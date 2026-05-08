Thấy gì khi dòng tiền toàn cầu tiếp tục đổ mạnh vào các ETF cổ phiếu Mỹ?
Thu Minh
08/05/2026, 14:06
ETF cổ phiếu tại Mỹ hút ròng khoảng 133,1 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 33,6 tỷ USD của tháng trước.
Xung đột Trung Đông ngừng leo thang và xuất hiện tín hiệu hạ nhiệt đã góp phần cải thiện khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư, qua đó thúc đẩy dòng vốn ETF toàn cầu quay trở lại các kênh tài sản rủi ro trong tháng 4/2026, theo thống kê của VNDirect.
Cụ thể, ETF cổ phiếu tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt với giá trị hút ròng đạt 165,5 tỷ USD, tăng 62,3% so với tháng trước – thời điểm tâm lý thận trọng gia tăng. Ở nhóm tài sản phòng thủ hơn, ETF trái phiếu ghi nhận hút ròng 45,6 tỷ USD, tăng 3% so với tháng trước, cho thấy nhu cầu đối với tài sản tạo thu nhập cố định vẫn được duy trì nhằm cân bằng danh mục đầu tư.
Trong khi đó, ETF tiền tệ hút ròng 1,6 tỷ USD, giảm mạnh 80,4% so với tháng trước khi dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản có mức sinh lời cao hơn.
Đáng chú ý, ETF hàng hóa hút ròng 2,8 tỷ USD, đảo chiều tích cực so với mức rút ròng 9,4 tỷ USD của tháng trước, chủ yếu nhờ lực cầu quay trở lại sau giai đoạn chốt lời và biến động giá hàng hóa hạ nhiệt.
Mặc dù vậy, dòng vốn ETF cổ phiếu toàn cầu ghi nhận sự phân hóa trong tháng 4/2026 khi xung đột Trung Đông kéo dài và chưa có dấu hiệu chấm dứt. Cụ thể, ETF cổ phiếu tại các thị trường phát triển tiếp tục duy trì trạng thái hút ròng và tăng mạnh trở lại, với giá trị hút ròng đạt khoảng 153,4 tỷ USD, tăng 112,8% so với tháng trước. Diễn biến này cho thấy dòng tiền vào nhóm tài sản rủi ro tại các thị trường phát triển đã cải thiện đáng kể.
Ngược lại, ETF cổ phiếu tại các thị trường đang phát triển ghi nhận áp lực rút ròng gia tăng, với giá trị rút ròng 25,6 tỷ USD, tăng mạnh so với mức rút ròng 1,2 tỷ USD của tháng trước. Điều này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đối với các thị trường có độ nhạy cao trước biến động bên ngoài.
Thị trường Mỹ đóng vai trò dẫn dắt và thu hút mạnh dòng tiền trở lại, trong khi châu Á ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các quốc gia lớn.
ETF cổ phiếu tại Mỹ hút ròng khoảng 133,1 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 33,6 tỷ USD của tháng trước. Diễn biến này phản ánh khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư đã cải thiện đáng kể, được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể nới lỏng chính sách tiền tệ trong thời gian tới, cùng triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp duy trì tích cực.
Tại châu Á, Nhật Bản tiếp tục duy trì trạng thái hút ròng với giá trị hơn 4,4 tỷ USD, giảm nhẹ so với tháng trước, nhờ kỳ vọng tích cực vào tăng trưởng kinh tế và tiến trình cải cách quản trị doanh nghiệp.
Ngược lại, Trung Quốc ghi nhận áp lực rút ròng gia tăng với giá trị khoảng 37,1 tỷ USD, cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng trước những lo ngại về đà phục hồi kinh tế chưa bền vững, áp lực giảm phát kéo dài và mức độ bất định trong chính sách hỗ trợ.
Riêng trong tuần cuối cùng của tháng 4, ETF vào thị trường Mỹ tăng mạnh mẽ, theo số liệu từ Yuanta. Dòng vốn vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) tại Mỹ phục hồi mạnh trong tuần trước đó với giá trị hút ròng 45,7 tỷ USD, tăng 113% so với tuần trước.
Động lực chính đến từ các quỹ ETF cổ phiếu Mỹ khi hút thêm 34,7 tỷ USD, tăng 83,4% so với tuần trước nhờ kỳ vọng lợi nhuận quý 1 tích cực. Ngoài ra, các quỹ ETF trái phiếu Mỹ cũng tiếp tục tăng mạnh trong tuần thứ hai liên tiếp, đạt hơn 12,7 tỷ USD, tăng 100% so với tuần trước khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đang hồi phục lên vùng 4,45%.
Dòng vốn vào các quỹ ETF cổ phiếu ngoài Mỹ tiếp tục suy giảm trong tuần thứ hai liên tiếp khi chỉ hút ròng 1,6 tỷ USD, giảm khoảng 72% so với tuần trước. Ngược lại, các quỹ ETF trái phiếu ngoài Mỹ có sự cải thiện khi hút ròng thêm gần 1,6 tỷ USD, tăng 178% so với tuần trước.
Các quỹ ETF hàng hóa tiếp tục bị rút ròng 876 triệu USD, tuy nhiên mức rút ròng này đã nhẹ hơn so với con số 2,6 tỷ USD của tuần trước.
Nhìn chung, dòng vốn trong tuần qua cho thấy tâm lý chấp nhận rủi ro (risk-on) vẫn hiện hữu khi nhóm ETF cổ phiếu Mỹ tiếp tục được hút ròng. Đồng thời, nhu cầu phòng thủ thông qua nắm giữ trái phiếu cũng trở nên rõ nét hơn khi lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao, trong khi nhu cầu đối với vàng tiếp tục suy yếu trong bối cảnh nhiều ngân hàng trung ương (NHTW) phát tín hiệu sẽ sớm kết thúc chu kỳ nới lỏng tiền tệ.
Tại châu Á, dòng vốn ngoại tiếp tục duy trì xu hướng rút ròng chủ đạo. Taiwan bị rút ròng mạnh 6,3 tỷ USD sau tuần hút ròng mạnh trước đó. Bên cạnh đó, South Korea, India, Indonesia và Vietnam cũng lần lượt bị rút ròng 1,5 tỷ USD, 864 triệu USD, 409 triệu USD và 71 triệu USD. Thái Lan là điểm sáng hiếm hoi khi hút ròng gần 15 triệu USD.
Dòng vốn ETF vào khu vực Đông Nam Á đảo chiều hút ròng sau hai tuần rút ròng liên tiếp trước đó. Cụ thể, Thái Lan tiếp tục hút ròng 23 triệu USD trong tuần thứ hai liên tiếp, trong khi Vietnam hút ròng nhưng không đáng kể. Ngược lại, Indonesia dẫn đầu chiều rút ròng với giá trị hơn 16,5 triệu USD, còn Singapore bị rút ròng 5,5 triệu USD.
VN-Index tăng 10% trong tháng 4, "cá mập" Pyn Elite báo lãi 1%
VN-Index tăng 10,7% chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup gồm VIC, VHM, VRE và VPL. Nhờ đó, hiệu suất quỹ PYN Elite Fund cũng tăng 1%.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: