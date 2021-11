Giá vàng và USD tự do đồng loạt đi xuống

Giá vàng thế giới tiếp tục giằng co dưới ngưỡng 1.800 USD/oz, nhưng giá vàng miếng trong nước sáng nay (2/11) sụt giảm. Giá USD tự do cũng giảm khá mạnh sau mấy ngày tăng liên tục.

Lúc gần 11h trưa, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 57,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 58,3 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện giảm 100.000 đồng/lượng.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 51,47 triệu đồng/lượng và 52,17 triệu đồng/lượng, tăng 20.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Tp.HCM cùng thời điểm trên, Công ty SJC báo giá vàng miếng ở mức 57,65 triệu đồng/lượng và 58,35 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn khoảng 9 triệu đồng/lượng.

Gần 11h trưa theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á theo Kitco.com đứng ở 1.791,7 USD/oz, giảm 2,8 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York. Mức giá này tương đương 49,3 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan.

Trong phiên Mỹ đêm qua, giá vàng giao ngay tăng 9,2 USD/oz, tương đương tăng hơn 0,5%, chốt ở 1.794,5 USD/oz.

Tỷ giá đồng USD giằng co trước thềm cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), khiến giá vàng giằng co theo.

Sau khi giảm 0,3% trong phiên ngày thứ Hai tại Mỹ, chỉ số Dollar lại tăng 0,1% trong phiên sáng nay tại châu Á, dao động trên ngưỡng 93,9 điểm. Cuộc họp của Fed sẽ diễn ra vào ngày thứ Ba và thứ Tư tuần này.

Giá cả và tiền lương ở Mỹ đang tăng mạnh, đặt ra thách thức buộc Fed phải cố gắng để cân bằng giữa một bên là kiềm chế lạm phát và một bên là cho nền kinh tế đủ thời gian để phục hồi lại số lượng việc làm đã bị mất mát do đại dịch Covid-19.

Dữ liệu gần đây cho thấy hoạt động của các nhà máy ở Mỹ giảm tốc trong tháng 10, do thời gian chờ nguyên liệu đầu vào lâu chưa từng thấy – một dấu hiệu về chuỗi cung ứng bị kéo căng quá mức gây sức ép lên các hoạt động kinh tế. Tuy nhiên, các chỉ số giá cho thấy lạm phát ở Mỹ đang cao nhất trong hàng thập kỷ.

Ngân hàng Goldman Sachs vừa điều chỉnh dự báo, cho rằng Fed sẽ bắt đầu nâng lãi suất trở lại từ tháng 7/2022, sớm hơn một năm so với dự báo trước đó, trên cơ sở cho rằng lạm phát sẽ tiếp tục ở mức cao.

Vàng là kênh đầu tư chống lạm phát hàng đầu, nhưng khi các ngân hàng trung ương thắt chặt chính sách để chống lạm phát thì giá vàng gặp bất lợi, vì vàng là tài sản không mang lãi suất.

Tuần này, Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) cũng họp và đứng trước quyết định lãi suất khó đoán định nhất trong nhiều năm. Giới đầu tư lo rằng BOE sẽ có đợt nâng lãi suất đầu tiên kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Về Fed, thị trường dự báo lãi suất sẽ được giữ nguyên trong lần họp này, nhưng Fed có thể tuyên bố cắt giảm chương trình mua 120 tỷ USD tài sản mỗi tháng. Ngoài ra, những đánh giá của Fed về thị trường việc làm, tăng trưởng và lạm phát sẽ là cơ sở để dự báo về khả năng Fed tăng lãi suất trong năm 2022.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.500 đồng (mua vào) và 23.550 đồng (bán ra), giảm tương ứng 20 đồng và 30 đồng so với sáng qua. Trước đó, giá USD tự do đã tăng 150 đồng trong 4 ngày.

Tại Vietcombank, báo giá USD sáng nay là 22.650 đồng và 22.850 đồng, tương ứng giá mua và bán, không thay đổi so với hôm qua.