Giới đầu tư toàn cầu bi quan về tài sản Trung Quốc

Mối hoài nghi về các tài sản Trung Quốc đang vượt ra khỏi cổ phiếu, khi nhà đầu tư cho rằng tỷ giá đồng nhân dân tệ và giá trái phiếu chính phủ nước này sẽ “đuối” trong năm nay, trong bối cảnh sự xoay trục sang mềm mỏng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được dự báo sẽ thúc đẩy tăng trưởng ở các thị trường mới nổi khác.

Tâm lý bi quan về tài sản Trung Quốc đã gia tăng thời gian gần đây, khi loạt dữ liệu mới nhất khẳng định rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chưa lấy lại được đà tăng trưởng như mong đợi. Triển vọng ảm đạm này gây áp lực đòi hỏi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) hạ lãi suất, nhưng giới đầu tư chỉ ra rằng cơ quan này có ít dư địa để hạ lãi suất hơn so với các ngân hàng trung ương lớn khác vốn đang có mức lãi suất cao nhất trong nhiều năm.

ÁP LỰC MẤT GIÁ NHÂN DÂN TỆ

“Chúng tôi dự báo đồng nhân dân tệ còn đương đầu với áp lực giảm trong ngắn hạn, xét tới kỳ vọng u ám về kinh tế Trung Quốc năm nay. Trái phiếu Trung Quốc vẫn được hỗ trợ vì PBOC sẽ duy trì khuynh hướng nới lỏng. Tuy nhiên, áp lực mất giá mới đối với đồng nhân dân tệ và biên lãi suất ròng suy giảm tại các ngân hàng thương mại Trung Quốc sẽ khiến cho dư địa giảm lãi suất bị hạn chế”, chiến lược gia Ken Cheung của ngân hàng Mizuho ở Hồng Kông nhận định với hãng tin Bloomberg.

Khi các tài sản Trung Quốc “thất sủng” các nhà giao dịch càng nhận thấy có nhiều lý do để lạc quan về các thị trường mới nổi khác. Những thị trường có mức lợi suất cao sẽ cang có cơ hội để tăng trưởng nhờ kỳ vọng vào việc Fed cắt giảm lãi suất. Việc Hàn Quốc và Ấn Độ có thể được bổ sung vào các chỉ số trái phiếu toàn cầu lớn sẽ giúp cho tài sản của các nước này có thêm một cú huých quan trọng.

Những gì diễn ra trong tuần qua đã mang tới nỗi thất vọng cho giới đầu tư. Dù có nhiều lời kêu gọi giảm lãi suất, PBOC đã giữ lãi suất chính sách kỳ hạn 1 năm không thay đổi. Tham dự chuỗi sự kiện thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thuỵ Sỹ, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã nhấn mạnh khả năng của nước này trong việc đạt được tăng trưởng kinh tế mà không cần phải sử dụng đến các biện pháp kích cầu kinh tế mạnh tay. Những phát biểu này của nhà lãnh đạo làm suy giảm những tia hy vọng về việc Bắc Kinh tăng cường kích thích kinh tế.

Xu hướng bán tài sản Trung Quốc từ đầu năm đến nay chủ yếu tập trung vào cổ phiếu, nhưng sự rút lui tiếp diễn của các dòng vốn ngoại sẽ làm gia tăng sức ép mất giá đối với nhân dân tệ. Đồng nội tệ của Trung Quốc đã mất giá hơn 1% trong năm nay, sau khi giảm khoảng 3% trong năm 2023.

“Đồng nhân dân tệ có thể suy yếu so với một rổ tiền tệ gồm đồng tiền của các đối tác thương mại của nước này. Đối với nhà đầu tư nước ngoài, sự mất giá này của nhân dân tệ sẽ làm mất đi gần hết thành quả lợi nhuận mà trái phiếu Trung Quốc có thể mang lại”, nhà quản lý danh mục Rajeev De Mello của công ty Gama Asset Management SA nhận đinhk. “Tôi muốn mua trái phiếu nội tệ và đồng tiền của những quốc gia mà lãi suất đã được tăng một cách đón đầu, và những nước mà lạm phát đang giảm, điển hình là Brazil và Mexico”.

JPMorgan Asset Management cũng nghiêng về khả năng nhân dân tệ mất giá so với đồng tiền của các nước đối tác thương mại của Trung Quốc trong nửa đầu năm nay - theo Giám đốc đầu tư Julio Callegar của công ty quản lý tài sản này.

TRÁI PHIẾU TRUNG QUỐC CŨNG KÉM HẤP DẪN

Giới chuyên gia kinh tế dự báo nhân dân tệ sẽ hồi phục một phần trong năm nay, nhưng vẫn sẽ yếu hơn so với các đồng tiền khác ở khu vực châu Á. Theo các cuộc khảo sát của Bloomberg, đến cuối năm nay, tỷ giá đồng USD so với nhân dân tệ tại thị trường ngoài Trung Quốc đại lục sẽ giảm 3%, còn 6,99 nhân dân tệ đổ 1 USD, so với mức dự báo giảm bình quân 4,4% của tỷ giá USD so với đồng tiền của các nền kinh tế mới nổi khác ở châu Á.

Ngày 22/1, tỷ giá USD/nhân dân tệ dao động trên ngưỡng 7,2 nhân dân tệ đổi 1 USD, sau 3 tuần mất giá liên tiếp của nhân dân tệ so với bạc xanh.

Trưởng phân tích ngoại hối của công ty Monex Europe ở London, ông Simon Harvey, nhận định nhân dân tệ sẽ là một đồng tiền kém hấp dẫn trong môi trường hiện nay, khi đồng USD vẫn còn mạnh.

Nhìn lại từ đầu năm đến nay, trái phiếu chính phủ Trung Quốc tăng giá tương đối tốt so với các tài sản Trung Quốc khác, dẫn tới lợi suất giảm, vì giới đầu tư đặt hy vọng vào khả năng PBOC hạ lãi suất. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng đang ngày càng tìm kiếm những trái phiếu chính phủ khác đang có lợi suất cao hơn - là những trái phiếu sẽ tăng giá một khi việc cắt giảm lãi suất ở các quốc gia tương ứng được khởi động.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Trung Quốc kỳ hạn 10 năm hiện dao động quanh mốc 2,5%, so với mức 7% của Ấn Độ, 9% của Mexico và 10% của Brazil.

“Chúng tôi khuyến nghị giảm tỷ trọng nắm giữ trái phiếu chính phủ Trung Quốc ở giai đoạn này, nhất là bởi lợi suất trái phiếu chính phủ Trung Quốc đang cao hơn so với ở các thị trường như Ấn Độ hay Indonesia. Ngoài ra, các trái phiếu có liên hệ mật thiết với trái phiếu kho bạc Mỹ như trái phiếu Hàn Quốc cũng đang hấp dẫn, vì quan điểm cho rằng trái phiếu kho bạc Mỹ có nhiều dư địa để tăng giá hơn từ mức hiện tại”, Giám đốc đầu tư Edmund Goh của công ty abrdn Plc. nhận định.

Theo một phân tích của Bloomberg, trái phiếu chính phủ Hàn Quốc kỳ hạn 10 năm là loại trái phiếu ở châu Á mới nổi có độ nhạy cảm cao nhất với các biến động liên quan đến trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm. Bởi vậy, trái phiếu này có khả năng tăng giá vượt trội khi Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất.