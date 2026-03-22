Xu thế dòng tiền: Thận trọng với áp lực giải chấp mới

Phiên “sập” mạnh cuối tuần qua đã đẩy VN-Index “chớm thủng” đường giá trung bình 200 ngày, một ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng. Chỉ số cũng đã xuống thấp hơn đáy ngắn hạn ngày 9/3 vừa qua, khiến nhịp phục hồi 8 phiên trước đó mang dáng dấp của một “bull-trap”.

Các chuyên gia đều lo ngại một nhịp “phá đáy” rõ ràng sẽ thúc đẩy áp lực giải chấp mới. Dù vậy thanh khoản trong 8 phiên phục hồi vừa rồi không quá lớn. Rủi ro sẽ gia tăng cục bộ nếu nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy sớm.

Đánh giá về rủi ro/cơ hội ở nhịp giảm mới, các chuyên gia cũng có nhìn nhận khá thống nhất khi cho rằng đây là thời điểm tốt để quan sát áp lực cung cầu. Tuy nhiên hành động giải ngân lại khác nhau. Quan điểm thận trọng đều khuyến nghị nên chờ đợi thị trường ổn định hẳn trước khi tăng dần tỷ trọng cổ phiếu lên.

Về thời điểm cuối tháng 3, đầu tháng 4, sự hội tụ thông tin từ đợt rà soát giữa kỳ của FTSE và kết quả kinh doanh quý 1/2026 được kỳ vọng sẽ phần nào giảm bớt ảnh hưởng từ bên ngoài. Dù vậy các chuyên gia không đánh giá cao hiệu ứng này nếu xung đột vẫn căng thẳng. Các thông tin hỗ trợ nội tại chỉ giúp tạo điều kiện lựa chọn cổ phiếu để sẵn sàng trong kịch bản thị trường phục hồi.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Quan điểm thận trọng của anh chị trong tuần trước đã đúng khi thị trường quay lại xu hướng giảm và nhịp phục hồi vừa qua mang dáng dấp của một “bull-trap” và VN-Index có nguy cơ tìm đáy sâu hơn. Liệu có nguy cơ xuất hiện một đợt giải chấp mới hay không?

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Việc VN-Index quay đầu giảm điểm sau nhịp hồi phục yếu ớt cuối tuần trước đã xác nhận tín hiệu bẫy tăng giá mà chúng ta từng lo ngại. Khi chỉ số không thể vượt qua các ngưỡng kháng cự tâm lý và dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài, áp lực bán ròng từ khối ngoại đã kích hoạt tâm lý thoát hàng của nhà đầu tư cá nhân.

Tôi cho rằng nguy cơ xuất hiện một đợt giải chấp mới là hiện hữu, đặc biệt là đối với các danh mục đã bắt đáy sớm trong tuần trước bằng đòn bẩy tài chính. Nếu VN-Index phá vỡ vùng hỗ trợ 1750 điểm, các “kho” và công ty chứng khoán có thể buộc phải kích hoạt lệnh bán cưỡng bức để quản trị rủi ro, tạo ra một nhịp rũ bỏ cuối cùng trước khi thị trường thực sự tìm thấy điểm cân bằng bền vững.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Theo tôi là Có. Thị trường sẽ đối diện áp lực giải chấp mới và mạnh hơn trong tuần tới. Nhất là khi các chỉ số chính như VN-Index, VN30 đã không giữ được các vùng hỗ trợ tâm lý quan trọng như đường giá trung bình 200 phiên, VN-Index không giữ được vùng hỗ trợ giá thấp nhất của phiên giao dịch giảm mạnh ngày 9/3/2026.

Tuy nhiên áp lực giải chấp sẽ đến riêng rẽ từng nhóm ngành, có nhóm ngành đang ở các vùng giá tương đối hấp dẫn, áp lực bán sẽ giảm, cân bằng trở lại.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi cho rằng rủi ro xuất hiện thêm một đợt giải chấp vẫn hiện hữu, nhưng mức độ và khả năng xảy ra sẽ phụ thuộc rất lớn vào diễn biến tâm lý, tác động của các yếu tố bên ngoài, đặc biệt là tình hình địa chính trị.

Ở chiều tích cực, đã có những tín hiệu cho thấy nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng, trong đó đáng chú ý là các động thái từ phía Mỹ nhằm ổn định thị trường dầu mỏ, như việc nới lỏng trừng phạt dầu Iran vận chuyển trên biển trong 30 ngày. Các yếu tố này phần nào giúp giảm áp lực tâm lý và có thể hạn chế nguy cơ xuất hiện các cú sốc bán tháo như tuần rồi.

Tuy nhiên, nếu tình hình chiến sự vẫn diễn biến phức tạp và chỉ số phá vỡ các vùng hỗ trợ quan trọng (như ngưỡng 1600 điểm), áp lực bán kỹ thuật hoàn toàn có thể gia tăng trở lại, kéo theo nguy cơ giải chấp ở một số nhóm cổ phiếu đã sử dụng đòn bẩy cao.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Thị trường vẫn chưa phải diễn biến quá xấu và cũng chưa xuất hiện tín hiệu “bán tháo”. VN-Index vẫn tạm đang đứng quanh khu vực hỗ trợ mạnh mốc 1640 – 1650 điểm. Về lý thuyết tại khu vực hỗ trợ này vẫn có thể có pha phục hồi có thế ghi nhận kể từ thứ 3 – thứ 4 tuần tới.

Tuần giao dịch tiếp theo có lẽ là tuần giao dịch quan trọng cũng như tiếp tục là tuần thận trọng với các nhà đầu tư – kiểm soát và quản lý danh mục an toàn sẽ giúp quản lý rủi ro và có tâm lý đầu tư ổn định trước những biến động mạnh bất ngờ.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Thị trường đang đi đến giai đoạn cuối tháng 3 và yếu tố hỗ trợ gần nhất lúc này là đợt đánh giá giữa kỳ nâng hạng của FTSE và các yếu tố kết quả kinh doanh quý 1/2026. Anh chị đánh giá thế nào về các thông tin hỗ trợ này, liệu có thể giúp giảm ảnh hưởng tiêu cực của biến động ngoại biên?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi cho rằng triển vọng kỳ đánh giá giữa kỳ của FTSE đã được thị trường chiết khấu, tâm lý mang tính “đón đầu cơ hội” đã phần nào phản ánh vào giá, nên tác động sẽ có phần hạn chế. Giai đoạn hiện tại, yếu tố quan trọng hơn là theo dõi dòng vốn ngoại có thực sự quay trở lại thị trường hay không, hoặc các động thái phát tín hiệu cho điều này như các quỹ ngoại mở thêm tài khoản giao dịch.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2026, nếu được ghi nhận tích cực sẽ góp phần củng cố niềm tin về mặt cơ bản và hỗ trợ định giá cổ phiếu, trong bối cảnh mặt bằng giá thị trường đã điều chỉnh sâu. Tuy nhiên, nếu các rủi ro bên ngoài vẫn gia tăng, kéo theo môi trường kinh tế, vĩ mô thay đổi, tác động mang tính trọng yếu sẽ lớn hơn, so với thông tin hỗ trợ từ việc nâng hạng của FTSE hay kết quả kinh doanh mang lại.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Thị trường luôn kỳ vọng lớn vào thông tin nâng hạng của FTSE, qua đó kỳ vọng khối ngoại sẽ giải ngân trở lại. Nhưng thực tế khối ngoại sau khi bán ròng mạnh 3 năm liên tiếp 2023, 2024, 2025, vẫn đang tiếp tục bán ròng hơn 26 ngàn tỉ đồng trong 3 tháng đầu năm 2026. Do đó, theo quan điểm thận trọng, chúng ta cần chờ thông tin đánh giá giữa kỳ nâng hạng của FTSE, cũng như xu hướng mua ròng thực tế của khối ngoại sau khi được nâng hạng.

Với các yếu tố kết quả kinh doanh quý 1/2026, thị trường vẫn đang kỳ vọng kết quả kinh doanh duy trì tăng trưởng tích cực khi các số liệu xuất nhập khẩu tính đến nửa đầu tháng 3/2026 vẫn duy trì tăng trưởng tốt. Tuy nhiên kỳ vọng về kết quả kinh doanh nửa cuối tháng 3 và quý 2/2026 đã bắt đầu suy yếu trước cú sốc nguồn cung năng lượng, lạm phát gia tăng ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp, nền kinh tế trong quý 2.

Do đó tôi đánh giá các thông tin rà soát giữa kỳ nâng hạng của FTSE và các yếu tố kết quả kinh doanh quý 2/2026 có tác động trung lập lên những biến động ngoại biên đang xảy ra.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Tôi nghĩ đây cũng là những chất xúc tác, yếu tố hỗ trợ thị trường giai đoạn tháng 3. Niềm tin nhà đầu tư, dòng tiền, thanh khoản vẫn phải tiếp tục được duy trì ở mức tốt cho dù diễn biến bán ròng của khối ngoại không phải là điểm cộng giai đoạn vừa qua. Ngoài ra vẫn cần những thông tin vĩ mô, thông tin tích cực trong nước để hỗ trợ tâm lý thời điểm hiện tại.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Giai đoạn cuối tháng 3 là thời điểm giao thoa giữa các biến số vĩ mô. Đợt đánh giá giữa kỳ của FTSE Russell về việc nâng hạng thị trường Việt Nam được kỳ vọng là điểm sáng trấn an tâm lý quan trọng nhất. Nếu các phản hồi từ tổ chức này tích cực về cơ chế FOL, khả năng tiếp cận môi giới toàn cầu, nó sẽ tạo ra đối trọng đáng kể với các tin tức tiêu cực từ Trung Đông.

Bên cạnh đó, dự báo kết quả kinh doanh quý 1/2026 của các doanh nghiệp niêm yết bắt đầu rò rỉ; những ngành có nền tăng trưởng thấp trong cùng kỳ 2025 hoặc hưởng lợi từ giá hàng hóa tăng sẽ là điểm tựa.

Tuy nhiên, tôi đánh giá các thông tin này chỉ đóng vai trò giảm xóc, giúp thị trường phân hóa hơn chứ chưa đủ mạnh để đảo ngược hoàn toàn xu hướng giảm nếu căng thẳng tại eo biển Hormuz vẫn leo thang.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Đa số cổ phiếu đã điều chỉnh khá mạnh tuần này, ngay cả các cổ phiếu “ăn theo” giá dầu cũng không chống đỡ nổi. Điều này đồng nghĩa với cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp ít hoặc không bị ảnh hưởng trực tiếp từ giá dầu cũng giảm sâu thêm và định giá trở nên hấp dẫn hơn. Anh chị quan tâm đến những cổ phiếu/nhóm cổ phiếu nào trong kế hoạch mua tới đây khi thị trường ổn định hơn?

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Với tôi có lẽ vẫn sẽ là nhóm cổ phiếu nhạy với chu kỳ giá dầu, nhưng nhóm cổ phiếu dầu khí hay nhóm cổ phiếu năng lượng, tiện ích hay nhóm hóa chất, phân bón và kể cả vài cổ phiếu cảng biển hoặc hàng và dịch vụ công nghiệp cũng được quan tâm và theo dõi sát sao. Vẫn có những cổ phiếu đi ngược xu hướng hoặc thu hút sự quân tâm đặc biệt của giới đầu tư trong giai đoạn tới. Các nhà đầu tư cần tìm kiếm thêm các cơ hội đầu tư “ngược dòng”, những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh ổn định hoặc tăng trưởng đột phá.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Khi thị trường ổn định hơn, các nhóm cổ phiếu tôi sẽ đặc biệt chú ý như Ngân hàng, Thực phẩm – Tiêu dùng, Tiện ích và Bất động sản.

Ngân hàng vẫn là nhóm dẫn dắt, định giá hiện đã chiết khấu đáng kể sau nhịp giảm gần đây, tạo ra cơ hội hấp dẫn.

Trong khi Thực phẩm – Tiêu dùng và Tiện ích duy trì dòng tiền ổn định, ít chịu tác động từ biến động bên ngoài, phù hợp với giai đoạn thị trường còn nhạy cảm hoặc chưa phục hồi hoàn toàn.

Riêng Bất động sản, dù môi trường lãi suất cao vẫn là yếu tố hạn chế, tuy nhiên, mức điều chỉnh sâu phần nào phản ánh rủi ro đã chiết khấu, khiến một số cổ phiếu có cơ hội hấp dẫn khi cân nhắc ngắn hạn.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đầu nghành vẫn giữ được cấu trúc giá (trên MA50 ngày) tốt trong giai đoạn này vẫn sẽ được tôi ưu tiên lựa chọn.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Trong bối cảnh hiện nay, việc nhiều cổ phiếu cơ bản tốt bị giảm sâu theo thị trường chung đang mở ra cơ hội đầu tư giá trị hiếm có. Khi thị trường ổn định hơn, tôi đặc biệt quan tâm đến nhóm Bất động sản Khu công nghiệp và Tiện ích, Điện. Đây là những nhóm ngành có nội lực tăng trưởng tách biệt với biến động giá dầu và đang có mức chiết khấu định giá về vùng hấp dẫn nhất trong vòng 2 năm qua.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chú ý đến nhóm Ngân hàng quốc doanh có tỷ lệ nợ xấu thấp, vì đây sẽ là nhóm dẫn dắt chỉ số phục hồi đầu tiên khi tâm lý rủi ro qua đi.

Chiến lược của tôi là ưu tiên các doanh nghiệp có dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh mạnh mẽ để chống chọi với áp lực tỷ giá và chi phí tài chính tăng cao.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Trong tuần trước đó, có thể quan sát thấy xu hướng gia tăng đầu tư vào nhóm năng lượng tái tạo, pin… khi đánh giá bối cảnh cú sốc nguồn cung dầu mỏ hiện nay sẽ thúc đẩy gia tăng đầu tư vào năng lượng tái tạo, cũng như tái định giá các doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Trong tuần tới có thể tiếp tục theo dõi và quan tâm đến các cổ phiếu công nghệ trong lĩnh vực hạ tầng dữ liệu và xây dựng - đầu tư công khi đầu tư công sẽ là động lực chính hỗ trợ tăng trưởng trong bối cảnh thế giới bất định, rủi ro suy thoái và tái định hình lại dòng chảy năng lượng, cũng như trật tự kinh tế mới trên thế giới.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Tuần trước anh chị đều duy trì tỷ trọng cổ phiếu trung bình hoặc thấp. Anh chị dự kiến khi nào sẽ giải ngân trở lại? Các yếu tố nào nhà đầu tư nên quan sát?

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Mặc dù tỷ trọng cổ phiếu hiện tại của tôi vẫn duy trì ở mức thấp (dưới 40%), tôi đang chuẩn bị kịch bản để giải ngân trở lại. Thời điểm giải ngân lý tưởng có thể rơi vào tuần cuối của tháng 3, khi áp lực giải chấp được giải tỏa hoàn toàn và thông tin nâng hạng chính thức lộ diện.

Nhà đầu tư nên quan sát kỹ hai yếu tố: Thứ nhất, sự chững lại của đà bán ròng từ khối ngoại tại các mã trụ; Thứ hai, sự xuất hiện của các phiên giao dịch có biên độ dao động hẹp dần với thanh khoản thấp (cạn cung) tại các vùng hỗ trợ mạnh. Tôi khuyến nghị chỉ nên bắt đầu giải ngân khi thị trường xuất hiện phiên “bùng nổ theo đà” hoặc khi VN-Index hình thành mô hình đáy sau cao hơn đáy trước một cách rõ nét trên đồ thị kỹ thuật.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Trong giai đoạn hiện nay khi các yếu tố địa chính trị và biến động giá năng lượng vẫn chi phối tâm lý thị trường, việc phòng thủ và quản trị rủi ro nên tiếp tục được ưu tiên. Tôi sẽ giải ngân trở lại khi dòng tiền thật sự ổn định và các vùng hỗ trợ kỹ thuật được kiểm chứng rõ ràng.

Nhà đầu tư nên theo dõi sát diễn biến căng thẳng quốc tế (động thái hạ nhiệt hoặc tiếp tục leo thang), cũng như các chuyển động chính sách vĩ mô trong nước nhằm điều tiết, thích ứng. Đồng thời, sự xuất hiện của nhóm dẫn dắt cũng cần được theo dõi, đây sẽ là điểm tựa quan trọng trong chiều phục hồi của thị trường. Bên cạnh phản ứng của dòng vốn ngoại khi gần đến kỳ đánh giá giữa kỳ của FTSE có thể mang lại một số xúc tác nếu chuyển sang trạng thái mua ròng. Những tín hiệu này sẽ giúp xác định thời điểm thị trường đủ ổn định để nắm giữ tỷ trọng cao hơn một cách an toàn, thay vì hành động theo các nhịp phục hồi kỹ thuật ngắn hạn.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Việc giải ngân có thể được xem xét khi thị trường tiếp tục chịu áp lực giải chấp, bán mạnh và khi chỉ số VN-Index có thể quay trở lại vùng giá đỉnh năm 2022.

Nhà đầu tư nên quan sát tổng thể diễn biến của thị trường, áp lực giải chấp sẽ đến riêng lẽ từng nhóm ngành, sẽ có nhóm ngành đang ở các vùng giá tương đối hấp dẫn, áp lực bán sẽ giảm và cân bằng, tích lũy trở lại. Việc chọn lọc cổ phiếu giải ngân cần phải rất thận trọng, tập trung vào các doanh nghiệp chất lượng nhất của nhóm ngành. Nhà đầu tư có thể tham khảo trong bản tin thị trưởng của Trung tâm phân tích SHS để có thêm các thông tin cần thiết.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Việc nắm giữ 3 – 5 cổ phiếu với việc kiểm soát tỷ trọng và hạn chế sử dụng đòn bẩy là điều mà các nhà đầu tư cần lưu ý. Với các nhà đầu tư mới việc mua bán quá đà hoặc giao dịch dàn trải sẽ là điều hay mắc phải chưa kể tâm lý giao dịch vẫn còn vội vàng, hấp tấp hoặc thiếu thận trọng.

Các nhà đầu tư cần quan tâm đến phân bổ và tỷ trọng đầu tư hơn là việc quan tâm đến biến động của thị trường hiện nay. Tiếp theo việc chọn mua và nắm giữ cổ phiếu gì cũng cần được lưu ý và chắc chắn giai đoạn này việc nắm giữ với tầm nhìn dài hơi hơn cũng sẽ được cân nhắc hơn là việc chỉ quan tâm đến giao dịch ngắn hạn.