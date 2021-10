Giải mã kết quả kinh doanh ấn tượng quý 3 của Traphaco

Hoạt động kinh doanh của hầu hết các công ty dược phẩm bị ngưng trệ do ảnh hưởng của các lệnh giãn cách xã hội kéo dài trên toàn quốc trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4. Bởi vậy, những doanh nghiệp duy trì được chuỗi sản xuất không bị đứt gãy đã chứng minh được năng lực vượt trội và có được kết quả tích cực trong quý 3/2021.

ĐIỂM SÁNG Ở CHUỖI SẢN XUẤT

Theo tính toán của SSI Research dựa trên ước tính từ các công ty dược niêm yết và dữ liệu đấu thầu thuốc từ Cục Quản lý Dược Việt Nam, các biện pháp giãn cách thắt chặt, đặc biệt là ở các tỉnh phía Nam, đã gây ra sự gián đoạn trong hoạt động cung ứng và phân phối thuốc. Các công ty dược phẩm ở miền Nam như IMP, DHG và OPC đã phải cắt giảm sản lượng từ 20 - 30% trong tháng 7 và tháng 8 để thực hiện yêu cầu giãn cách xã hội “ba tại chỗ” của Chính phủ.

Ngoài ra, nhiều bệnh viện ở miền Nam đã được chuyển đổi thành trung tâm điều trị Covid-19, khiến doanh thu dược phẩm giảm đáng kể, do kênh bệnh viện chiếm hơn 60% nhu cầu của ngành.

Việc di chuyển ở các tỉnh phía nam gặp nhiều khó khăn nên kênh ETC sụt giảm nghiêm trọng do người dân hạn chế đến bệnh viên. Do đó, hàng tồn kho và công nợ của nhiều doanh nghiệp dược dự báo sẽ tăng do chuỗi cung ứng đứt gãy.

Dù vậy, trong bức tranh xám màu của các doanh nghiệp dược niêm yết vẫn có nhiều điểm sáng đến từ nỗ lực tự thân và năng lực dự báo, thích ứng linh hoạt được với môi trường kinh doanh thay đổi của doanh nghiệp. Một ví dụ được nhiều Công ty Chứng khoán phân tích là khả năng xoay chuyển được nghịch cảnh của Traphaco.

Với tập sản phẩm phong phú trong đó có nhiều loại thuốc có tác dụng làm dịu đi các triệu chứng Covid-19 như thuốc giảm ho, giảm đờm, vitamin, nước muối sát khuẩn, Traphaco đã có một quý sản xuất kinh doanh bận rộn, đòi hỏi nỗ lực lớn nhất từ trước đến nay.

Dây chuyền sản xuất T-B Fresh của Traphaco, theo chia sẻ của lãnh đạo doanh nghiệp, đã chạy tối đa công suất 72.000 chai/ngày, thực hiện sản xuất 3 ca/ngày từ quý 2.

T-B Fresh được sản xuất trên dây chuyền hiện đại tại nhà máy Traphaco Hưng Yên với nhiều dòng sản phẩm cho người lớn, trẻ em. Trong 2 năm nay, Traphao giữ nguyên giá bán dù nguyên vật liệu đầu vào gia tăng mạnh, bởi vậy giá bán của sản phẩm chỉ chưa tới ½ so với sản phẩm cùng loại nhập ngoại. Hiệu quả tốt của thuốc đã được chứng minh qua thực tế lâm sàng nhiều năm bởi vậy vào cuối tháng 8, 200.000 chai thuốc T-B Fresh đã được vận chuyển từ nhà máy ngoài Bắc vào Tp. HCM, phục vụ cho Chương trình Túi thuốc an sinh - Túi chăm sóc sức khỏe F0 tại nhà của Bộ Y tế.

Ngoài thuốc sát khuẩn họng, Traphaco cũng tăng công suất tối đa các dây chuyền thuốc nhỏ mắt, thuốc ho, nhằm kịp thời cung cấp, đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân trong mùa dịch. Việc liên tục duy trì công suất tối đa các dây chuyền dù phải thực hiện quy tắc “3 tại chỗ”, nhưng không bị áp lực vì nhà máy được tự động hóa hoàn toàn, sản xuất khép kín, không sử dụng nhiều nhân công.

VÀ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI HIỆU QUẢ

Bên cạnh hàng tự sản xuất gia tăng mạnh, điểm tích cực khác ở Traphaco là khâu vận chuyển, cung ứng và phân phối thuốc được thực hiện nhịp nhàng, thông suốt, không bị gián đoạn trong mùa dịch, đặc biệt ở các thị trường phía Nam. Có được điều này, theo chia sẻ của lãnh đạo Công ty, là nhờ Traphaco đã áp dụng công nghệ và số hóa mạnh mẽ trong tổ chức và triển khai hệ thống phân phối.

Duy trì tốt hệ thống phân phối giúp Traphaco đảm bảo chuỗi cung ứng tới các nhà thuốc dù có giãn cách xã hội.

Chuỗi phân phối của Traphaco với quy mô 28.000 nhà thuốc trên toàn quốc đã được tích hợp vào hệ thống DMS, quản lý bằng bằng phần mềm thống nhất, tới từng trình dược viên. Nhờ vậy, Công ty có thể dự báo được mức độ các khu vực bị ảnh hưởng doanh số, mức độ tồn hàng tại mỗi nơi để có phương án luân chuyển hàng tới khu vực có nhu cầu cao, không để tình trạng kệ trống thuốc. Đặc biệt, góp phần đảm bảo chuỗi sản xuất - bán hàng thông suốt, không bị đứt gẫy bất cứ thời điểm nào, khu vực nào trong những thời điểm dịch bệnh căng thẳng đỉnh điểm như quý 3 vừa qua.

Với nhiều nỗ lực như vậy, quý 3 năm nay, Traphaco tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số, với 571 tỷ đồng doanh thu, 71 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 24% và 39,2% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh số thị trường miền Nam tăng trưởng 67%.

Như vậy, có thể thấy việc liên tục cải tiến quy trình hoạt động cũng như chủ động trong việc lập kế hoạch, dự phòng các kịch bản có thể xảy ra trong đại dịch đã giúp Traphaco chủ động sản xuất, bán hàng trong mọi thời điểm. Sở hữu nhà máy dược thông minh, tự động hóa hoàn toàn cho năng suất cao, cùng với hệ thống phân phối rộng khắp cả nước, Traphaco có thể tăng cường sản xuất và vận chuyển kịp thời các sản phẩm đáp ứng nhu cầu chăm sóc bảo vệ sức khỏe người dân trong mùa dịch. Nhờ vậy, đạt được kết quả kinh doanh vượt trội trong quý 3.