Gỡ “nút thắt” xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật từ cơ chế EPR
Chu Khôi
15/04/2026, 09:54
Cả nước hiện vẫn còn trên 550 tấn bao bì thuốc bảo vệ thực vật chưa được xử lý, gây ô nhiễm môi trường. Việc hoàn thiện cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) đang mở ra kỳ vọng tháo gỡ những điểm nghẽn lâu nay trong thu gom, vận chuyển và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật - loại chất thải nguy hại còn tồn đọng lớn trong sản xuất nông nghiệp.
Ngày 14/4/2026, tại Đắk Lắk, Cục Môi trường, Cục Trồng trọt
và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp
và Môi trường tỉnh Đắk Lắk và Báo Nông nghiệp và Môi trường tổ chức diễn đàn trực tiếp và trực tuyến “Phổ biến quy định EPR và cơ chế hỗ trợ hoạt động xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực
vật, phân bón tại các địa phương”.
Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh Chính phủ vừa
ban hành Nghị định 110/2026/NĐ-CP, tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý cho cơ chế
EPR tại Việt Nam.
HƠN 550 TẤN BAO BÌ CHƯA ĐƯỢC XỬ LÝ
Phát biểu khai mạc, Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường Trần Văn Cao nhấn mạnh: EPR là công cụ chính sách tiến bộ, yêu cầu doanh nghiệp chịu trách nhiệm đối với toàn bộ vòng đời sản phẩm, bao gồm cả giai đoạn sau sử dụng. Đây không phải là một loại thuế mà là cơ chế phân bổ trách nhiệm công bằng giữa các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và giảm thiểu tác động môi trường.
Ông Lương Ngọc Quang, Phó Trưởng phòng An toàn thực phẩm
và Môi trường (Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật), cho biết trong giai đoạn
2022-2025, cả nước đã thu gom gần 2.500 tấn bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử
dụng, nhưng chỉ khoảng 1.400 tấn được xử lý đúng quy định. Hơn 500 tấn bao bì được
người dân tự tiêu hủy và vẫn còn trên 550 tấn bao bì vẫn chưa được xử lý.
Bao bì thuốc bảo vệ thực vật thuộc nhóm chất thải nguy hại
do chứa tồn dư hóa chất độc, đòi hỏi quy trình quản lý nghiêm ngặt từ thu gom đến
xử lý. Trong khi đó, bao bì phân bón chủ yếu là chất thải rắn thông thường, có
thể tái chế hoặc tái sử dụng.
Trong những năm qua, hơn 11.700 lớp tập huấn đã được tổ
chức với trên 600.000 lượt người tham gia; hơn 450.000 bể chứa bao bì thuốc bảo
vệ thực vật được xây dựng trên cả nước. Tuy nhiên, tình trạng vứt bỏ bao bì bừa
bãi trên đồng ruộng, kênh mương vẫn phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường
đất và nước.
Nghị định
110/2026/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 25/5/2026, được đánh giá là bước hoàn thiện
quan trọng, làm rõ trách nhiệm tái chế, xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập
khẩu, đồng thời thiết lập cơ chế quản lý và sử dụng nguồn đóng góp tài chính
minh bạch, hiệu quả.
Theo ông Nguyễn Thành Yên, Phó Trưởng phòng Chính sách -
Pháp chế, Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), quy định mới giúp
cơ chế EPR vận hành đồng bộ từ huy động đến phân bổ nguồn lực. Đối với bao bì
thuốc bảo vệ thực vật, nghị định đã quy định rõ cơ chế đóng góp và sử dụng Quỹ
Bảo vệ môi trường Việt Nam, tách riêng nguồn kinh phí để hỗ trợ các địa phương.
Theo quy định, trước ngày 1/4 hằng năm, các tổ chức, cá
nhân sản xuất, nhập khẩu phải kê khai số tiền đóng góp tài chính trên hệ thống
EPR quốc gia; trước ngày 20/4 phải hoàn thành việc nộp kinh phí vào Quỹ Bảo vệ
môi trường Việt Nam. Các địa phương cũng phải gửi đề xuất hỗ trợ xử lý chất thải
trước ngày 25/6 để được xem xét phân bổ kinh phí.
CẦN LÀM RÕ TRÁCH NHIỆM, ĐỒNG BỘ GIẢI PHÁP
Từ thực tiễn, nhiều ý kiến cho rằng bài toán xử lý bao bì
thuốc bảo vệ thực vật không chỉ nằm ở khâu thu gom mà là vấn đề tổng thể, đòi hỏi
sự phối hợp giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
Bà Triệu Thị Châu, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch
vụ Bình Minh ở Đắk Lắk, cho rằng điểm nghẽn lớn nhất hiện nay nằm ở khâu xử lý
cuối cùng. Nhiều nơi đã có bể chứa nhưng rác vẫn tồn đọng do thiếu đơn vị vận
chuyển. “Không thể đẩy toàn bộ trách nhiệm cho nông dân”, bà Châu nhấn mạnh.
Ở góc độ địa phương, ông Nguyễn Hắc Hiển, Chi cục trưởng
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Đắk Lắk, cho biết công tác thu gom vẫn
gặp khó do hạ tầng thiếu đồng bộ và việc tổ chức thu gom chưa thường xuyên. Với
hơn 845.000 ha đất nông nghiệp và hàng nghìn cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực
vật, mỗi năm địa phương phát sinh hàng trăm tấn bao bì, tạo áp lực lớn cho công
tác xử lý.
Ông Lê Văn Vương, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và
Thương mại Vương Thành Công ở tỉnh Đắk Lắk đề xuất cần thay đổi cách tiếp cận
theo hướng “Nhà nước và nông dân cùng làm”, đồng thời thúc đẩy sử dụng thuốc bảo
vệ thực vật sinh học và chuyển đổi bao bì sang vật liệu thân thiện môi trường để
giảm áp lực rác thải.
Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Hội doanh nghiệp
sản xuất và kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật Việt Nam nhấn mạnh: cần làm rõ cơ
chế phân bổ chi phí trong EPR, đặc biệt cho khâu thu gom và vận chuyển. Quy
trình tiêu hủy cũng cần được chuẩn hóa và giám sát chặt chẽ để bảo đảm hiệu quả.
Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, ông Andrew Ward, đại diện
Croplife, cho rằng với cơ chế minh bạch và trách nhiệm rõ ràng, tỷ lệ thu gom
bao bì thuốc bảo vệ thực vật có thể đạt tới 90% như tại Brazil. Nguồn tài chính
từ EPR cần được sử dụng trực tiếp cho hoạt động thu gom, xử lý và khuyến khích
thiết kế bao bì thân thiện môi trường.
Các chuyên gia thống nhất: để EPR phát huy hiệu quả,
cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trước hết là đổi mới công tác tuyên
truyền theo hướng thiết thực, gắn với hướng dẫn cụ thể về thu gom, phân loại và
xử lý an toàn. Tiếp đến, cần tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm
các vi phạm môi trường; quy định rõ trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh thuốc bảo
vệ thực vật trong việc tham gia thu gom bao bì sau sử dụng.
Về hạ tầng, các địa
phương cần ưu tiên đầu tư bể chứa đạt chuẩn, khu lưu trữ tạm thời và cải thiện
hệ thống giao thông nội đồng để thuận lợi cho vận chuyển.
Mật độ robot tại Việt Nam hiện vẫn ở mức thấp, chỉ đạt 20 – 30 chiếc/10.000 lao động, con số này chưa bằng 7% so với Nhật Bản và thấp hơn nhiều so Hàn Quốc, Đài Loan. Tuy nhiên, với tốc độ tăng trưởng dự kiến 8–12% mỗi năm từ nay đến 2030, thị trường tự động hóa Việt Nam được kỳ vọng sẽ sớm thu hẹp khoảng cách...
Hóa giải nghịch lý để tập đoàn tư nhân dẫn dắt kinh tế tự cường
Khu vực doanh nghiệp tư nhân Việt Nam dù đã lớn mạnh đáng kể, nhưng vẫn đang đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc: mất cân đối ngành nghề, quy mô nhỏ bé, năng suất thấp, thiếu tích lũy công nghệ, phụ thuộc FDI và thiếu chiến lược quốc tế hóa…
Nghịch lý thị trường đường: Giá thế giới tăng, Việt Nam giảm
Thị trường đường Việt Nam đang đứng trước một nghịch lý: giá thế giới tăng nhưng giá trong nước không tăng, thậm chí một số sản phẩm giảm; nguồn cung dồi dào nhưng tiêu thụ suy yếu. Trong bối cảnh đó, nếu không có những giải pháp đồng bộ từ phía cơ quan quản lý và sự phối hợp của các doanh nghiệp, ngành mía đường sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức trong thời gian tới...
“Mở khoá” chính sách, phát triển mô hình outlet và cửa hàng miễn thuế
Dù sở hữu tiềm năng tiêu dùng khổng lồ và sức hút du lịch mạnh mẽ, Việt Nam vẫn đang thiếu vắng các mô hình bán lẻ hiện đại mang tính dẫn dắt...
[Bài 4] Lựa chọn chiến lược 2026-2030: Vị thế của Việt Nam trong trật tự kinh tế toàn cầu mới
Kinh tế thế giới đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc sâu rộng, nơi chuỗi giá trị, công nghệ, cạnh tranh địa kinh tế đồng thời định hình lại trật tự phát triển toàn cầu. Trong bối cảnh đó, lợi thế không còn đến từ quy mô nguồn lực, mà từ khả năng lựa chọn chiến lược và thiết kế mô hình tăng trưởng phù hợp...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
