Giải thưởng Better Choice Awards 2025: Vinh danh những sản phẩm và giải pháp đổi mới sáng tạo nổi bật tại Việt Nam

Tối 3/10, Gala Giải thưởng Better Choice Awards 2025 - sự kiện tôn vinh những sản phẩm, dịch vụ và giải pháp đổi mới sáng tạo tiêu biểu phục vụ người tiêu dùng trong năm đã diễn ra tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) cơ sở Hòa Lạc (Hà Nội).

Đồng tổ chức bởi Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Công ty Cổ phần VCCorp, dưới sự chỉ đạo bởi Bộ Tài chính, Better Choice Awards 2025 nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, tiếp tục thể hiện sự đồng hành chặt chẽ giữa Nhà nước và doanh nghiệp trong việc xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện.

Sự kiện năm nay có sự tham gia của Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm, lãnh đạo Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) cùng các đại diện doanh nghiệp, chuyên gia trên cả nước…

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), nhấn mạnh sự kiện Better Choice Awards 2025 không chỉ là một trong những hoạt động thiết thực để cụ thể hóa và lan tỏa chủ trương, định hướng các chỉ đạo toàn diện của lãnh đạo Đảng, Chính phủ về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, mà còn là dịp để tôn vinh những sản phẩm, dịch vụ, giải pháp tiêu biểu, khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo trong cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân.

Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), phát biểu khai mạc tại sự kiện.

Sự kiện năm nay mang tinh thần bứt phá mạnh mẽ, không chỉ khuyến khích các sản phẩm và giải pháp đổi mới sáng tạo mà còn trở thành nguồn cảm hứng, tiếp thêm động lực cho những doanh nghiệp và cá nhân dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng thử nghiệm, vượt qua giới hạn và phá bỏ những khuôn mẫu cũ.

Đặc biệt, đổi mới sáng tạo hiện diện trong mọi ngành nghề, lĩnh vực và trong từng hoạt động của đời sống xã hội. Chính vì vậy, việc đánh giá và tôn vinh những giá trị sáng tạo mà Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính cùng các đối tác triển khai cũng mang ý nghĩa khẳng định vai trò trung tâm của đổi mới sáng tạo trong sự phát triển bền vững.

“Qua đó thấy được sự phát triển trưởng thành của hệ sinh thái, đổi mới sáng tạo quốc gia, lấy doanh nghiệp làm trung tâm và từng bước đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trở thành một động lực tăng trưởng quốc gia, giúp Việt Nam đuổi kịp, tiến cùng vượt lên theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ”, ông Huy chia sẻ.

Better Choice Awards 2025 có 4 hạng mục trao giải thưởng bao gồm: Innovative Choice Awards - Giải pháp mở đường tương lai; Consumer Finance Awards - Tài chính số bứt phá; Smart Choice Awards - Công nghệ định hình xu hướng; Car Choice Awards - Xe xanh và thế hệ mới dẫn dắt.

Lễ trao giải Better Choice Awards 2025 đã ghi nhận và trao thưởng cho các doanh nghiệp theo từng hạng mục cụ thể:

Innovative Choice Awards - Giải pháp mở đường tương lai

Đổi mới sáng tạo không chỉ hiện diện trong sản phẩm tiêu dùng mà còn thể hiện rõ trong các giải pháp. Do Green - Công nghệ khí hóa rác thải chiến thắng giải Sáng kiến Đột phá về Công nghệ Xanh & Năng lượng bền vững, thể hiện cam kết phát triển bền vững.

Ở mảng y tế, Sổ sức khỏe điện tử Long Châu được vinh danh là Giải pháp Đột phá về Y tế số & chăm sóc sức khỏe, góp phần hiện đại hóa hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Siêu ứng dụng BE nhận giải Giải pháp Đột phá cho Giao thông vận tải trên nền tảng số, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của dịch vụ di chuyển số.

Đại diện các doanh nghiệp nhận giải thương cho từng hạng mục tại Better Choice Awards 2025.

Trong giáo dục, University Lecture Online kết hợp Chatbot học tập của The Forum Education Việt Nam được trao giải Giải pháp Đột phá cho Giáo dục trên nền tảng số, mở ra cách tiếp cận tri thức linh hoạt và bình đẳng hơn.

Đặc biệt, Samsung Galaxy AI tiếp tục được ghi nhận ở giải Thương hiệu tiên phong ứng dụng AI phục vụ người Việt. Song hành cùng đó, Ngân hàng số Cake by VPBank đã giành giải Nền tảng AI “Make in Vietnam” tiên phong, cho thấy sự hòa quyện giữa công nghệ trí tuệ nhân tạo và dịch vụ tài chính số nội địa.

Consumer Finance Awards - Tài chính số bứt phá

Lần đầu tiên xuất hiện, Consumer Finance Awards đã nhanh chóng tạo được sức hút mạnh mẽ. Chương trình cho vay ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân trẻ của Ngân hàng ACB đã xuất sắc giành giải Giải pháp Tín dụng Sáng tạo, khẳng định định hướng hỗ trợ thế hệ khách hàng mới.

Ở hạng mục Giải pháp Thanh toán không tiền mặt đột phá, chiến thắng thuộc về Bộ giải pháp Quản lý tài chính cửa hàng MyShop & Paybox của KienlongBank, bộ công cụ giúp tiểu thương, hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận thanh toán số. Giải Ngân hàng số ứng dụng AI xuất sắc được trao cho Cake by VPBank, ghi nhận sự đi đầu trong việc cá nhân hóa trải nghiệm tài chính bằng AI.

Đáng chú ý, Vikki Digital Bank được xướng tên ở hạng mục Ngân hàng số Đổi mới sáng tạo, cho thấy tiềm năng của những ngân hàng số thế hệ mới. Trong khi đó, HDBank được trao giải Hệ sinh thái tài chính có đột phá ấn tượng, nhấn mạnh khả năng tích hợp đa dịch vụ, từ ngân hàng, đầu tư đến bảo hiểm, trên cùng một nền tảng.

Smart Choice Awards - Công nghệ định hình xu hướng

Cụm giải Smart Choice năm nay chứng kiến sự lên ngôi của nhiều sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Mạng xã hội AI Hay đã tạo bất ngờ khi giành giải Sản phẩm công nghệ kiến tạo xu hướng, phản ánh sự chuyển dịch mạnh mẽ trong cách người dùng Việt tương tác và sáng tạo nội dung. Giải Giải pháp AI tiếng Việt xuất sắc gọi tên Galaxy AI, đánh dấu bước đi tiên phong trong việc bản địa hóa AI cho người Việt.

Điểm nổi bật của Galaxy AI cần phải nói đến việc đây là sản phẩm do chính các kỹ sư người Việt tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Samsung Việt Nam (SRV) phát triển, thể hiện đúng tinh thần “Tự hào Việt Nam” mà giải thưởng lần này hướng đến.

Trong lĩnh vực sức khỏe, Samsung Galaxy Watch8 Series được trao giải Đột phá công nghệ chăm sóc sức khỏe, còn Samsung Galaxy Z Fold7 chiến thắng ở hạng mục Đột phá thiết kế trên thiết bị công nghệ, khẳng định vị thế dẫn đầu về đổi mới hình thái thiết bị. Samsung AI TV Neo QLED 8K QN950F được vinh danh ở giải Thiết bị đột phá về trải nghiệm đa phương tiện, trở thành điểm nhấn của xu hướng giải trí tại gia cao cấp.

Smart Choice Awards cũng lần đầu đánh dấu sự ra mắt của Better List, với sự tham gia đánh giá thẩm định của các KOC hàng đầu trên thị trường, đánh dấu sự hoàn thiện của hệ thống giải thưởng khi có đầy đủ sự tham gia của người tiêu dùng - chuyên gia - KOC. Better List công khai và minh bạch về số vote, số điểm chấm của từng KOC, mang đến sự yên tâm cho người tiêu dùng.

Car Choice Awards - Xe xanh và thế hệ mới dẫn dắt

Car Choice Awards 2025 mang lại bức tranh đa dạng với nhiều mẫu xe trải dài từ phổ thông đến cao cấp, nhưng điểm nhấn rõ nét nhất chính là sự xuất hiện mạnh mẽ của xe điện và xe xanh. Giải Xe GenZ của năm và Xe Dẫn dắt thị trường đều gọi tên VinFast VF 3 - mẫu xe điện cỡ nhỏ mang tính biểu tượng của chiến lược phổ cập ô tô điện tại Việt Nam.

VinFast VF5 - HERIO GREEN được trao giải Xe Dịch vụ của năm, thể hiện cách hãng xe nội địa mở rộng sang lĩnh vực vận tải xanh thành công.

Ở nhóm sản phẩm thân thiện môi trường, Honda CR-V e:HEV RS đã giành giải Xe Hybrid của năm, góp phần khẳng định sự chuyển dịch dần từ động cơ đốt trong sang các giải pháp bền vững hơn.

Ngoài ra, các giải thưởng khác trong cụm Car Choice cũng được trao cho nhiều thương hiệu quốc tế: Honda City (Xe Gia đình của năm hạng dưới 600 triệu đồng), Mazda CX-5 (hạng 600 triệu - 1 tỷ đồng), KIA Carnival (hạng 1- 2 tỷ đồng), Volkswagen Viloran (hạng 2 - 5 tỷ đồng), và Lynk & Co 06 (Xe của Thương hiệu mới xuất sắc). Bên cạnh đó, VinFast được vinh danh ở hạng mục Thương hiệu Ô tô vươn mình, trong khi Xe được yêu thích của năm thuộc về Skoda Kodiaq.