Giải thưởng 50 Nhà hàng Tốt nhất Thế giới 2021: một cái tên Việt Nam xếp thứ 39

Giải thưởng 50 Nhà hàng tốt nhất thế giới (The World's 50 Best Restaurants) - sự kiện được coi là giải Oscar của thế giới ẩm thực cao cấp đã buộc phải tạm dừng vào năm ngoái vì đại dịch. Năm nay, nhà tổ chức giải thưởng đã làm lễ công bố 50 Nhà hàng tốt nhất thế giới 2021 hôm 5/10 ở Trung tâm Hội nghị Flanders, Antwerpen, Bỉ.

Theo đó, Mỹ và Tây Ban Nha là 2 quốc gia có nhiều nhà hàng lọt vào danh sách giải thưởng năm 2021 với 6 nhà hàng, trong đó Tây Ban Nha có 2 nhà hàng trong Top 10. Ý có 4 nhà hàng; Đan Mạch và Peru, mỗi quốc gia có 2 nhà hàng và đều nằm trong Top 10. Và lần đầu tiên, một thành phố đã thống trị cả vị trí thứ nhất và thứ hai. Hai nhà hàng ở Copenhagen, Đan Mạch là Noma và Geranium đã lần lượt giành hai vị trí đầu tiên danh giá.

Noma, nhà hàng Đan Mạch được xướng tên ở vị trí đầu bảng. Đây là lần thứ năm Noma đứng đầu danh sách kể từ năm 2010 (nhà hàng này được danh hiệu Nhà hàng tốt nhất thế giới vào các năm 2010, 2011, 2012 và 2014). Nhà hàng ba sao Michelin Noma do đầu bếp René Redzepi thành lập và điều hành từ năm 2003.

Danh hiệu của Noma minh chứng cho tài năng của đầu bếp Redzepi. Ông và đội ngũ đầu bếp của mình đã sử dụng các nguyên liệu theo mùa không dễ tìm. Thực đơn theo mùa được tuân thủ nghiêm ngặt. Mùa đông thì ăn hải sản. Rau ăn vào mùa hè. Toàn bộ các món ăn đều làm từ nguyên liệu địa phương. Tuy nhiên, sự sáng tạo và tính phức tạp của từng món đã khiến Noma được đánh giá cao về chất lượng.

Noma, nhà hàng Đan Mạch đứng vị trí đầu tiên trong The World's 50 Best Restaurants năm nay.

“Noma là một trong những nhà hàng có sự ảnh hưởng nhất đối với thế hệ này. Nơi đây đã đặt ra chuẩn mực mới trong quá trình nghiên cứu và cung ứng nguyên liệu. Cùng với đó là sự phát triển ẩm thực và trình bày món ăn. Noma đã trở thành một trong những địa điểm ăn uống nổi tiếng nhất trên toàn thế giới. Và chúng tôi rất vui mừng được xướng tên nhà hàng ở vị trí đầu bảng,” William Drew, Giám đốc nội dung của The World’s 50 Best Restaurants cho biết.

Đứng thứ hai trong danh sách là nhà hàng Geranium, cũng thuộc Copenhagen, Đan Mạch. Tọa lạc tại tầng 8 của một sân vận động, nhà hàng này mang đến các món ăn đảm bảo độ “độc, lạ, chất” theo phong cách New Nordic (Bắc Âu Mới) vốn gìn gữ hương vị nguyên bản của thiên nhiên đi cùng kỹ thuật chế biến thượng thừa áp dụng công nghệ cao của bếp trưởng kiêm đồng sáng lập thương hiệu Rasmus Kofoed.

Từng giữ vị trí thứ 5 trong số 50 Nhà hàng tốt nhất thế giới năm 2019, Geranium lấy hải sản và rau củ theo mùa của Đan Mạch làm ý tưởng chủ đạo cho 17 tuyệt tác ẩm thực phối hợp cùng thức uống hảo hạng do Søren Ledet – chuyên gia tư vấn rượu vang danh tiếng, đồng sáng lập và tổng quản lý nhà hàng – tuyển chọn, hứa hẹn đưa thực khách vào một hành trình trải nghiệm ngoạn mục trong suốt 3,5 giờ đồng hồ.

Bên cạnh việc bầu chọn Top 50, The World’s Best Restaurants 2021 còn chấm điểm cho các nhà hàng cao cấp đến từ 26 quốc gia trên thế giới. Ứng viên cho giải thưởng này không phân biệt châu lục hay phong cách ẩm thực, kiến trúc của nhà hàng. Năm nay, có 8 nhà hàng lần đầu có tên trong danh sách.

Nhà hàng Lido 84 tọa lạc tại Gardone Riviera, Italy đoạt giải Highest New Entry (Gương mặt mới xuất sắc nhất). Nhà hàng cũng đứng thứ 15/50 trong danh sách ngon nhất thế giới. Nhà hàng Boragó thuộc thành phố Santiago, Chile, nhận giải Flor de Caña Sustainable Restaurant Award, vinh danh tính phát triển bền vững trong ngành ăn uống.

Nhà hàng Will Goldfarb từ Room4Dessert thuộc tỉnh Bali, Indonesia mang về cúp The World’s Best Pastry Chef. Đây là giải thưởng cho đầu bếp xuất sắc nhất, chuyên nấu các món tráng miệng. Còn nhà hàng The Chairman tại Hồng Kông (Trung Quốc) nhận giải Highest Climber Award. Chiến thắng này tôn vinh những nhà hàng có thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Bên cạnh đó, Odette (Singapore) được xếp ở vị trí thứ 8 trong Top 50 và được vinh danh là nhà hàng tốt nhất châu Á. Bếp trưởng Julien Royer và đội ngũ đã kết hợp nghệ thuật và sự tinh tế của các món ăn trong một không gian ấm cúng, sang trọng và trang nhã.

Đặc biệt, trong Asia’s 50 Best Restaurants 2021 cũng có một cái tên đến từ Việt Nam. Đó là Anan Saigon - nhà hàng đứng thứ 39/50 trong số những địa điểm ăn uống cao cấp đáng chú ý nhất thế giới. Tọa lạc trong khu chợ ẩm thực đầy tính lịch sử tại số 89 Tôn Thất Đạm, Quận 1, nhà hàng đã đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2013 có một nhà hàng Việt Nam lọt vào danh sách uy tín này.

Anan Saigon - nhà hàng đứng thứ 39/50 trong số những địa điểm ăn uống cao cấp đáng chú ý nhất thế giới.

Nhà hàng của đầu bếp trứ danh Peter Cường Franklin không chỉ có không gian đẹp và dịch vụ tốt. Mà còn nổi tiếng bởi sự biến tấu mới lạ những món ăn truyền thống. Sau món bánh mì 100 USD từng làm mưa làm gió mạng xã hội, Anan Saigon tiếp tục cho ra mắt Pot au Pho pha trộn giữa món phở Việt Nam và pot au feu bò hầm kiểu Pháp. Với phong cách ẩm thực đặc biệt như vậy, không ngạc nhiên khi ngay lần đầu tiên có mặt trong Top 50, Anan Saigon của Peter Cường Franklin đã giành được vị trí 39.

“Từ những ngày đầu tiên, Anan Saigon được thành lập với mục tiêu tái định hình, tái định nghĩa và nâng tầm ẩm thực Việt. Chúng tôi lấy làm tự hào khi phương pháp nấu ăn Việt Nam hiện đại của mình được công nhận. Đây là một chiến thắng lớn và xứng đáng cho ngành ẩm thực Việt,” bếp trưởng kiêm chủ sở hữu của nhà hàng, ông Peter Cường Franklin chia sẻ.