TP.Hồ Chí Minh đưa 142 tập dữ liệu vào danh mục dữ liệu mở

Từ danh sách cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, dự án nhà ở, giá vật liệu xây dựng đến cơ sở khám chữa bệnh, tổ chức hành nghề luật sư..., TP.Hồ Chí Minh đang mở rộng phạm vi dữ liệu được công khai để cá nhân, tổ chức có thể tự do khai thác, sử dụng...

Danh muc dữ liệu mở được UBND TP.Hồ Chí Minh cho công bố để cá nhân, tổ chức tự do khai thác sử dụng được xây dựng trên cơ sở các quy định về giao dịch điện tử, dữ liệu mơ, bảo vệ dữ liệu cá nhân. Ảnh: Sở KH-CN TP.Hồ Chí Minh.

Theo Quyết định số 4944/QĐ-UBND ngày 08/8/2026 của UBND TP.Hồ Chí Minh về danh mục dữ liệu mở, Thành phố sẽ công khai 142 tập dữ liệu mở, được phân theo 11 nhóm chủ đề, được công bố trên Cổng thông tin dữ liệu Thành phố để cá nhân, tổ chức tự do khai thác, sử dụng.

TỪ DỮ LIỆU GIÁO DỤC, DOANH NGHIỆP ĐẾN ĐẦU TƯ CÔNG

Danh mục được xây dựng trên cơ sở các quy định về giao dịch điện tử, dữ liệu mở, bảo vệ dữ liệu cá nhân, cùng với Chiến lược phát triển dữ liệu số TP.Hồ Chí Minh giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035 và Khung kiến trúc dữ liệu, khung quản trị, quản lý dữ liệu Thành phố.

11 nhóm chủ đề trong danh mục gồm: giáo dục; khoa học - công nghệ; kinh tế; lao động - việc làm; nông nghiệp - môi trường; tài chính; văn hóa du lịch; xã hội; quy hoạch - xây dựng; y tế, sức khỏe; tư pháp. Các nhóm được sắp xếp liên tục trong danh mục, với số thứ tự các tập dữ liệu từ 1 đến 142.

Ở nhóm giáo dục, danh mục mở dữ liệu về danh sách các cơ sở giáo dục trên địa bàn, từ Phòng giáo dục và đào tạo, trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập và ngoài công lập đến trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục khác.

Thông tin được công khai gồm tên cơ sở, địa chỉ, tên miền trang thông tin điện tử. Cùng với đó là dữ liệu về các dịch vụ giáo dục như trung tâm ngoại ngữ - tin học, cơ sở cung cấp dịch vụ dạy thêm, học thêm, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục ngoài giờ chính khóa và tư vấn du học. Các dữ liệu này do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì cung cấp dưới dạng XLS, XLSX và được cập nhật khi có dữ liệu mới.

Nhóm khoa học - công nghệ gồm dữ liệu về các tổ chức khoa học và công nghệ, nhiệm vụ, đề tài, đề án khoa học và công nghệ; tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo; tổ chức đánh giá sự phù hợp; doanh nghiệp khoa học và công nghệ; các tổ chức đạt giải thưởng chất lượng quốc gia và một số loại giấy phép chuyên ngành.

Trong đó, dữ liệu về nhiệm vụ, đề tài, đề án khoa học và công nghệ được mô tả khá cụ thể, gồm tên nhiệm vụ, chủ nhiệm, cơ quan chủ trì, mục tiêu, kết quả và file báo cáo tóm tắt. Phần lớn các dữ liệu trong nhóm này được cung cấp dưới dạng XLS, XLSX và cập nhật hàng quý hoặc khi có thay đổi.

Với nhóm kinh tế, dữ liệu đăng ký doanh nghiệp được cập nhật với tần suất 2 lần mỗi tuần, gồm tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở, ngành nghề kinh doanh, người đại diện theo pháp luật và tình trạng pháp lý. Danh mục cũng mở dữ liệu về giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm, xuất khẩu - nhập khẩu hàng hóa, cụm công nghiệp, hệ thống chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các website, ứng dụng thương mại điện tử đã được xác nhận.

Riêng dữ liệu về giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm cung cấp tổng vốn đầu tư công do Thủ tướng Chính phủ giao, tổng vốn Thành phố triển khai, số vốn đã giải ngân và tỷ lệ giải ngân, với tần suất cập nhật hàng tháng.

Nhóm tài chính tiếp tục mở các dữ liệu về lãi suất huy động tiết kiệm bằng tiền đồng, dự toán ngân sách địa phương, dự toán ngân sách đã được Hội đồng nhân dân quyết định, tình hình thực hiện dự toán và quyết toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn. Các dữ liệu ngân sách chủ yếu được công bố hằng năm hoặc hằng quý.

Cấu trúc này cũng được mở rộng sang nhóm lao động - việc làm với dữ liệu về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm, doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, doanh nghiệp cho thuê lao động và một số chỉ tiêu về người lao động.

DỮ LIỆU ĐI VÀO QUY HOẠCH, NHÀ Ở, Y TẾ VÀ ĐỜI SỐNG

Một phần lớn danh mục dành cho các dữ liệu gắn trực tiếp với hoạt động phát triển đô thị. Nhóm quy hoạch - xây dựng gồm dữ liệu quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, cơ sở dữ liệu GIS về biệt thự cũ đã phân loại, giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công, các dự án nhà ở thương mại, chỉ số giá xây dựng và nhiều dữ liệu liên quan đến thị trường bất động sản.

Trong đó, dữ liệu quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 được cung cấp dưới dạng API từ tháng 6/2026, cập nhật hàng quý nếu có biến động. Cơ sở dữ liệu GIS này bao gồm thông tin về quy hoạch sử dụng đất, giao thông và các lớp dữ liệu như ranh quy hoạch, chức năng sử dụng đất, tìm đường, giao thông dạng vùng.

Danh mục cũng đưa vào dữ liệu về các dự án nhà ở thương mại đã được cấp phép xây dựng, được cơ quan có thẩm quyền cho phép huy động vốn hoặc đã được kiểm tra, chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình. Cùng với đó là dữ liệu về cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tổ chức kinh doanh dịch vụ bất động sản, đơn vị đủ điều kiện quản lý vận hành nhà chung cư và một số dữ liệu về nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Ở nhóm y tế, sức khỏe, danh mục mở dữ liệu về cơ sở khám chữa bệnh, chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực y tế, cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, sản phẩm được cấp giấy tiếp nhận bản đăng ký công bố sản phẩm, cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc, giá dịch vụ kỹ thuật của các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng, khám sức khỏe và nhiều loại cơ sở chuyên ngành khác.

Nhóm này cũng bao gồm các dữ liệu được cung cấp từ năm 2026 như danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước, cơ sở đã đăng ký nội dung quảng cáo, cơ sở thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm và cơ sở được cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do.

Trong lĩnh vực xã hội, dữ liệu mở bao gồm số hộ nghèo, hộ cận nghèo, số người hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, cơ sở trợ giúp xã hội, tổ chức tôn giáo, dữ liệu về dân tộc và thành phần dân tộc, cùng thông tin về các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện được cấp phép.

Nhóm văn hóa du lịch cũng trải rộng từ cơ sở lưu trú, cơ sở đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, khu, điểm du lịch, doanh nghiệp lữ hành đến di sản văn hóa phi vật thể, bảo vật quốc gia, bảo tàng, chương trình sự kiện cộng đồng và lễ hội, thành tích thi đấu thể thao.

Về tổ chức thực hiện, Sở Khoa học và Công nghệ được giao theo dõi, đôn đốc, giám sát việc xây dựng, kết nối, chia sẻ và công bố dữ liệu; đồng thời tổng hợp, tham mưu điều chỉnh, bổ sung danh mục khi có thay đổi trong thực tế. Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố chủ trì tích hợp các cơ sở dữ liệu vào Kho dữ liệu dùng chung, hướng dẫn kết nối, chia sẻ và cập nhật theo tiêu chuẩn kỹ thuật, cấu trúc thống nhất, đồng thời kiểm tra yêu cầu kỹ thuật trước khi dữ liệu được công bố.

Các đơn vị chủ quản dữ liệu chịu trách nhiệm xây dựng, cập nhật, quản lý dữ liệu, bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, đồng thời tuân thủ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy định pháp luật liên quan. Việc cập nhật cũng phải bảo đảm đúng tần suất được quy định trong Danh mục.

Dữ liệu mở sẽ được công bố trên Cổng thông tin dữ liệu Thành phố tại địa chỉ http://data.hochiminhcity.gov.vn để các cá nhân, tổ chức tự do khai thác, sử dụng.