Goldman Sachs: Giá dầu sẽ còn tăng do tình trạng thâm hụt kéo dài chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ

Giá dầu sẽ ở mức cao trong vài năm tới đây, khi nhu cầu tăng mạnh mà nguồn cung vẫn thắt chặt – Giám đốc nghiên cứu Damien Courvalin của ngân hàng Mỹ Goldman Sachs nhận định.

Ông Courvalin, một chiến lược gia thị trường hàng hoá cơ bản lâu năm, nói rằng những yếu tố nền tảng hiện nay trên thị trường dầu đảm bảo mức giá dầu cao hơn, và Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent sẽ trên mức 85 USD/thùng trong mấy năm tới đây.

“Đây không phải là một cú sốc mùa đông mang tính tạm thời như trường hợp có thể đối với khí đốt. Đây thực chất là sự khởi đầu của một cuộc định giá lại đối với dầu thô”, ông Courvalin nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC ngày 14/10.

Kịch bản chính mà Goldman Sachs đưa ra là giá dầu Brent sẽ đạt mốc 90 USD/thùng trước khi kết thúc năm 2021.

Lúc đóng cửa phiên ngày 14/10, giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London tăng 0,57 USD/thùng, tương đương tăng 0,7%, đạt 83,76 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,52 USD/thùng, đạt 80,96 USD/thùng.

Diễn biến giá dầu WTI giao sau tại New York 1 năm trở lại đây. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: TradingView.

Thị trường dầu lửa đang ở trong “tình trạng thâm hụt kéo dài nhất mà chúng tôi từng chứng kiến trong nhiều thập kỷ”, với nhu cầu sẽ tiếp tục vượt nguồn cung trong mùa đông năm nay, ông Courvalin nói. Việc thiếu đầu tư ở thượng nguồn của nguồn cung dầu lửa trong khi nhu cầu gia tăng là một chỉ báo về “giá dầu cao kéo dài” trong ít nhất 1 năm tới, vị chuyên gia nhấn mạnh.

Theo ông Courvalin, những gì đang diễn ra trên thị trường than - nơi giá than đang cao kỷ lục do nguồn cung giảm nhanh hơn nhu cầu – là một tín hiệu cảnh báo về giá dầu, ông Courvalin phát biểu. Hoạt động khoan tìm dầu chưa thực sự hồi phục dẫn tới nguồn cung tương lai bị hạn chế, trong khi nhu cầu vẫn đang tăng, đồng nghĩa thị trường sẽ ở trong tình trạng “thâm hụt nguồn cung kéo dài”.

“Thế giới sẽ đối mặt với sự thâm hụt nguồn cung dầu trong nhiều năm và khả năng giá dầu còn tăng cao hơn nhiều”, ông Courvalin nói.

Ông Courvalin nhận định, thế giới cần nhận ra rằng cuộc dịch chuyển sang năng lượng sạch sẽ mất một thời gian dài, và những lời kêu gọi về dừng đầu tư vào phát triển nguồn cung năng lượng hoá thạch sẽ chỉ dẫn tới “giá năng lượng cao hơn nhiều trong những năm sắp tới”.

Cho dù giá dầu giao sau đã tăng hơn 60% trong năm nay và đạt mức cao nhất nhiều năm, ông Courvalin nhấn mạnh rằng các nhà sản xuất dầu vẫn chưa hề tăng sản lượng so với mức trước đại dịch. “Nhu cầu đang tăng cao hơn, thế giới cần được thực sự chứng kiến hoạt động đầu tư khai thác dầu”, ông nói.

Trong khi đó, các hãng dầu khí lớn những năm gần đây chủ yếu tập trung vào việc hoàn tiền cho cổ đông, thay vì đầu tư vào những mỏ mới. Đó là nguyên nhân chính khiến giá dầu ở mức cao kéo dài, ông Courvalin nhận định, và dự báo giá dầu sẽ lập kỷ lục mới trong năm 2022 và 2023.

“Những yếu tố nền tảng hiện nay thực sự ủng hộ những dự báo giá dầu tăng cao hơn nữa”, ông nói.