Grand Marina, Saigon - Di sản thời đại mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Gắn liền với dòng chảy của sông Sài Gòn, Ba Son là một trong những di tích lâu đời và mang ý nghĩa bậc nhất trong lịch sử hình thành và phát triển đô thị Sài Gòn - TP.HCM.

XƯỞNG ĐÓNG TÀU BA SON - TỪ DI SẢN 230 NĂM GIỮA TRÁI TIM SÀI GÒN

Khởi nguồn từ năm 1791 dưới thời vua Nguyễn Ánh, xưởng ban đầu có tên là Chu sư (còn gọi là thủy xưởng), được xem là xưởng đóng tàu đầu tiên của Việt Nam, đặt nền móng cho ngành công nghiệp hàng hải trong nước.

Năm 1863, chính quyền Pháp cải tạo và mở rộng khu vực này thành Arsenal de Saigon – xưởng đóng tàu hiện đại hàng đầu Đông Dương lúc bấy giờ, còn được gọi là Xưởng Ba Son.

Suốt hơn hai thế kỷ, Ba Son giữ vai trò trọng yếu cả về kinh tế lẫn quốc phòng: Là thương cảng chiến lược thời thuộc địa, trung tâm công nghiệp quốc phòng miền Nam giai đoạn kháng chiến, và sau 1975 là Tổng Công ty Ba Son do Quân đội Nhân dân Việt Nam quản lý.

Quang cảnh xưởng đóng tàu ba son đầu thế kỷ 20.

Bên cạnh vai trò công nghiệp, Ba Son còn là cái nôi phong trào đấu tranh công nhân tại Sài Gòn. Những năm đầu thế kỷ 20, Chủ tịch Tôn Đức Thắng - vị lãnh đạo cách mạng kiên trung - từng làm việc tại đây và là người sáng lập Công hội đỏ đầu tiên, đặt nền móng cho phong trào đấu tranh giành quyền lợi người lao động tại Việt Nam. Những giá trị lịch sử - cách mạng ấy đã hun đúc nên một bản sắc văn hóa - lịch sử gắn liền với lòng yêu nước và tinh thần tự cường dân tộc.

Một con tàu được sửa chữa trong ụ nổi năm 1931.

Một trong những chứng tích còn lưu lại đến hôm nay là ụ tàu cổ dài 156 mét, được xây dựng từ năm 1888 và được công nhận là Di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia từ năm 1993. Không chỉ là một chứng tích quý giá, công trình còn là biểu tượng cho sức lao động, trí tuệ và khát vọng vươn lên của bao thế hệ người Việt.

BƯỚC CHUYỂN MÌNH VÀO KỶ NGUYÊN MỚI

Là đầu tàu kinh tế của cả nước, TP.HCM đã bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ sau Đổi mới, định hướng hiện đại hóa và hội nhập toàn cầu, từng bước trở thành một “siêu đô thị” mang tầm vóc quốc tế.

Trong tiến trình đó, Ba Son đánh dấu một cột mốc quan trọng khi khép lại sứ mệnh công nghiệp để mở ra chương mới trong hành trình phát triển đô thị. Năm 2016, xưởng đóng tàu được di dời về cảng Cái Mép – Bà Rịa Vũng Tàu, nhường quỹ đất ven sông quý giá này cho kế hoạch phát triển không gian đô thị hiện đại của TP.HCM.

Quy hoạch tổng thể khu dọc bờ sông số 2, Tôn Đức Thắng,Phường Sài Gòn (quận 1 cũ).

Theo quy hoạch, khu vực Ba Son được định hướng trở thành khu đô thị phức hợp ven sông với diện tích hơn 25 ha, tích hợp đa chức năng: nhà ở cao cấp, thương mại – dịch vụ, công viên ven sông, không gian cộng đồng và bảo tồn di sản. Đặc biệt, hơn 6.000 m2 đất được dành riêng để bảo tồn ụ tàu cổ cùng các di tích liên quan đến Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, Ba Son nay thuộc phường Sài Gòn – khu vực lõi trung tâm được quy hoạch thành trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ cao cấp của TP.HCM. Đây là khu đất duy nhất tại TP.HCM hội tụ ba yếu tố: Di sản lịch sử, vị trí đắc địa và tiềm năng phát triển vượt trội.

Ba Son là mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị theo mô hình TOD (Transit-Oriented Development).

Không chỉ là điểm giao thoa giữa chiều sâu lịch sử và tầm nhìn tương lai, Ba Son còn có lợi thế hạ tầng giao thông đa phương thức: Tàu metro, bến du thuyền, mạng lưới đường bộ kết nối khu trung tâm và trục đường ven sông liên kết vùng lõi với khu Đông trong tương lai.

Giá trị lịch sử được bảo tồn hài hòa trong không gian quy hoạch, tạo nên một bản giao hưởng nhịp nhàng giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Ba Son không biến mất, mà tái sinh từ một xưởng công nghiệp đóng tàu thành một quảng trường ven sông mang tầm vóc quốc tế, mang theo mạch nguồn di sản bước vào kỷ nguyên mới.

GRAND MARINA, SAIGON – TINH HOA THẾ GIỚI TRÊN NỀN DI SẢN

Tọa lạc trên mảnh đất lịch sử Ba Son, Grand Marina, Saigon không chỉ là khu căn hộ hàng hiệu Marriott & JW Marriott lớn nhất thế giới, mà còn là biểu tượng tiếp nối mạch nguồn di sản, nơi ký ức hào hùng được chuyển hóa thành dấu ấn của kỷ nguyên phát triển mới.

Dự án là kết quả của sự hợp tác chiến lược giữa Masterise Homes – nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế – và Marriott International, tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới, tiên phong trong phân khúc bất động sản hàng hiệu. Với khát vọng kết nối con người với chiều sâu lịch sử và bản sắc văn hóa Sài Gòn, Masterise Homes cùng các đối tác hàng đầu đã chú trọng bảo tồn và tái hiện giá trị di sản Ba Son ngay trong thiết kế kiến trúc của Grand Marina, Saigon, biến dự án thành một phần sống động của không gian sống hiện đại.

Nổi bật trong dự án là công viên Lá Sen – một hồ cảnh quan nằm giữa tòa Lake và tòa Sea, tọa lạc ngay vị trí ụ tàu cổ của Ba Son.

Đội ngũ chuyên gia đã kỳ công phục dựng các yếu tố nguyên bản như độ nghiêng tự nhiên của nền đất, góc xéo mũi tàu và bảng tên “bassin de radoub” (nghĩa là “ụ tàu khô”) – nguồn gốc tên gọi Ba Son. Sàn gỗ composite quanh hồ lấy cảm hứng từ cấu trúc gỗ cổ điển từng dùng để sửa chữa tàu, trong khi đáy hồ được tạo hình mô phỏng thân tàu lịch sử.

Không gian này không chỉ mang chức năng cảnh quan mà còn là một “bảo tàng ngoài trời” thu nhỏ, nơi di sản được bảo tồn sống động và đầy cảm hứng, trở thành điểm nhấn thu hút du khách.hứng, những điểm nhấn sẽ trở thành nét thu hút đối với các du khách khi đến thăm tại đây.

Grand Marina, Saigon - quảng trường mới ven sông của thành phố năng động nhất Việt Nam.

Hệ đèn LED trên mặt đứng các tòa tháp căn hộ hàng hiệu được thiết kế hình cây gòn – biểu tượng nguồn gốc tên gọi Sài Gòn. Hình ảnh rễ cây bám chắc và những nhánh gòn vươn cao tượng trưng cho cội nguồn vững chãi và sự phát triển bền vững của TP.HCM.

Mang câu chuyện lịch sử trong dáng hình kiến trúc, được kiến tạo bởi những thương hiệu danh tiếng toàn cầu, mỗi căn hộ hàng hiệu Marriott & JW Marriott tại Grand Marina, Saigon là hiện thân của một “di sản thời đại mới” – nơi giá trị di sản quốc gia hòa quyện với tinh hoa toàn cầu. Chủ nhân mỗi căn hộ không chỉ tận hưởng không gian sống sang trọng chuẩn 5 sao quốc tế, mà còn sở hữu một di sản trường tồn theo thời gian.

Trung tâm CBD hiện hữu của TP.HCM nhìn qua trung tâm tài chính Thủ Thiêm trong tương lai.

Niềm tự hào của cư dân Grand Marina, Saigon không chỉ đến từ việc sống trong một cộng đồng tinh hoa hay phong cách sống hàng hiệu chuẩn Marriott. Ở tầng sâu hơn, đó là đặc quyền sống trên mảnh đất mang mạch nguồn lịch sử hơn 230 năm, nơi di sản không chỉ là ký ức mà hiện hữu trong từng trải nghiệm thường nhật.

Lựa chọn sống tại Grand Marina, Saigon là lựa chọn trở thành một phần của hành trình tiếp nối di sản trong quá trình chuyển mình mạnh mẽ của TP.HCM. Từ đó, mỗi chủ nhân căn hộ hàng hiệu hôm nay đang kiến tạo một di sản truyền đời đầy tự hào cho thế hệ tinh hoa mai sau.