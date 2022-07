Gỗ An Cường ký kết hợp tác kinh doanh với Sumitomo Forestry America

Chiều ngày 1/7/2022 tại TP.HCM, Công ty Cổ phần Gỗ An Cường (ACG) và Công ty Sumitomo Forestry America đã ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh. Theo đó, ACG sẽ là nhà cung cấp toàn bộ nội thất cho các dự án mà tập đoàn Sumitomo Forestry đầu tư tại thị trường Mỹ từ năm 2022 trở đi với giá trị cam kết cho thương vụ lên đến hàng chục triệu USD mỗi năm.

Việc ký kết hợp tác sẽ mở ra cơ hội rất lớn và đầy tiềm năng cho Gỗ An Cường đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại thị trường lớn nhất thế giới này.

Ông Lê Đức Nghĩa, Chỉ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Gỗ An Cường, cho biết: “Hiện giá trị xuất khẩu vào thị trường Mỹ của An Cường vào khoảng 20 triệu USD mỗi năm. Với việc hợp tác cùng Sumitomo Forestry America, hy vọng giá trị xuất khẩu của An Cường vào Mỹ sẽ tăng lên từ 30 đến 50 triệu USD mỗi năm”.

Sumitomo Forestry America là công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn Sumitomo Forestry (Nhật Bản), đã và đang đầu tư hàng tỷ USD vào Mỹ. Tập đoàn này hiện sở hữu hàng loạt công ty bất động sản và xây dựng; đồng thời đang xây dựng và kinh doanh hàng chục nghìn căn nhà tại Mỹ mỗi năm.

Trải qua gần 30 năm hình thành và phát triển, ACG hiện là công ty hàng đầu tại Việt Nam và khu vực về vật liệu, giải pháp và nội thất làm từ gỗ công nghiệp. ACG đang sở hữu nhà máy rộng hơn 240.000m2 được đầu tư trang thiết bị và công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu phục vụ cho nhu cầu nội địa cũng như xuất khẩu đến các thị trường lớn như: Mỹ, Nhật, Úc, Canada… với doanh số nội địa và xuất khẩu hàng năm lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Được biết, sau khoảng 1 năm niêm yết cổ phiếu trên sàn UPCoM, ACG đã nộp hồ sơ niêm yết 135,8 triệu cổ phiếu trên sàn HOSE và dự kiến sẽ chuyển sàn niêm yết trên HOSE trong quý 3/2022.