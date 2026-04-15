Hà Nội: 65% người sau tuổi nghỉ hưu sẽ được hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH

Nội dung được đề cập tại Kế hoạch về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU của
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối
với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn, giai đoạn 2026 – 2030.
Theo kế hoạch, TP. Hà Nội xác định phát triển bảo
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là nhiệm vụ chính trị quan trọng,
gắn với phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.
Trong giai đoạn 2026 - 2030, Hà Nội đặt ra nhiều
mục tiêu cụ thể như: thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân với tỷ lệ bao phủ đạt
100% dân số; 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội bắt
buộc; 10% tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; 50% tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
Đồng thời, phấn đấu 65% người sau độ tuổi nghỉ
hưu được hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng hoặc trợ cấp hưu
trí xã hội; chỉ số hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt trên 90%.
Bên cạnh đó, thành phố chú trọng kiểm soát chặt
chẽ chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; giảm tỷ lệ chậm đóng bảo hiểm xã hội,
bảo hiểm y tế; kịp thời giải quyết, chi trả đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội,
bảo hiểm thất nghiệp, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia. Phòng ngừa, xử lý
tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ.
Để đạt được mục tiêu đề ra, Hà Nội sẽ đẩy mạnh ứng
dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), trong công tác tuyên truyền
và tư vấn chính sách. Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố được giao chủ
trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội Hà Nội và các đơn vị liên quan xây dựng hệ thống
chatbot, AI hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận
tiện, dự kiến triển khai từ năm 2026.
Song song với đó, ngành y tế sẽ xây dựng hệ thống
quản lý và kết nối đơn thuốc điện tử trên toàn địa bàn trong giai đoạn 2026 -
2030, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và tăng cường minh bạch trong
quản lý.
Một nhiệm vụ trọng tâm khác là tiếp tục hoàn
thiện hệ thống pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo hướng mở rộng đối
tượng tham gia, tiến tới bao phủ toàn dân; đồng thời phát triển hệ thống bảo hiểm
xã hội đa tầng, bảo đảm nguyên tắc đóng – hưởng, công bằng, chia sẻ và bền vững.
Thành phố cũng nghiên cứu triển khai thí điểm
các gói bảo hiểm y tế bổ sung nhằm hỗ trợ người dân giảm chi phí khám chữa bệnh
và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế.
Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội được giao phối hợp với
các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đảm bảo
tiến độ, hiệu quả, cũng như thực hiện các giải pháp phát triển người tham gia, thu hồi số tiền chậm đóng. Vận động người dân tham
gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình; giải quyết kịp thời
các chế độ bảo hiểm cho người lao động đúng quy định.
Bên cạnh đó, phối hợp với các đơn vị, địa
phương tổ chức kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp chậm
đóng, trốn đóng, gian lận, trục lợi quỹ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đồng
thời, áp dụng các biện pháp khắc phục, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khi
doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng.