Giao dịch khối ngoại sụt giảm mạnh trong tháng 4, rút ròng hơn 10.000 tỷ trong 10 phiên gần nhất

Cụ thể, thanh khoản trên HoSE suy giảm đáng kể, với giá trị và khối lượng khớp lệnh bình quân đạt lần lượt 20,4 nghìn tỷ đồng/phiên và 734,8 triệu cổ phiếu/phiên, tương ứng giảm 25,2% và 22,3% so với tháng trước.

Xét theo cơ cấu dòng tiền, hoạt động giao dịch của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đều thu hẹp so với tháng trước. Trong đó, nhóm tổ chức nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất, lần lượt gần 37% và 31,6%, phản ánh xu hướng thận trọng rõ nét của khối ngoại trước các biến động từ bên ngoài.

Xung đột Trung Đông tiếp tục kéo dài và chưa có dấu hiệu chấm dứt đã gia tăng áp lực rút vốn tại các thị trường mới nổi, qua đó thúc đẩy xu hướng bán ròng của khối ngoại trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 4/2026.

Cụ thể, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 13,7 nghìn tỷ đồng trên HoSE. Dù quy mô bán ròng đã giảm so với tháng trước, đây vẫn là mức cao tính từ đầu năm, cho thấy tâm lý thận trọng của dòng vốn ngoại vẫn chưa cải thiện rõ rệt.

Xét theo nhóm nhà đầu tư, tổ chức nước ngoài duy trì trạng thái bán ròng tháng thứ tư liên tiếp, với giá trị hơn 9,5 nghìn tỷ đồng, thu hẹp so với mức bán ròng hơn 11,7 nghìn tỷ đồng của tháng trước. Nhóm cá nhân nước ngoài cũng tiếp tục bán ròng hơn 4,5 nghìn tỷ đồng, giảm so với mức hơn 5,8 nghìn tỷ đồng trong tháng trước.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền trong nước, đặc biệt từ nhà đầu tư cá nhân, tiếp tục đóng vai trò lực cầu hấp thụ chính lượng cung từ khối ngoại, góp phần hỗ trợ mặt bằng thanh khoản và hạn chế áp lực điều chỉnh của thị trường trong tháng 4/2026.

Áp lực bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 4/2026 chủ yếu tập trung tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, nổi bật là Bất động sản và Ngân hàng. Bên cạnh đó, các nhóm Công nghệ thông tin, Xây dựng & Vật liệu, Dầu khí cũng chịu áp lực bán ra nhưng với quy mô thấp hơn. Đáng chú ý, dòng vốn rút ra có xu hướng tập trung vào một số cổ phiếu trụ cột trong từng ngành, cho thấy áp lực bán mang tính cục bộ hơn là lan rộng trên toàn thị trường.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại vẫn duy trì mua ròng tại một số nhóm ngành như Tài nguyên cơ bản, Chứng khoán, Du lịch và Giải trí. Diễn biến này cho thấy dòng vốn ngoại đang có xu hướng tái cơ cấu và luân chuyển giữa các nhóm ngành, thay vì rút vốn mang tính hệ thống khỏi thị trường chứng khoán Việt Nam.

Dòng vốn ETF tại Việt Nam chỉ ghi nhận rút ròng nhẹ trong tháng 4/2026, bất chấp áp lực bán ròng của khối ngoại vẫn ở mức cao. Cụ thể, các ETF cổ phiếu Việt Nam bị rút ròng 448 tỷ đồng, giảm mạnh so với giá trị rút ròng của tháng trước, cho thấy áp lực rút vốn của các quỹ ETF đã phần nào hạ nhiệt.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị rút ròng của các ETF cổ phiếu Việt Nam ở mức 3.322 tỷ đồng, giảm 49,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Riêng trong tuần giao dịch trước đó, các quỹ ETF đầu tư vào Việt Nam, phần lớn đều ghi nhận trạng thái rút ròng, ngoại trừ VanEck được vào ròng 6,6 triệu USD và FUEVFVND hút ròng không đáng kể. Các quỹ còn lại như Fubon FTSE, DB FTSE và E1VFVN30 lần lượt bị rút ròng 4,2 triệu USD, 1,9 triệu USD và 1,4 triệu USD.

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, dù chỉ giao dịch hai ngày trong tuần trước, khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng 1.849 tỷ đồng trong tuần thứ bảy liên tiếp. Áp lực bán tập trung chủ yếu vào FPT với giá trị 1.087 tỷ đồng, tiếp theo là ACB với 622 tỷ đồng và VHM với 620 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, khối ngoại mua ròng mạnh VRE với 242 tỷ đồng, cùng với DCM đạt 70 tỷ đồng và TCH đạt 64 tỷ đồng.

Tính trong vòng 10 phiên gần nhất, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 10.000 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán Việt Nam.