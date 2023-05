Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, chênh lệch tăng mạnh

Giá vàng trong nước tăng và duy trì mốc 67 triệu đồng/lượng, mặc giá vàng quốc tế tiếp tục giảm sâu dưới ngưỡng chủ chốt 2.000 USD/oz. Quan điểm cứng rắn của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang nâng đỡ tỷ giá đồng USD và gây áp lực giảm lên giá vàng.

Lúc hơn 11h trưa nay (18/5), Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 66,55 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,15 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 56,1 triệu đồng/lượng và 57,1 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán,không thay đổi so với sáng hôm qua.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 66,6 triệu đồng/lượng và 67,2 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá so với sáng qua.

Cùng thời điểm trên, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở mức 1.982,6 USD/oz, giảm 0,3 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York – theo dữ liệu từ Kitco. Mức giá này tương đương 56,4 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn 10,8 triệu đồng/lượng, từ chỗ cao hơn 10,4 triệu đồng/lượng vào sáng hôm qua. Chênh lệch giá vàng trong nước-thế giới kéo giãn thời gian gần đây do giá vàng thế giới tụt nhanh từ ngưỡng cao nhất 1 năm khoảng 2.060 USD/oz xuống dưới 2.000 USD/oz mà giá vàng trong nước hầu như không giảm theo.

Tuy nhiên, khi giá vàng thế giới tăng mạnh, giá vàng trong nước cũng giữ ổn định. Trong đợt biến động này của giá vàng quốc tế, giá vàng miếng trong nước duy trì ở vùng giá 67 triệu đồng/lượng.

Trong phiên ngày thứ Tư tại New York, giá vàng giao ngay giảm 7,2 USD/oz, tương đương giảm 0,6%, còn 1.982,9 USD/oz.

Đồng USD duy trì xu thế tăng giá sau những phát biểu cứng rắn mới của các quan chức Fed, từ đó gây áp lực mất giá lên vàng.

Tiếp tục thể hiện quyết tâm chống lạm phát của Fed, Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, ông Austan Goolsbee nói “còn quá sớm để nói về cắt giảm lãi suất”. Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland, bà Loretta Mester, nói lãi suất chưa đạt tới mức có thể đi ngang.

Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, các chuyên gia kinh tế dự báo Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tiếp theo diễn ra vào tháng 6. Trên thị trường lãi suất tương lai, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 67% Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng 6 và tiếp tục kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất trong sau của năm.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng lên mốc 102,9 điểm sáng nay, từ mức 102,6 điểm vào sáng hôm qua. Đây là mức cao nhất của chỉ số này trong 7 tuần trở lại đây.

Vàng được định giá bằng USD và là một tài sản không mang lãi suất, nên sự tăng giá của USD và lãi suất cao ở Mỹ là những yếu tố không có lợi cho giá vàng.

Trong 5 năm, giá vàng đã tăng gần 54%. Đơn vị: USD/oz.

Nhà phân tích cấp cao Jim Wyckoff của Kitco Metals nói rằng các quan chức Fed “nhìn chung đang nghiêng về cứng rắn”. Cũng theo ông Wyckoff, một vụ vỡ nợ của Mỹ có thể có lợi cho giá vàng, nhưng thị trường có vẻ như không cho rằng Mỹ sẽ vỡ nợ.

Tâm lý của nhà đầu tư đã được trấn an sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và lãnh đạo Quốc hội Mỹ thể hiện quyết tâm sớm đạt một thoả thuận nâng trần nợ.

Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy nói ông không tin nước Mỹ sẽ vỡ nợ. “Tôi cho rằng rốt cục chúng ta sẽ không vỡ nợ”, ông McCarthy phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC.

Về phần mình, ông Biden cũng khẳng định sự tin tưởng rằng các nghị sỹ sẽ đạt được một thoả thuận để tránh đẩy Washington vào vụ vỡ nợ lần đầu tiên trong lịch sử. “Chúng ta sẽ phải làm việc cùng nhau vì không còn lựa chọn nào khác. Mỗi nhà lãnh đạo đều hiểu hậu quả của việc không có thoả thuận”, ông Biden nói tại Nhà Trắng trước khi lên đường tới Nhật Bản dự hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nền công nghiệp phát triển (G7).

“Chúng tôi vẫn dự báo giá vàng tăng trogn 12 tháng tới, có khả năng đạt 2.20 USD/oz, nhưng đợt tăng giá tiếp theo của vàng sẽ chỉ diễn ra khi Fed chuyển sang lập trường mềm mỏng hơn”, nhà phân tích Giovanni Staunovo của ngân hàng UBS nhận định.

Quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPSDR Gold Trust mua ròng 2 tấn vàng trong phiên ngày thứ Tư, nâng mức nắm giữ lên 937 tấn vàng. Trong hai phiên liên tiếp, quỹ mua ròng gần 3 tấn vàng, sau khi xả 3,4 tấn vàng trong phiên đầu tuần.

Vietcombank hôm nay báo giá USD ở mức 23.270 đồng (mua vào) và 23.610 đồng, giảm 15 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.