GRDP tỉnh Quảng Trị tăng gần 7%

Trong 9 tháng qua, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản của Quảng Trị tăng 3,04% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng 10,0% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,0% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất dịch vụ tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong quý 3 và 9 tháng năm 2024 đạt được kết quả tích cực. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh thị trường tiêu thụ, xuất khẩu hàng hóa chưa thực sự ổn định; một số sản phẩm sản xuất của doanh nghiệp tiêu thụ khó khăn dẫn đến tồn kho tăng cao.

Cụ thể, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp quý 3/2024 của tỉnh Quảng Trị tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành khai khoáng tăng 1,4%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,0%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 12,6%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2024 của Quảng Trị

Tính chung 9 tháng năm 2024, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp của tỉnh này tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành khai khoáng giảm 3,5%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,4%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 5,4%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu sản xuất cộng dồn đến cuối tháng 9 năm 2024 so với cùng kỳ năm trước: Quặng titan đạt 33,7 nghìn tấn, giảm 10,2%; đá xây dựng đạt 1,9 triệu m3, giảm 5,1%; cao lanh đạt 56,4 nghìn tấn, giảm 13,3%; thủy hải sản chế biến các loại đạt 22,4 nghìn tấn.

Hoạt động thương mại tháng 9/2024 của tỉnh Quảng Trị tiếp tục tăng trưởng, lượng cung hàng hóa trên thị trường dồi dào, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và tiêu dùng. Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa quý III/2024 của tỉnh này ước tính đạt 13.128,8 tỷ đồng, tăng 2,3% so quý trước và tăng 14,1% so với cùng kỳ.

Tính chung 9 tháng năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa của tỉnh này ước tính đạt hơn 38.700 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ (nếu loại trừ yếu tố giá, tăng 8,5%), trong đó các nhóm ngành đều tăng cao so với cùng kỳ. Cùng với đó doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 509,2 tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ ăn uống đạt 3.408,0 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ. Doanh hu dịch vụ lữ hành đạt 502,3 tỷ đồng, tăng 35,0% so với cùng kỳ. Doanh thu các ngành kinh doanh dịch vụ đạt 2.036,0 tỷ đồng, tăng 10,0% so với cùng kỳ.

Tổng doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 4.522,6 tỷ đồng, tăng 13,8%; trong đó, vận tải hành khách tăng 15,0%; vận tải hàng hóa tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh này trong quý 3 của tỉnh này năm 2024 ước tính đạt 9.245,1 tỷ đồng, tăng 16,3% so với quý trước và tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2024, vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đạt 23.435,5 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: vốn đầu tư thực hiện của khu vực nhà nước đạt 4.781,8 tỷ đồng, giảm 3,1%; khu vực ngoài nhà nước đạt 18.624,0 tỷ đồng, tăng 15,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 29,7 tỷ đồng, giảm 14,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tính đến 20/9/2024 là hơn 3.000 tỷ đồng/dự toán 3.901 tỷ đồng, đạt 79,3% dự toán địa phương, 79,4% dự toán Trung ương, bằng 120,5% cùng kỳ năm 2023. Tổng chi ngân sách địa phương đến ngày 20/9/2024 thực hiện là 7.498,37 tỷ đồng/dự toán 9.376,646 tỷ đồng, đạt 80% dự toán địa phương, 81% dự toán Trung ương, bằng 106% so với cùng kỳ năm 2023.