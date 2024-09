Giám đốc chiến lược VPBankS: "Fed giảm lãi suất nếu không có suy thoái, chứng khoán tăng mạnh sau 6 tháng và 1 năm"

Diễn biến VN-Index trong 3 tuần gần đây rất yếu, nhất là trong tuần qua, chỉ số đi ngược so với diễn biến chung thị trường toàn cầu. Nếu như tuần qua, các chỉ số chính trên thế giới như S&P500, Down Jones đều diễn biến tích cực, VN-Index lình xình và đi ngang.

Trong phiên hôm nay, VN-Index "bốc hơi" thêm hơn 12 điểm nữa, thanh khoản cao hơn nhưng chỉ số giảm cho thấy áp lực bán ngắn hạn có. Tâm lý thị trường thận trọng trước ngày Fed họp về lãi suất 18/9 tới đây.

Nhận định tại chương trình Khớp Lệnh – Tài chính thịnh vượng ngày 16/9, ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược Thị trường - VPBankS nhấn mạnh: "Không phải lần nào, Fed hạ lãi suất cũng tác động tích cực đến thị trường chứng khoán. Thống kê cho thấy, lịch sử không ít lần Fed hạ lãi suất là suy thoái".

Thưa ông, chỉ số VN-Index có đang dính lời nguyền, tháng 9 và 10 hàng năm đều giảm?

Dữ liệu lịch sử cho thấy VN-Index rất đồng biến với SP 500 của Mỹ. Trong khoảng 4 năm trở lại đây, tháng 9 năm nào hiệu suất S&P 500 cũng rất thấp. Nếu tính chu kỳ dài 10 năm trở lại đây, S&P 500 tháng 9 có hiệu suất thấp nhất trong năm. “Sell in may” có lẻ không còn chính xác mà phải nói “Wake me up when September ends”.

Tương tự, VN-Index cũng giảm trong tháng 9 các năm gần đây. Tôi cho rằng đây cũng mang tính mùa vụ, tại Việt Nam, có tháng 3, 4, 9 và 10 hiệu suất rất thấp.

Đến hiện tại, thị trường vẫn khá yếu, ít nhất trong 3 tuần gần đây. Vùng kháng cự xoay quanh 1.285 – 1.300 chưa vượt qua được. Mặt khác, thanh khoản giảm sâu là điểm trừ. Điều đó cho thấy tháng 9 năm nay cũng là tháng mà hiệu quả kkhông cao.

Chúng ta cũng cần lưu ý diễn biến thị trường chứng khoán trước và sau cuộc họp của Fed. Nhà đầu tư nên chờ đợi và thận trọng trong thời gian tháng 9 và 10 này.

ECB đã giảm lãi suất, Fed nhiều khả năng cũng sẽ giảm. Làn sóng cắt giảm lãi suất cho thấy bức tranh kinh tế ra sao?

Làn sóng cắt giảm lãi suất cho thấy bức tranh kinh tế có vấn đề chứ không chỉ là lạm phát vì lạm phát đã hạ nhiệt 2 năm gần đây. Bức tranh kinh tế toàn cảnh ở hầu hết quốc gia từ châu Âu đến châu Á cho thấy sụt giảm rõ rệt. Châu Âu năm qua thoát khỏi lo ngại suy thoái nhưng nhiều quốc gia như Ý, Pháp, Đức có tốc độ tăng trưởng kinh tế trì trệ, đặc biệt là Đức tăng trưởng âm quý vừa rồi.

Tại châu Á, Trung Quốc, Nhật Bản tăng trưởng kỳ vừa rồi rất thấp, đặc biệt là Trung Quốc thấp hơn kỳ vọng nhiều. Nếu không hạ lãi suất hợp lý, kịp thời thì có thể xảy ra suy thoái.

Lạm phát đang trong xu hướng giảm trên toàn cầu và giảm rất nhanh, nhiều chuyên gia còn cho rằng nếu không hạ lãi suất hợp lý thì lạm phát còn thấp hơn kỳ vọng của ngân hàng trung ương. Mặt khác, việc hạ lãi suất cũng có độ trễ nhất định, phải mất 3 đến 6 tháng sau mới thấm vào nền kinh tế.

Các ngành sản xuất từ Mỹ, châu Âu, Nhật Bản… đi xuống thấy rõ. PMI của hầu hết quốc gia đều dưới 50. Để vực lại tốc độ tăng trưởng kinh tế thì hành động giảm lãi suất phải nhanh.

Tuần qua, ECB đã hạ lãi suất lần thứ 2 liên tiếp, lãi suất huy động giảm 0,25 điểm % nhưng lãi suất tái cấp vốn giảm đến 60 điểm cơ bản (1 điểm % = 100 điểm cơ bản). Lãi suất tái cấp vốn ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế, do vậy việc hạ mạnh lãi suất này có mối lo liên quan đến tăng trưởng kinh tế.

Một thống kê cho thấy, số ngân hàng trung ương dự kiến hạ lãi suất lên đến 57% trên toàn cầu. Nhìn dài hạn hơn, lãi suất đi xuống tạo môi trường dễ thở hơn cho doanh nghiệp sản xuất, bất động sản. Về lâu dài, việc hạ lãi suất sẽ tác động tích cực cho nền kinh tế.

Lãi suất giảm tác động thế nào tới thị trường chứng khoán?

Không phải lần nào, Fed hạ lãi suất cũng tác động tích cực đến thị trường chứng khoán. Thống kê cho thấy, lịch sử không ít lần Fed hạ lãi suất là suy thoái.

Trong trung và dài hạn, Fed hạ lãi suất sẽ tác động tích cực đến thị trường chứng khoán và nền kinh tế dù cho có suy thoái kinh tế hay không. Nếu có suy thoái kinh tế thị trường sẽ giảm sau 6 tháng và tăng sau 1 năm. Trong trường hợp không có suy thoái thì thị trường chứng khoán tăng tốt sau 6 tháng và tăng mạnh mẽ sau 1 năm.

Nhưng trong ngắn hạn (trong vòng 6 tháng), thị trường có những nhịp sụt giảm mạnh, có thể bay tài khoản nếu nhà đầu tư không quản trị rủi ro thận trọng.

Những kỳ vọng Fed hạ lãi suất đã phản ánh trong 2 năm nay rồi, S&P 500 có 2 năm tăng tốt và gần đỉnh lịch sử. Sau khi Fed hạ lãi suất thì dòng vốn có xu hướng chạy từ thị trường chứng khoán đã tăng nóng sang thị trường có mức sinh lời tốt hơn. Cụ thể, dòng vốn có xu hướng rút khỏi Nhật Bản – nơi thị trường tăng tốt sang một số quốc gia như Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia, Phillippines đã thu hút dòng vốn tốt thời gian qua. Thái Lan bị bán ròng liên tục nhưng đã quay trở lại mua ròng gần đây.

Nhìn chung, dòng vốn đang trở lại ASEAN. Tôi kỳ vọng dòng vốn ngoại sẽ trở lại Việt Nam trong tương lai gần, có thể là cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Việt Nam có nhiều câu chuyện hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài như nâng hạng, nền kinh tế tăng trưởng cao hướng đến xuất khẩu.

Khi Fed mới hạ lãi suất, các thị trường châu Á và Đông Nam Á thường có hiệu quả đầu tư thấp. Do dữ liệu lịch sử trong 3 kỳ Fed hạ lãi suất gần đây thường có suy thoái kinh tế. Song, khi Fed hạ lãi suất đến giai đoạn đủ thấp thì các thị trường này lại tăng tốt.

Do vậy, giới đầu tư đang kỳ vọng khi lãi suất hạ dòng vốn dần dần dịch chuyển và ASEAN hay các thị trường mới nổi nhận được dòng vốn. Tuy nhiên, không phải ngay bây giờ mà phải 1 đến 2 năm tới khi mặt bằng lãi suất về mức đủ hấp dẫn.

Theo ông, cổ phiếu nào hưởng lợi từ xu hướng Fed giảm lãi suất?

Khi Fed hạ lãi suất thì chắc chắn các ngân hàng sẽ hạ lãi suất theo thị trường. Nhưng nhìn lại quá khứ, giai đoạn 2015 hạ lãi suất, ngân hàng vẫn tăng trưởng tốt. Trong cơ cấu thu nhập ngân hàng hiện nay, thu nhập lãi thuần giảm, thu nhập từ dịch vụ đang cải thiện nhiều và dần chiếm tỷ trọng lớn. Mặt khác, doanh nghiệp phục hồi thì nợ xấu ngân hàng giảm, giảm trích lập dự phòng. Sức khỏe hệ thống ngân hàng càng tốt hơn.

Do vậy, kinh tế phục hồi thì tốt cho tất cả. Ngành ngân hàng là ngành xương sống của nền kinh tế nên vẫn có dư địa tốt để phục hồi.

Nhà đầu tư có nên full cash không?

Trong 2 đến 3 tuần hiện nay thị trường khá yếu, thanh khoản cũng sụt giảm, hầu hết nhóm ngành ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, bán lẻ đều yếu. Vì vậy, kỳ vọng kiếm lợi nhuận tốt trong ngắn hạn T+3, T+5 rất khó.

Xu hướng ngắn hạn, VN-Index đã xuyên qua các ngưỡng hỗ trợ. Điều này đang chỉ báo nhịp điều chỉnh sắp tới, kết hợp với một số nhiễu động có thể xảy ra trước và sau thời điểm Fed hạ lãi suất. Do vậy, việc full cash là chiến thuật đúng để chờ vùng mua tốt hơn, nhịp điều chỉnh sâu sắp tới (vùng 1.200 +/-).