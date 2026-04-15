Giao dịch trái chiều của cổ đông lớn và lãnh đạo doanh nghiệp tại DXG

Hà Anh

15/04/2026, 09:53

VinaWealth thông báo đã mua vào tổng cộng hơn 3,85 triệu cổ phiếu DXG, trong ngày 09/04, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

Sơ đồ giá cổ phiếu DXG trên TRadingView.

CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital (VinaWealth) vừa báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG-HOSE).

Theo đó, CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital (VinaWealth) thông báo đã thông qua các quỹ mua vào tổng cộng hơn 3,85 triệu cổ phiếu DXG, trong ngày 09/04, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

Trong đó, Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaCapital mua nhiều nhất với 2,4 triệu cổ phiếu, Quỹ đầu tư Cân bằng Tuệ Sáng VinaCapital mua 400.000 cổ phiếu, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam mua 825.000 cổ phiếu, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam mua 126.100 cổ phiếu và Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam mua 100.000 cổ phiếu DXG.

Sau giao dịch, nhóm quỹ này nâng sở hữu từ hơn 65,4 triệu cổ phiếu, chiếm 5,883% lên gần 69,3 triệu cổ phiếu, chiếm 6,2293% vốn tại DXG.

Chốt phiên ngày 09/04, giá cổ phiếu DXG tăng nhẹ lên mức 15.200 đồng/cổ phiếu, thấp hơn hơn 11% so với đầu năm. Tạm tính theo mức giá này, nhóm quỹ VinaCapital có thể đã chi gần 59 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.

Ở chiều ngược lại, ông Nguyễn Trường Sơn – Phó Tổng Giám đốc DXG đăng ký bán hết 351.098 cổ phiếu, chiếm 0,03% vốn, theo phương thức khớp lệnh/thỏa thuận, thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 06/04 đến ngày 05/05/2026.

Nếu thành công, ông Sơn không còn là cổ đông tại DXG. Chốt phiên ngày 14/4, giá DXG giảm 0,65% xuống 15.350 đồng/cổ phiếu. Nếu thành công, ước tính ông Sơn có thể thu về hơn 5 tỷ đồng.

Được biết, lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán của DXG đạt 594,8 tỷ đồng, tăng 31,18% so với cùng kỳ năm trước - trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 230,9 tỷ đồng, tương đương 90,21% so với cùng kỳ.

DXG cho biết mức tăng trưởng lợi nhuận hợp nhất chủ yếu ghi nhận từ kết quả hoạt động của mảng dịch vụ bất động sản, tiếp tục duy trì vai trò đóng góp tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu doanh thu hợp nhất.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh Tập đoàn tập trung triển khai hoạt động bán hàng và các dự án, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh tăng so với cùng kỳ, qua đó ảnh hưởng đến mức lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông công ty mẹ trong năm.

Được biết, DXG sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 vào ngày 17/4 tại 2W Ung Văn Khiêm, phường Thạnh Mỹ Tây, Tp.HCM.

Năm 2026, DXG lên kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất đạt 5.000 tỷ đồng, tăng 19% so với thực hiện năm 2025 (4.192 tỷ) và lãi ròng 268 tỷ đồng, tăng 16% so với thực hiện năm 2025 (231 tỷ). Công ty tiếp tục đặt mục tiêu chia cổ tức năm 2026 với tỷ lệ 20%, trong khi năm 2025 không thực hiện chi trả.

Bên cạnh đó, DXG dự kiến phát hành tối đa hơn 155,7 triệu cổ phiếu, chiếm 14%, nhằm tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng), thực hiện trong năm 2026 với tỷ lệ 14%

PLX có 1 năm khắc phục điều kiện công ty đại chúng

PLX có tổng cộng 43.266 cổ đông - trong đó số cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết không phải cổ đông lớn là 43.264 cổ đông với tỷ lệ nắm giữ 9,419%.

NVL đặt mục tiêu lãi hơn 1.850 tỷ đồng trong năm 2026

Theo kế hoạch dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông vào ngày 23/4 tới, Novaland đặt mục tiêu có lãi trở lại từ năm 2026 với lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.852 tỷ đồng…

Chủ tịch TNG Nguyễn Văn Thời từ nhiệm, nhường cơ hội cho lãnh đạo trẻ

Trong đơn xin từ nhiệm ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch Hội đồng quản trị TNG cho biết lý do xin từ nhiệm là để tạo cơ hội cho lãnh đạo trẻ tiềm năng được tiếp quản trọng trách quản lý công ty

Con trai Chủ tịch NKG đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phiếu

Ông chủ hệ sinh thái "Say Hi" DatVietVAC có kế hoạch IPO trong năm 2026

DatVietVAC Group Holdings (DatVietVAC) cho biết đang có kế hoạch IPO trong năm nay. Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 3.235 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 380 tỷ đồng, với hệ sinh thái “Say Hi” là động lực tăng trưởng chính…

