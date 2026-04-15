Hà Nội: 65% người sau tuổi nghỉ hưu sẽ được hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP. Hà Nội đặt mục tiêu có 65% người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng hoặc trợ cấp hưu trí xã hội...

Nội dung được đề cập tại Kế hoạch về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn, giai đoạn 2026 – 2030.

Theo kế hoạch, TP. Hà Nội xác định phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn với phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Hà Nội đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể như: thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân với tỷ lệ bao phủ đạt 100% dân số; 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; 10% tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; 50% tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Đồng thời, phấn đấu 65% người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng hoặc trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt trên 90%.

Bên cạnh đó, thành phố chú trọng kiểm soát chặt chẽ chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; giảm tỷ lệ chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; kịp thời giải quyết, chi trả đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia. Phòng ngừa, xử lý tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Hà Nội sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), trong công tác tuyên truyền và tư vấn chính sách. Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố được giao chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội Hà Nội và các đơn vị liên quan xây dựng hệ thống chatbot, AI hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện, dự kiến triển khai từ năm 2026.

Song song với đó, ngành y tế sẽ xây dựng hệ thống quản lý và kết nối đơn thuốc điện tử trên toàn địa bàn trong giai đoạn 2026 - 2030, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và tăng cường minh bạch trong quản lý.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo hướng mở rộng đối tượng tham gia, tiến tới bao phủ toàn dân; đồng thời phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng, bảo đảm nguyên tắc đóng – hưởng, công bằng, chia sẻ và bền vững.

Thành phố cũng nghiên cứu triển khai thí điểm các gói bảo hiểm y tế bổ sung nhằm hỗ trợ người dân giảm chi phí khám chữa bệnh và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế.

Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội được giao phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, hiệu quả, cũng như thực hiện các giải pháp phát triển người tham gia, thu hồi số tiền chậm đóng. Vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình; giải quyết kịp thời các chế độ bảo hiểm cho người lao động đúng quy định.

Bên cạnh đó, phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp chậm đóng, trốn đóng, gian lận, trục lợi quỹ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đồng thời, áp dụng các biện pháp khắc phục, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khi doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng.