạnh, và giá vàng chỉ có thể giảm sâu nêu quân Nga thực sự rút khỏi khu vực biên giới với Ukraine.

Ngoài ra, biên bản cuộc họp tháng 1 mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố hôm thứ Tư không có những dấu hiệu cứng rắn hơn so với kỳ vọng của thị trường. Ông Tan cho rằng điều này cũng là một nhân tố quan trọng đưa giá vàng vượt mốc tâm lý 1.900 USD/oz.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm xuống, tạo thêm lực hỗ trợ cho giá vàng, khi trái phiếu cũng được nhà đầu tư mua mạnh để phòng ngừa rủi ro. Kết thúc phiên ngày thứ Năm, giá trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm dưới 2%.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD sáng nay tăng lên mức 95,85 điểm, từ mức 95,8 điểm vào sáng qua.

Trong nước, giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.470 đồng (mua vào) và 23.520 đồng (bán ra), giảm 40 đồng so với sáng qua.

Ngân hàng Vietcombank báo giá USD ở mức 22.650 đồng và 22.930 đồng, tăng 30 đồng ở cả hai đầu giá. Trong vòng 4 ngày, giá USD tại Vietcombank đã tăng 120 đồng.