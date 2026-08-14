Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Hợp tác quốc tế giúp Việt Nam chủ động tham gia chuỗi giá trị AI toàn cầu

Hợp tác giữa FPT và Viện nghiên cứu AI hàng đầu thế giới được kỳ vọng sẽ góp phần tạo ra các giải pháp thiết thực cho những bài toán lớn của đất nước, mang lại giá trị cho cộng đồng, đồng thời giúp Việt Nam chủ động tham gia chuỗi giá trị và đóng góp vào quá trình định hình các quy chuẩn quản trị AI toàn cầu.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kỳ vọng hợp tác sẽ góp phần mang lại giải pháp thiết thực giải quyết các bài toán lớn của đất nước. Ảnh: Nguyễn Điệp

Chiều ngày 13/8/2026, Tập đoàn FPT và Mila – Viện nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu thế giới có trụ sở tại Quebec (Canada) ký hợp tác hợp tác về nghiên cứu AI, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển giao tri thức.

Phát biểu tại lễ ký, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh Nghị quyết số 57-NQ/TW đã xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng cho phát triển đất nước, trong đó AI là một trong những công nghệ chiến lược Việt Nam cần tập trung phát triển và từng bước làm chủ.

Tinh thần này đang được Chính phủ cụ thể hóa bằng nhiều chính sách quan trọng như Nghị định số 142/2026/NĐ-CP về thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo; các Quyết định số 804/QĐ-TTg về dữ liệu phục vụ phát triển AI, 33/2026/QĐ-TTg về hệ thống AI có rủi ro cao, 1528/QĐ-TTg về phát triển nhân lực AI và 21/2026/QĐ-TTg về các công nghệ chiến lược.

Phó Thủ tướng cũng cho biết Chính phủ đang chỉ đạo xây dựng Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo giai đoạn mới và Chiến lược Chuyển đổi trí tuệ nhân tạo quốc gia (AIX), nhằm tiếp tục hoàn thiện định hướng phát triển, ứng dụng và quản trị AI tại Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, việc FPT và Mila tiếp tục mở rộng hợp tác là phù hợp với định hướng phát triển AI của Việt Nam. Phó Thủ tướng ghi nhận những kết quả hai bên đã đạt được trong 6 năm qua, kỳ vọng hợp tác sẽ góp phần mang lại giải pháp thiết thực giải quyết các bài toán lớn của đất nước, mang lại giá trị gia tăng rõ rệt cho cộng đồng, đồng thời giúp Việt Nam chủ động tham gia vào chuỗi giá trị và định hình các quy chuẩn quản trị AI toàn cầu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh cùng đại diện các cơ quan, tổ chức và đối tác trong nước, quốc tế tại lễ ký kết hợp tác giữa FPT và Viện nghiên cứu trí tuệ nhân tạo Mila. Ảnh: Nguyễn Điệp

Thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị FPT và Mila tập trung triển khai hợp tác theo 4 hướng trọng tâm. Thứ nhất, lấy sản phẩm thực tiễn làm thước đo cuối cùng, chuyển dịch mạnh mẽ từ nghiên cứu thuần túy sang tạo ra kết quả định lượng cụ thể, từ công nghệ lõi, sáng chế đến các giải pháp thương mại hóa. Phó Thủ tướng cho rằng mọi đề tài nghiên cứu phải bắt nguồn và phục vụ trực tiếp nhu cầu của thị trường, doanh nghiệp và xã hội.

Thứ hai, đặt nhân lực chất lượng cao làm hạt nhân quyết định, đẩy mạnh đào tạo và phát triển đội ngũ chuyên gia, kỹ sư AI trình độ cao; tạo đột phá để trao quyền và mở không gian cho các nhà khoa học trẻ, tài năng trẻ Việt Nam được tham gia, dấn thân vào các dự án, chương trình nghiên cứu toàn cầu, đồng thời trực tiếp giải quyết các "bài toán lớn" của quốc gia.

Thứ ba, phát triển AI theo hướng an toàn, tin cậy và có trách nhiệm: Coi tính minh bạch, bảo mật dữ liệu và an toàn hệ thống là điều kiện tiên quyết ngay từ khâu thiết kế. Hai bên cần tiên phong tham gia đóng góp và định hình khung quản trị và tiêu chuẩn AI vừa chuẩn mực theo thông lệ quốc tế, vừa phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Thứ tư, mở rộng hệ sinh thái hợp tác, có tính lan tỏa: Thúc đẩy mô hình liên kết 3 Nhà giữa Nhà nước - Viện nghiên cứu - Doanh nghiệp; ưu tiên tập trung nguồn lực giải quyết dứt điểm các bài toán trọng điểm trong sản xuất, y tế, giáo dục và hạ tầng số, lấy hiệu quả thực tế làm căn cứ để nhân rộng trên quy mô lớn.

Trong giai đoạn hợp tác mới, FPT và Mila sẽ mở rộng nghiên cứu các lĩnh vực AI tiên tiến như mô hình nền tảng, AI tác nhân, AI vật lý, AI phục vụ các bài toán an toàn và an ninh mạng; đồng thời tăng cường trao đổi nhà nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao tri thức. Hai bên hướng tới phát triển các công nghệ có giá trị khoa học và khả năng ứng dụng cao, đưa kết quả nghiên cứu vào giải quyết các bài toán thực tiễn của khu vực công và doanh nghiệp, đồng thời mở rộng hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT, khẳng định Nghị quyết 57/NQ-TW của Đảng, Quyết định số 1483/QĐ-TTg, Quyết định số 1493/QĐ-TTg đã và đang chắp cánh cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời tạo hành lang để các doanh nghiệp công nghệ chủ động liên kết với trường đại học, viện nghiên cứu, cùng nghiên cứu và làm chủ công nghệ lõi.

Tổng Giám đốc FPT cam kết hành động để góp phần xây dựng một Việt Nam có năng lực công nghệ mạnh, tự chủ công nghệ. Các nghiên cứu sẽ luôn gắn với thực tiễn, hướng tới những kết quả và sản phẩm cụ thể góp phần giải quyết các bài toán của quốc gia, đồng thời góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo không gian cho các nhà khoa học trẻ phát triển.