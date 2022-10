Giao hơn 8 ha đất tại Dự án nghỉ dưỡng Bình Châu – Phước Bửu đúng luật chưa?

Theo UBND tỉnh, đối với khu A thuộc dự án này có diện tích khoảng 80.799,6 m2 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: giao Sở Tài nguyên – Môi trường xác định, việc tham mưu giao đất cho doanh nghiệp đã đảm bảo đúng quy định của pháp luật hay chưa? Trên cơ sở đó, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về đất đai tiếp theo đúng quy định.

Ngoài ra với Khu B thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu, diện tích khoảng 131.600 m2: giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND huyện Xuyên Mộc và các, đơn vị liên quan hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định tại Luật Lâm nghiệp và Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ và Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP.

Liên quan đến dự án này, theo thông tin từ cuộc họp giữa Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Sở Kế hoạch và Đầu tư, Dự án khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Bình Châu - Phước Bửu được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2007, do Công ty TNHH Du lịch Bình An làm chủ đầu tư.

Dự án giãn tiến độ 2 lần theo quy định của Luật Đầu tư. Sau khi giãn tiến độ, dự án đã gia hạn sử dụng đất thêm 24 tháng, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nhưng đến tháng 4/2022 vẫn chưa triển khai xây dựng và đưa toàn bộ vào hoạt động kinh doanh. Lý do dự án chậm triển khai xây dựng được đưa ra, vì quy hoạch bị ảnh hưởng bởi Đề án thiết lập hành lang an toàn bờ biển, Đề án mở rộng đường 994 dẫn đến thủ tục pháp lý kéo dài, và còn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong 2 năm qua.

Tại cuộc họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị chấp thuận cho nhà đầu tư điều chỉnh dự án với các nội dung: đổi tên loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần thành công ty TNHH; thay đổi người đại diện pháp luật là ông Lương Thái Bảo (Giám đốc) thay cho bà Dương Thị Ngọc Triều (Tổng Giám đốc); đổi tên dự án từ Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Bình Châu - Phước Bửu thành NovaWord Hồ Tràm - Morito;

Đổi mục tiêu đầu tư từ "đầu tư xây dựng và kinh doanh khu du lịch tổng hợp và nghỉ dưỡng cao cấp gồm khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, khu làng cổ Việt và khu vườn phong cảnh thiên nhiên” thành “đầu tư xây dựng và kinh doanh khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng kết hợp hoạt động vui chơi giải trí trong rừng gồm: khu dịch vụ thương mại, du lịch nhà hàng, hồ bơi, khu phố thương mại, khu du lịch mô hình làng truyền thống, hồ cá koi, spa, khu vui chơi, công viên…”; tăng vốn đầu tư từ 150 tỷ đồng lên 1.650 tỷ đồng; điều chỉnh thời gian thực hiện dự án 24 tháng và đưa toàn bộ vào hoạt động trong quý 2/2023…

Đưa ra ý kiến về dự án này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh lưu ý Sở Kế hoạch và Đầu tư cần phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát lại quy định pháp luật về việc giao đất, về quy hoạch và về việc xử lý chậm triển khai của dự án, tham mưu UBND xem xét.