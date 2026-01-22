Giám đốc SCD Vũ Thành Chung từ chức sau 5 tháng điều hành

Theo Giám đốc công ty cho biết dù đã nỗ lực hết mình nhưng kết quả kinh doanh của công ty không có nhiều khởi sắc trong những tháng vừa qua ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh chung của công ty trong năm 2025.

Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương (SCD) vừa thông báo về việc giám đốc Vũ Thành Chung đã nộp đơn từ chức sau 5 tháng đảm nhiệm vị trí này. Trong đơn từ nhiệm, ông Chung cho biết mặc dù đã nỗ lực hết mình để điều hành và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, kết quả kinh doanh vẫn không có nhiều khởi sắc trong những tháng gần đây, ảnh hưởng đến kết quả chung của năm 2025. Ông Chung đã nhận trách nhiệm về việc không hoàn thành nhiệm vụ và quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với công ty từ ngày 16/1.

SCD đã nhanh chóng thông báo miễn nhiệm chức vụ giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của ông Chung và bổ nhiệm kế toán trưởng Nguyễn Thúy Phượng lên thay thế. Thời gian ông Chung đảm nhiệm chức vụ giám đốc chỉ kéo dài khoảng 5 tháng.

Theo báo cáo tài chính quý 4/2025 mà SCD vừa công bố, công ty ghi nhận doanh thu thuần gần 49,8 tỷ đồng, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế vẫn lỗ gần 7 tỷ đồng, dù đã giảm 66,87% so với mức lỗ 20,9 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Đây là quý thua lỗ thứ 20 liên tiếp của SCD. Công ty cho biết đã tập trung tối ưu hóa chi phí và cải thiện hoạt động kinh doanh, mang lại kết quả kinh doanh tốt hơn trong quý 4/2025.

Trong thời gian tới, SCD sẽ tập trung cải thiện hiệu quả hoạt động bằng cách mở rộng độ bao phủ và kênh phân phối, gia tăng sản lượng bán hàng thông qua việc tăng thêm số lượng nhà phân phối tại khu vực phía Nam và Đồng bằng sông Cửu Long, cùng với việc tối ưu hóa chi phí hoạt động.

Lũy kế cả năm 2025, SCD ghi nhận doanh thu thuần giảm 12%, từ hơn 183 tỷ xuống còn 160 tỷ đồng; lỗ sau thuế hơn 80 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế lên 347 tỷ đồng và kéo dài chuỗi thua lỗ lên 5 năm liên tiếp. Hiện tại, cổ phiếu SCD vẫn bị hạn chế giao dịch, chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần do vốn chủ sở hữu âm.