Giá vàng vượt đỉnh 90 triệu đồng mỗi lượng, cảnh báo rủi ro khi chênh lệch mua bán quá lớn

Kết thúc phiên sáng nay (4/2), Công ty SJC niêm yết giá bán vàng miếng ở mức 90,6 triệu đồng/lượng và mua vào với giá 88,1 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức giá niêm yết tại các thương hiệu khác như DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải. So với ngày hôm qua (3/2), SJC, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải đồng lọat tăng giá mua/bán vàng miếng SJC thêm 800.000 đồng/lượng.

CHÊNH LỆCH MUA – BÁN Ở MỨC CAO

Kết phiên sáng 4/2, Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua/bán vàng miếng ở mức 88,5 triệu đồng/lượng và 90,5 triệu đồng/lượng. So với mức giá niêm yết tại SJC, giá mua vào vàng miếng tại Bảo tín Minh Châu cao hơn 400.000 đồng/lượng, trong khi giá bán thấp hơn khoảng 100.000 đồng/lượng.

Như vậy, biên độ chênh lệch giá mua - bán vàng miếng SJC trên thị trường nhìn chung vẫn được duy trì ở mức cao, khoảng 2 - 2,5 triệu đồng/lượng.

Các ngân hàng thương mại như Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank niêm giá bán vàng miếng là 90,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC trong 1 tháng qua (VnEconomy tổng hợp từ SJC)

Ngày 4/2, giá vàng nhẫn trên thị trường bám sát diễn biến giá vàng miếng. Cụ thể, giá mua/bán vàng nhẫn “4 số 9” ngày 4/2 của Công ty SJC được giao dịch ở mức 88,1 – 90,1 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng ở chiều mua và tăng 900.000 đồng/lượng ở chiều bán so với ngày 3/2. Mức giao dịch 88,9 – 90,5 triệu đồng/lượng là mức giá được niêm yết tại DOJI.

Chênh lệch mua/bán vàng miếng SJC ở mức 2 - 2,5 triệu đồng/lượng; con số này ở vàng nhẫn là 1,6 - 2 triệu đồng/lượng đã cho thấy độ rủi ro đang ở mức cao

Trong khi đó, kết phiên sáng 4/2, Bảo Tín Minh Châu và Bảo tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 88,6 triệu đồng/lượng và 90,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra); PNJ niêm yết giá mua/bán vàng nhẫn ở mức 88,4 triệu đồng/lượng và 90,3 triệu đồng/lượng.

Như vậy, so với giá niêm yết tại công ty SJC, giá vàng nhẫn được các thương hiệu lớn như DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải…niêm yết giá mua vào cao hơn 300.000-800.000 đồng/lượng và 200.000 – 400.000 đồng/lượng đối với chiều bán ra. Chênh lệch mua – bán của vàng nhẫn khoảng 1,6 triệu đồng - 2 triệu đồng/lượng, trong đó mức chênh lệch cao nhất thuộc về công ty SJC. Ngoài ra, tuỳ từng thương hiệu, giá mua vào của vàng miếng thấp hơn so với vàng nhẫn từ 100.000 – 800.000 đồng/lượng. Ngoại trừ Bảo Tín Minh Châu, giá bán ra của vàng nhẫn thấp hơn so với giá miếng 100.000 – 500.000 đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, mặc dù giá vàng khởi động phiên giao dịch đầu tiên của tháng 2 (3/2) trong trạng thái giảm nhưng đã nhanh chóng lấy lại đà tăng. Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 16,6 USD/oz so với mức chốt của phiên cuối tuần trước (31/1), tương đương tăng gần 0,59%, đạt 2.813,8 USD/oz

Lúc 8h sáng 4/2 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 3 USD/oz so với chốt phiên hôm qua, tương đương với mức tăng 0,11%, giao dịch ở mức 2.816,8 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 86,1 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Như vậy, kết thúc phiên sáng ngày 4/2, giá vàng nhẫn và vàng miếng trong nước lần lượt cao hơn giá vàng thế giới từ 2-4 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí).

MỐI LO THUẾ QUAN TIẾP TỤC HỖ TRỢ GIÁ VÀNG

Động lực tăng của giá vàng trong phiên đầu tuần chủ yếu xuất phát từ nhu cầu nắm giữ vàng nhằm phòng ngừa rủi ro của giới đầu tư trước những sự không chắc chắn liên quan đến kế hoạch thuế quan của Tổng thống Donald Trump.

Vào cuối tuần qua (1/2), Tổng thống Trump đã ra lệnh áp thuế lên ba đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ - Mexico, Canada và Trung Quốc – có hiệu lực từ ngày 4/2 (tức 5/2 theo giờ Việt Nam). Theo đó, tất cả hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico sẽ chịu mức thuế 25% và 10% được áp đặt với hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ.

Tuy nhiên, sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mexico Sheinbaum và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào sáng 3/2, ông Trump đã tuyên bố tạm hoãn thời hạn áp thuế nhập khẩu với Mexico thêm 1 tháng. Sự bấp bênh xung quanh chính sách thương mại của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump làm rất lên lo ngại về những rủi ro tìềm ẩn trong nền kinh tế và địa chính trị toàn cầu. Đây là yếu tố thúc đẩy nhu cầu tìm đến vàng như một kênh trú ẩn.

Lúc 8h sáng 4/2 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tại thị trường New York ở mức 2.816,8 USD/oz (Nguồn: Trading Economics)

Trang DOW JONES NEWSWIRES dẫn lời ông Adrian Ash, Giám đốc nghiên cứu của BullionVault: “Mối đe dọa về mặt thuế quan đã gây ra một đợt tăng giá vàng từ đầu tháng 12. Hiện tại, nguy cơ xảy ra chiến tranh thương mại đang là yếu tố thúc đẩy giới đầu tư tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn”.

Cùng chung quan điểm, các nhà phân tích của JPMorgan nhận định chính sách thuế quan của ông Trump khiến thị trường lo ngại rủi ro lạm phát gia tăng, tăng trưởng kinh tế chậm lại. Tất cả các yếu tố này đều thúc đẩy sức hấp dẫn của vàng như một kênh phòng ngừa rủi ro.