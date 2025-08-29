Grand Marina, Saigon - Di sản thời đại mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Tuấn Sơn
29/08/2025, 11:58
Gắn liền với dòng chảy của sông Sài Gòn, Ba Son là một trong những di tích lâu đời và mang ý nghĩa bậc nhất trong lịch sử hình thành và phát triển đô thị Sài Gòn - TP.HCM.
XƯỞNG ĐÓNG TÀU BA SON - TỪ DI SẢN 230 NĂM GIỮA TRÁI TIM SÀI GÒN
Khởi nguồn từ năm 1791 dưới thời vua Nguyễn Ánh, xưởng ban đầu có tên là Chu sư (còn gọi là thủy xưởng), được xem là xưởng đóng tàu đầu tiên của Việt Nam, đặt nền móng cho ngành công nghiệp hàng hải trong nước.
Năm 1863, chính quyền Pháp cải tạo và mở rộng khu vực này thành Arsenal de Saigon – xưởng đóng tàu hiện đại hàng đầu Đông Dương lúc bấy giờ, còn được gọi là Xưởng Ba Son.
Suốt hơn hai thế kỷ, Ba Son giữ vai trò trọng yếu cả về kinh tế lẫn quốc phòng: Là thương cảng chiến lược thời thuộc địa, trung tâm công nghiệp quốc phòng miền Nam giai đoạn kháng chiến, và sau 1975 là Tổng Công ty Ba Son do Quân đội Nhân dân Việt Nam quản lý.
Bên cạnh vai trò công nghiệp, Ba Son còn là cái nôi phong trào đấu tranh công nhân tại Sài Gòn. Những năm đầu thế kỷ 20, Chủ tịch Tôn Đức Thắng - vị lãnh đạo cách mạng kiên trung - từng làm việc tại đây và là người sáng lập Công hội đỏ đầu tiên, đặt nền móng cho phong trào đấu tranh giành quyền lợi người lao động tại Việt Nam. Những giá trị lịch sử - cách mạng ấy đã hun đúc nên một bản sắc văn hóa - lịch sử gắn liền với lòng yêu nước và tinh thần tự cường dân tộc.
Một trong những chứng tích còn lưu lại đến hôm nay là ụ tàu cổ dài 156 mét, được xây dựng từ năm 1888 và được công nhận là Di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia từ năm 1993. Không chỉ là một chứng tích quý giá, công trình còn là biểu tượng cho sức lao động, trí tuệ và khát vọng vươn lên của bao thế hệ người Việt.
BƯỚC CHUYỂN MÌNH VÀO KỶ NGUYÊN MỚI
Là đầu tàu kinh tế của cả nước, TP.HCM đã bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ sau Đổi mới, định hướng hiện đại hóa và hội nhập toàn cầu, từng bước trở thành một “siêu đô thị” mang tầm vóc quốc tế.
Trong tiến trình đó, Ba Son đánh dấu một cột mốc quan trọng khi khép lại sứ mệnh công nghiệp để mở ra chương mới trong hành trình phát triển đô thị. Năm 2016, xưởng đóng tàu được di dời về cảng Cái Mép – Bà Rịa Vũng Tàu, nhường quỹ đất ven sông quý giá này cho kế hoạch phát triển không gian đô thị hiện đại của TP.HCM.
Theo quy hoạch, khu vực Ba Son được định hướng trở thành khu đô thị phức hợp ven sông với diện tích hơn 25 ha, tích hợp đa chức năng: nhà ở cao cấp, thương mại – dịch vụ, công viên ven sông, không gian cộng đồng và bảo tồn di sản. Đặc biệt, hơn 6.000 m2 đất được dành riêng để bảo tồn ụ tàu cổ cùng các di tích liên quan đến Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, Ba Son nay thuộc phường Sài Gòn – khu vực lõi trung tâm được quy hoạch thành trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ cao cấp của TP.HCM. Đây là khu đất duy nhất tại TP.HCM hội tụ ba yếu tố: Di sản lịch sử, vị trí đắc địa và tiềm năng phát triển vượt trội.
Không chỉ là điểm giao thoa giữa chiều sâu lịch sử và tầm nhìn tương lai, Ba Son còn có lợi thế hạ tầng giao thông đa phương thức: Tàu metro, bến du thuyền, mạng lưới đường bộ kết nối khu trung tâm và trục đường ven sông liên kết vùng lõi với khu Đông trong tương lai.
Giá trị lịch sử được bảo tồn hài hòa trong không gian quy hoạch, tạo nên một bản giao hưởng nhịp nhàng giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Ba Son không biến mất, mà tái sinh từ một xưởng công nghiệp đóng tàu thành một quảng trường ven sông mang tầm vóc quốc tế, mang theo mạch nguồn di sản bước vào kỷ nguyên mới.
GRAND MARINA, SAIGON – TINH HOA THẾ GIỚI TRÊN NỀN DI SẢN
Tọa lạc trên mảnh đất lịch sử Ba Son, Grand Marina, Saigon không chỉ là khu căn hộ hàng hiệu Marriott & JW Marriott lớn nhất thế giới, mà còn là biểu tượng tiếp nối mạch nguồn di sản, nơi ký ức hào hùng được chuyển hóa thành dấu ấn của kỷ nguyên phát triển mới.
Dự án là kết quả của sự hợp tác chiến lược giữa Masterise Homes – nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế – và Marriott International, tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới, tiên phong trong phân khúc bất động sản hàng hiệu. Với khát vọng kết nối con người với chiều sâu lịch sử và bản sắc văn hóa Sài Gòn, Masterise Homes cùng các đối tác hàng đầu đã chú trọng bảo tồn và tái hiện giá trị di sản Ba Son ngay trong thiết kế kiến trúc của Grand Marina, Saigon, biến dự án thành một phần sống động của không gian sống hiện đại.
Đội ngũ chuyên gia đã kỳ công phục dựng các yếu tố nguyên bản như độ nghiêng tự nhiên của nền đất, góc xéo mũi tàu và bảng tên “bassin de radoub” (nghĩa là “ụ tàu khô”) – nguồn gốc tên gọi Ba Son. Sàn gỗ composite quanh hồ lấy cảm hứng từ cấu trúc gỗ cổ điển từng dùng để sửa chữa tàu, trong khi đáy hồ được tạo hình mô phỏng thân tàu lịch sử.
Không gian này không chỉ mang chức năng cảnh quan mà còn là một “bảo tàng ngoài trời” thu nhỏ, nơi di sản được bảo tồn sống động và đầy cảm hứng, trở thành điểm nhấn thu hút du khách.hứng, những điểm nhấn sẽ trở thành nét thu hút đối với các du khách khi đến thăm tại đây.
Hệ đèn LED trên mặt đứng các tòa tháp căn hộ hàng hiệu được thiết kế hình cây gòn – biểu tượng nguồn gốc tên gọi Sài Gòn. Hình ảnh rễ cây bám chắc và những nhánh gòn vươn cao tượng trưng cho cội nguồn vững chãi và sự phát triển bền vững của TP.HCM.
Mang câu chuyện lịch sử trong dáng hình kiến trúc, được kiến tạo bởi những thương hiệu danh tiếng toàn cầu, mỗi căn hộ hàng hiệu Marriott & JW Marriott tại Grand Marina, Saigon là hiện thân của một “di sản thời đại mới” – nơi giá trị di sản quốc gia hòa quyện với tinh hoa toàn cầu. Chủ nhân mỗi căn hộ không chỉ tận hưởng không gian sống sang trọng chuẩn 5 sao quốc tế, mà còn sở hữu một di sản trường tồn theo thời gian.
Niềm tự hào của cư dân Grand Marina, Saigon không chỉ đến từ việc sống trong một cộng đồng tinh hoa hay phong cách sống hàng hiệu chuẩn Marriott. Ở tầng sâu hơn, đó là đặc quyền sống trên mảnh đất mang mạch nguồn lịch sử hơn 230 năm, nơi di sản không chỉ là ký ức mà hiện hữu trong từng trải nghiệm thường nhật.
Lựa chọn sống tại Grand Marina, Saigon là lựa chọn trở thành một phần của hành trình tiếp nối di sản trong quá trình chuyển mình mạnh mẽ của TP.HCM. Từ đó, mỗi chủ nhân căn hộ hàng hiệu hôm nay đang kiến tạo một di sản truyền đời đầy tự hào cho thế hệ tinh hoa mai sau.
Masterise Group ghi dấu ấn tại Triển lãm Thành tựu Quốc gia 2025
Tại Triển lãm “80 năm Thành tựu Kinh tế - Xã hội” vừa khai mạc sáng 28/8/2025, hệ sinh thái bất động sản quốc tế Masterise Group gây ấn tượng với không gian trưng bày hiện đại, lan tỏa hành trình kiến tạo chuẩn sống quốc tế, nâng tầm cuộc sống người Việt và khát vọng đồng hành cùng sự phát triển bền vững của Việt Nam.
Phó Thủ tướng giao hai bộ xem xét hỗ trợ vốn cho dự án hạ tầng tại Đồng Nai
Phó Thủ tướng giao các bộ, ngành xem xét đề xuất của tỉnh Đồng Nai về hỗ trợ vốn cho các dự án giao thông liên kết vùng và kinh phí sửa chữa, nâng cấp các tuyến quốc lộ xuống cấp…
Việt Nam vẫn thu hút mạnh vốn đầu tư bất động sản
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang trải qua nhiều biến động, Việt Nam nổi lên như một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư bất động sản.
Sức hút đầu tư của Flamingo Golden Hill từ sự lựa chọn của cộng đồng chuyên gia quốc tế
Không chỉ là một sự thay đổi về bản đồ hành chính, “Ninh Bình mới” đang định hình một hành lang kinh tế - du lịch - công nghiệp trọng điểm phía Nam Hà Nội. Với chính sách cam kết dòng tiền ổn định, Flamingo Golden Hill đang trở thành “thỏi nam châm” thu hút dòng vốn đầu tư.
TP.HCM tăng cường kiểm tra công tác quản lý, vận hành nhà chung cư
Các xã, phường, đặc khu tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư; đồng thời có trách nhiệm kiểm tra, xử lý nghiêm việc chấp hành các quy định về điều kiện năng lực của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: