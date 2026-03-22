Giữ vai trò mở đường, lực lượng Công binh phải tinh, gọn, mạnh
22/03/2026, 20:12
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Binh chủng Công binh và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu xây dựng lực lượng Công binh tinh, gọn, mạnh, hiện đại; giữ vững bản lĩnh chính trị, thích ứng nhanh với điều kiện tác chiến mới, tiếp tục phát huy truyền thống “Mở đường thắng lợi” trong thời kỳ mới.
Phát biểu tại buổi Lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương nhấn mạnh Lễ kỷ niệm là dịp ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Bộ đội Công binh; tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.
Tổng Bí thư khẳng định Binh chủng Công binh là một trong những lực lượng ra đời sớm của Quân đội nhân dân Việt Nam, có vị trí quan trọng trong đội hình chiến đấu; hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Trải qua 80 năm, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công binh luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Nhà nước và nhân dân; đoàn kết, vượt qua gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Theo Tổng Bí thư, lịch sử Bộ đội Công binh là lịch sử của những bước chân mở đường thắng lợi; của bản lĩnh vững vàng, kỷ luật nghiêm minh và tinh thần chiến đấu không lùi bước. Trong chiến tranh, Công binh mở đường cho tiến công, bảo đảm cho chiến thắng; trong thời bình, mở đường cho phát triển, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định của đất nước.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư ghi nhận, biểu dương những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của Binh chủng Công binh. Huân chương Hồ Chí Minh là phần thưởng cao quý, ghi nhận bề dày truyền thống và những đóng góp to lớn của Binh chủng trong sự nghiệp cách mạng.
Trước bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp, Tổng Bí thư nêu rõ yêu cầu ngày càng cao đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Binh chủng Công binh phải tuyệt đối trung thành, tuyệt đối chấp hành, tuyệt đối sẵn sàng chiến đấu; giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao nhận thức chiến lược, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Tổng Bí thư yêu cầu Binh chủng quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chủ trương chiến lược của Trung ương, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng. Cán bộ, chiến sĩ Công binh phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí chiến đấu cao, tinh thần trách nhiệm lớn.
Cùng với đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu xây dựng lực lượng Công binh tinh, gọn, mạnh, hiện đại; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có tri thức, kỹ năng, tác phong chính quy, kỷ luật nghiêm; làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, thích ứng nhanh với điều kiện tác chiến mới. Huấn luyện phải cơ bản, thiết thực, vững chắc; chấp hành nghiêm mệnh lệnh, kỷ luật.
Tổng Bí thư yêu cầu Binh chủng tiếp tục phát huy truyền thống “Mở đường thắng lợi”, đi đầu trong xây dựng công trình quốc phòng, rà phá bom mìn, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; nâng cao năng lực xây dựng công trình chiến đấu, công trình phòng thủ theo hướng hiện đại; chủ động bảo đảm công binh trong các hình thái tác chiến, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.
Trong thiên tai, thảm họa, Công binh phải là lực lượng đi trước, đến sớm, bám trụ bền bỉ, hành động quả cảm; tiếp tục là lực lượng vì dân, được nhân dân tin cậy.
Tổng Bí thư cũng yêu cầu tạo đột phá về khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; gắn nghiên cứu khoa học với nhiệm vụ thực tiễn; mở rộng hợp tác đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ phù hợp điều kiện Việt Nam.
Đồng thời, phải chăm lo xây dựng Đảng bộ Binh chủng trong sạch, vững mạnh; giữ vững đoàn kết, kỷ luật, đạo đức, văn hóa; chăm lo đời sống bộ đội, nhất là ở địa bàn khó khăn; làm tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội, góp phần củng cố vững chắc thế trận lòng dân.
Tổng Bí thư khẳng định truyền thống 80 năm là tài sản vô giá, là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ Công binh tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống anh hùng của Binh chủng.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
