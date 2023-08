Giao dịch tự doanh bùng nổ, tung 1.700 tỷ đồng gom ròng suốt tuần qua

Vn-Index đóng cửa tuần thứ 31 của năm 2023 với 3 phiên tăng, 2 phiên giảm, có thêm 18,31 điểm tương đương 1,52% đóng cửa tại 1.225,98 điểm. Giá trị giao dịch trung bình một phiên trên sàn HOSE đạt 22.829 tỷ đồng, tăng 11,2% so với tuần trước, 28,4% so với trung bình 5 tuần và 65% so với trung bình 20 tuần trước.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 79 tỷ đồng trên HOSE. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ bán ròng 262 tỷ đồng. Top cổ phiếu mua ròng khớp lệnh tuần này của nước ngoài gồm DCM, CTG, MSN, GMD, PNJ. Điểm đáng ghi nhận là nước ngoài quay lại mua ròng CTG sau khi bán ròng rã nhiều tuần trước đó. Ngoài ra, top cổ phiếu được mua ròng cũng đã khác các tuần trước.

Ngược lại, họ bán ròng HPG, CTD, MWG, VIC, VCB, VHM. Điểm đáng chú ý họ bán ròng 2 mã cổ phiếu họ Vingroup và HPG đây là sự thay đổi lớn sau khi họ mua ròng nhóm này nhiều tuần trước đó.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 379 tỷ đồng trên HOSE. Tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 470 tỷ đồng. Cá nhân trong nước mua ròng khớp lệnh mạnh nhất HPG, MWG, TCB, CTD, VCB. Nhà đầu tư Cá nhân bán ròng khớp lệnh nhiều nhất là SHB, ACB, DCM, NLG, MSN, CTG. Có thể thấy nhà đầu tư cá nhân trong nước mua bán khá đối ứng với nhà đầu tư nước ngoài.

Tổ chức trong nước bán ròng 1363 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh nhóm này bán ròng 1488 tỷ. Top các mã mua ròng SHB, ACB, NLG, PTB, MSB và bán ròng khớp lệnh mạnh nhất TCB, GMD, HPG, MWG, NVL.

Tự doanh mua ròng 1.663 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 1280 tỷ đồng. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong tuần gồm GMD, VPB, E1VFVN30, HPG, NLG. Top cổ phiếu được bán ròng gồm HSG, VCB, CTG, SGN, NKG.

Xu hướng Dòng tiền: Tỉ trọng phân bổ dòng tiền tăng vào nhóm Ngân hàng, Dầu khí, Bán lẻ, giảm ở nhóm Chứng khoán, Hóa chất, Điện nước xăng dầu khí đốt

Nhóm cổ phiếu ngành Ngân hàng có tỉ trọng giá trị giao dịch tăng lên 16,35% toàn thị trường, là mức cao trung bình trong 10 tuần liên tiếp, chỉ số giá tăng 6,58% cho thấy nhóm này có cầu tăng, giá tăng.

Các mã giao dịch mạnh nhất SHB, STB, ACB, TCB, VPB, EIB, MBB, CTG, TPB, MSB trong đó có 9/10 mã tăng điểm trong tuần, duy nhất TCB giảm điểm cho thấy nhóm này bắt đầu có sự đồng thuận về tăng giá. Trong nhóm này, EIB và ACB là 2 cổ phiếu tăng mạnh nhất trong tuần. Tuy nhiên, tính trong vòng 1 năm, EIB vẫn đang giảm 6,51% và mã giảm mạnh nhất là TCB giảm 12,5%.

Tính từ đầu năm, chỉ số nhóm Ngân hàng tăng +22,46%, nhỉnh hơn thị trường chung là nhóm “Trung vị” về biến động giá, đứng thứ 8/19 nhóm ngành và tăng mạnh hơn Vn-Index (+21,73%). Tuy nhiên, việc tăng điểm của nhóm được hỗ trợ mạnh bởi các cổ phiếu vốn hóa lớn như VCB (+33,02%) và BID (+25,39%), CTG là cổ phiếu ngân hàng quốc doanh tăng yếu nhất từ đầu năm (+13,76%) nhưng đã có sự thay đổi khi VCB điều chỉnh giảm trong tuần, CTG bứt phá tăng 5,08 trong tuần, tăng mạnh hơn BID (+3,64%).

Chỉ số dòng tiền tích lũy FMI_Abs của nhóm Ngân hàng tăng trong tuần và mang giá trị dương, tiến sát mức cao nhất trong vòng 1 năm, chỉ số giá tăng cho thấy có dòng tiền vào ròng. Chỉ số FMI-Rel của nhóm Ngân hàng tăng trong tuần cho thấy dòng tiền vào nhóm này mạnh hơn thị trường chung.

Nhóm cổ phiếu Bất động sản có tỉ trọng giá trị giao dịch giảm nhẹ xuống 26,34% toàn thị trường từ mức cao nhất 10 tuần trong tuần trước đó là 26,79%, và ở mức cao nhất toàn thị trường, chỉ số giá ngành tăng 6,58% trong tuần. Điều này cho thấy nhóm này có lực cầu tăng mạnh và chủ động đẩy giá. Tính trong vòng 1 năm, nhóm này vẫn đang giảm 17,92% và tính từ đầu năm nhóm này tăng 16,76%, thấp hơn mức tăng 21,73% của VN-Index.

Các mã giao dịch mạnh nhất NVL, VIC, DIG, PDR, DXG, VHM, HDC, TCH, NLG, CEO trong đó có 9/10 mã tăng điểm trong tuần, duy nhất HDC giảm điểm. Cổ phiếu tăng mạnh nhất trong tuần thuộc về VIC, tăng 20,78%, trong khi TCH tăng 10,68%. Tính trong vòng 1 năm, NVL vẫn đang giảm 74,78%, VIC còn giảm 6,3%.

Chỉ số dòng tiền tích lũy FMI_Abs của nhóm Bất động sản tăng trong tuần lên mức cao nhất của năm và mang giá trị dương, chỉ số giá tăng cho thấy có dòng tiền vào ròng nhóm này trong vòng 1 năm và đang ở mức cao. Chỉ số FMI-Rel của nhóm Bất động sản tăng trong tuần và mang giá trị dương cho thấy nhóm này có mức độ giao dịch tăng mạnh so với toàn thị trường.

Tỉ trọng giá trị giao dịch bình quân của nhóm vốn hóa lớn VN30 tăng lên 39,16% toàn thị trường, chỉ số giá của nhóm này tăng 1,56%.

Tỉ trọng giá trị giao dịch của nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa VNMID giảm xuống 45,83%, chỉ số VNMID tăng 1,8%.

Trong khi đó tỉ trọng nhóm vốn hóa nhỏ VNSML giảm xuống 11,4% trong tuần, chỉ số này tăng 0,93%.