Giao dịch trái chiều của CEO SMC trước Đại hội cổ đông bất thường

Ông Nguyễn Quang Trung - Tổng Giám đốc SMC đã bán thành công 4,9 triệu cổ phiếu, còn ông Phạm Hoàng Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị SMC đã mua thành công 5 triệu cổ phiếu.

Sơ đồ giá cổ phiếu SMC trên TradingView.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phạm Hoàng Anh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC-HOSE).

Theo đó, ông Nguyễn Quang Trung - Tổng Giám đốc SMC đã bán thành công 4,9 triệu cổ phiếu như đăng ký trước đó vào ngày 26/08. Sau giao dịch, ông Trung giảm sở hữu từ 5,9 triệu cổ phiếu, chiếm 8% xuống còn 1 triệu cổ phiếu, chiếm 1,36% và không còn là cổ đông lớn của SMC.

Chiều ngược lại, ông Phạm Hoàng Anh - Chủ tịch HĐQT SMC đã mua thành công 5 triệu cổ phiếu SMC như đã đăng ký theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, trong thời gian từ ngày 03 đến ngày 28/08.

Sau giao dịch này, ông Hoàng Anh nâng tỷ lệ nắm giữ từ 1 triệu cổ phiếu, chiếm 1,36% lên 6 triệu cổ phiếu, chiếm 8,14% và chính thức trở thành cổ đông lớn của SMC.

Mới đây, SMC đã công bố văn bản kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026. Cụ thể: 6 tháng đầu năm 2026, ngành thép nhìn chung vẫn còn chịu nhiều tác động khó lường bởi các yếu tố căng thẳng và bất ổn địa chính trị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào và logistics tăng cao. Nhu cầu tiêu thụ nội địa từng bước được hồi phục nhờ vào đầu tư công và bất động sản ấm lên. Tuy nhiên, thị trường tiếp tục có sự phân hóa giữa các nhóm sản phẩm, cạnh tranh trong ngành gay gắt, nhu cầu phục hồi chậm ở mức thận trọng, cùng những ảnh hưởng bởi thị trường vốn về hạn chế tăng trưởng tín dụng và lãi suất cho vay tăng mạnh, trực tiếp gây áp lực lên hoạt động và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành thép.

Do đó, kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, SMC ghi nhận gần 144.000 tấn thép tiêu thụ các loại, giảm mạnh 43% so với cùng kỳ. Theo đó, doanh thu thuần cũng giảm 37,3% so với nửa đầu năm 2025, đạt 2.381,6 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là do trong 6 tháng đầu năm 2026, SMC tập trung quyết liệt tái cấu trúc toàn diện các hoạt động và ngành hàng kinh doanh, cắt giảm toàn bộ hoạt động sản xuất thép gồm cán ép tẩy mạ kẽm, và sản xuất ống thép kém hiệu quả và kém lợi thế cạnh tranh; tập trung chủ yếu vào lợi thế kinh doanh thương mại và Coil Center.

Đồng thời, Công ty cũng chủ động kiểm soát và tập trung vào việc cải thiện hiệu quả và an toàn vốn kinh doanh hơn mục tiêu tăng trưởng sản lượng. Theo đó, mặc dù sản lượng và doanh thu có sự sụt giảm đáng kể, lợi nhuận gộp trong 6 tháng đầu năm 2026 của công ty ghi nhận sự cải thiện tích cực, đạt 61,9 tỷ đồng so với mức lỗ 2,8 tỷ trong cùng kỳ năm trước. Tỷ suất lợi nhuận gộp biên đạt 2,6%, phản ánh hiệu quả của các giải pháp toàn diện mà SMC đang thực hiện.

Mặt khác, chi phí tài chính của công ty trong 6 tháng đầu năm 2026 ghi nhận 75 tỷ đồng - trong đó, chi phí lãi vay giảm đến 25% so với cùng kỳ, trong xu hướng lãi vay tăng mạnh, nhờ vào việc thanh lý, chuyển nhượng các tài sản kém hiệu quả, nhằm rút giảm gánh nặng và chi phí nợ vay. Trong 6 tháng đầu năm 2026, SMC đã thực hiện thanh lý chuyển nhượng các tài sản trọng yếu như cổ phiếu HBC, nhà xưởng và MMTB thuộc Công ty TNHH Thép SMC, MMTB thuộc Công ty Liên Doanh Ống thép Sendo, vừa góp phần giảm chi phí tài chính, vừa đóng góp thêm cho lợi nhuận khác của công ty.

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng được kiểm soát chặt chẽ và cải thiện so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với việc thu hẹp quy mô doanh thu, song song việc thực hiện các biện pháp quản lý và tiết giảm chi phí toàn diện. Đồng thời, SMC cũng tăng cường rà soát khả năng thu hồi và xử lý các khoản công nợ tồn đọng, giúp công ty ghi nhận hoàn nhập dự phòng các khoản phải thu chậm luân chuyển đã trích lập. Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp ghi nhận 9,7 tỷ đồng so với tổng chi phí 121,1 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Tổng hợp các yếu tố trên, lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong 6 tháng đầu năm 2026 của SMC ghi nhận gần 42 tỷ đồng so với mức lỗ 81 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Như vậy, hiệu quả kinh doanh của SMC trong năm 2026 đã từng bước được cải thiện tích cực hơn so với năm trước đó: biên lợi nhuận gộp tăng, chi phí tài chính và chi phí quản lý vận hành giảm, và cải thiện kết quả. Hoạt động khác, hoạt động kinh doanh cốt lõi tuy đã có những chuyển biến tích cực nhưng doanh thu và biên lợi nhuận gộp vẫn còn ở mức khiêm tốn; do đó SMC sẽ tiếp tục bám sát định hướng tái cấu trúc hoạt động để tập trung mang lại hiệu quả bền vững trên cơ sở an toàn và cải thiện cơ cấu vốn của công ty.

Được biết ngày 11/9 tới công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2026 tại Hội trường Khách sạn Tân Sơn Nhất, Pavillon, sảnh Peridot nhằm thông qua tờ trình báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2026; kết quả kinh doanh 6 tháng 2026; Tờ trình về việc thay đổi mô hình Ban kiểm soát thành ủy ban kiểm toán; Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Cty — cập nhật bổ sung mô hình quản trị - Uỷ ban kiểm toán trực thuộc HĐQT; Tờ trình chủ trương tái cấu trúc nợ/ trái phiếu và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ; Tờ trình về việc hủy phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026 và một số nội dung khác.

Trong tài liệu chuẩn bị cho ĐHĐCĐ bất thường năm 2026, dự kiến tổ chức ngày 11/09 tới, SMC sẽ trình phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, với tổng giá trị tối đa 272 tỷ đồng.

Theo phương án, các chủ nợ có thể nhận cổ phiếu SMC thay cho một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ nợ. Giá phát hành dự kiến không thấp hơn giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính được kiểm toán hoặc soát xét gần nhất. Theo BCTC bán niên 2026 tự lập, giá trị sổ sách của SMC là 14.551 đồng/cổ phiếu trên báo cáo hợp nhất và 15.616 đồng/cổ phiếu trên báo cáo riêng.

SMC cho biết giá, tỷ lệ hoán đổi và số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được xác định dựa trên giá trị khoản nợ được các bên thống nhất. Cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ bị hạn chế chuyển nhượng theo thời hạn và các trường hợp ngoại lệ theo quy định pháp luật tại thời điểm thực hiện. Tại cuối quý 2/2026, SMC có tổng nợ phải trả 2.550 tỷ đồng - trong đó nợ vay tài chính ngắn hạn gần 1.300 tỷ đồng.

Bên cạnh xử lý nợ, SMC cũng dự kiến thoái toàn bộ vốn tại công ty con SMC Tân Tạo và hủy phương án phát hành 3.680.341 cổ phiếu ESOP năm 2026 do HĐQT công ty nhận thấy công ty có khả năng cân đối nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh, đồng thời bảo đảm đầy đủ các chế độ, chính sách và phúc lợi cho người lao động gắn bó lâu dài với công ty.

Chốt phiên ngày 28/8, giá cổ phiếu SMC giảm nhẹ 0,48% xuống 10.300 đồng/cổ phiếu và giảm 21% so với đầu năm.