Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo thảo luận chiến lược phát triển giáo dục

Tại hội nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm học 2021-2022, toàn ngành Giáo dục đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu, chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với dịch bệnh Covid-19. Bộ đã chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương triển khai có hiệu quả các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19, phối hợp với ngành y tế chủ động xây dựng các kịch bản, giải pháp ứng phó với dịch ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động giáo dục và đào tạo.

Đối với Giáo dục mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố cẩm nang hướng dẫn phụ huynh về nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non khi trẻ ở nhà, phát triển kho học liệu số với 271 bài giảng điện tử. Cùng với đó là trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Đối với Giáo dục phổ thông, các địa phương được yêu cầu tập trung nguồn lực tiếp tục triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 bảo đảm chất lượng và hiệu quả. Đồng thời chuẩn bị các điều kiện để thực hiện dạy môn Tin học và môn Ngoại ngữ bắt đầu triển khai đối với lớp 3 từ năm học 2022-2023; Tổ chức thẩm định, phê duyệt sách giáo khoa các môn học và hoạt động giáo dục lớp 3, lớp 7, lớp 10 và tài liệu giáo dục địa phương theo lộ trình thực hiện.

Cùng thảo luận, đại diện các Sở Giáo dục và Đào tạo đồng tình với đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra do hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022 diễn ra trước thềm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, nên đại diện các Sở Giáo dục và Đào tạo cũng thể hiện quyết tâm sẽ chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho kỳ thi này. Bên cạnh đó có trao đổi nhiều nội dung liên quan đến triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018…

Đưa ra ý kiến, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh tới nhiệm vụ triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đang ở giai đoạn quan trọng, Bộ trưởng cho rằng, việc triển khai chương trình thành công hay không là từ chính sự quyết liệt, nhận thức của lãnh đạo ngành Giáo dục các địa phương. Bộ trưởng đề nghị lãnh đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu thật kỹ, nắm bắt thật chắc những vấn đề cốt lõi của Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 để triển khai ở địa phương; Kịp thời giải đáp những vấn đề mà dư luận quan tâm, phát hiện những vấn đề bất cập để tháo gỡ một cách chủ động.

Đối với việc lựa chọn tổ hợp các môn học ở bậc THPT bắt đầu triển khai từ năm học 2022-2023, Bộ trưởng yêu cầu phải đáp ứng tốt nhất có thể cho học sinh và ngày càng cải thiện tốt hơn nữa để đáp ứng nhu cầu. “Hàng năm phải gia tăng sự đổi mới, đáp ứng tốt hơn và đến một mốc đáp ứng được hoàn toàn nhu cầu của học sinh”, Bộ trưởng nói.

Lưu ý việc lựa chọn sách giáo khoa phải trên tinh thần tôn trọng tối đa ý kiến chuyên môn của cơ sở, Bộ trưởng đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về mua sách giáo khoa của học sinh vào đầu năm học.

Về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sắp tới, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh: Vấn đề con người là quan trọng nhất. Nhân sự tham gia tổ chức thi phải nghiêm túc, công tâm. Bộ trưởng lưu ý tới các khâu sao in, vận chuyển đề thi, công tác coi thi, chấm thi; trong quá trình tổ chức kỳ thi, các địa phương cần thường xuyên báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo các tình huống phát sinh để có giải pháp xử lý kịp thời.