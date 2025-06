Hà Nội: Đề thi vào lớp 10 phản ánh sự đổi mới, sáng tạo

Sau khi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên thành phố Hà Nội năm học 2025 - 2026 kết thúc, ngày 8/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức Hội nghị thông tin về kết quả tổ chức Kỳ thi.

Phó Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn cho biết kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay diễn ra trong thời gian 2 ngày (7-8/6) với 102.860 thí sinh thi công lập; 13.091 lượt thí sinh thi chuyên.

Đánh giá tính chất quan trọng của Kỳ thi, ngay từ rất sớm, Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội đã thành lập hội đồng thi, các ban giúp việc hội đồng thi đồng thời tổ chức hướng dẫn, tập huấn cho 100% cán bộ, giáo viên tham gia Kỳ thi.

Toàn Thành phố có 201 điểm thi. 4.411 phòng thi chính thức, 201 phòng thi dự phòng. 15.173 cán bộ coi thi, gần 1.000 cán bộ công an đảm bảo an toàn Kỳ thi.

Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội cũng huy động hơn 2.000 cán bộ giáo viên chấm thi. 201 điểm thi huy động hơn 600 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ cắm chốt; 15 đoàn kiểm tra các điều kiện kiểm tra công tác tổ chức thi.

19 đoàn kiểm tra cơ sở vật chất trước Kỳ thi, 17 đoàn kiểm tra lưu động trong 2 ngày tổ chức thi. 15 đoàn kiểm tra công tác bảo vệ đề thi, bài thi.

Trong 2 ngày với 3 buổi thi, Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, vì quyền lợi của mọi thí sinh. Không có cán bộ vi phạm quy chế, có 1 thí sinh vi phạm do mang điện thoại vào phòng thi. 12 thí sinh cần hỗ trợ do gặp vấn đề về sức khoẻ.

Đánh giá chung, Kỳ thi được tổ chức an toàn, chu đáo, kỹ lưỡng về cơ sở vật chất. Công tác an ninh được kiểm tra chặt chẽ, khoa học, công tác coi thi triển khai đúng quy chế, hướng dẫn, không tạo áp lực cho thí sinh.

Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương chia sẻ tinh thần làm việc của Ban Chỉ đạo thi và các điểm thi với sự nghiêm túc và trách nhiệm cao nhất.

"Nhiều giáo viên và cán bộ ngành Giáo dục đã hi sinh việc riêng vì cái chung. Có những đồng chí đi làm đề thi nhưng bố mất cũng không về với gia đình được. Có cán bộ, giáo viên đang làm công tác coi thi nhưng nghe tin người thân mất cũng chưa kịp về chịu tang. Đó là sự hi sinh, trách nhiệm rất lớn dành cho ngành, vì học sinh thân yêu", ông Trần Thế Cương chia sẻ.

Ông Trần Thế Cương cũng cho biết thời điểm này, Kỳ thi nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng, dư luận xã hội.

Điều đặc biệt ghi nhận trong kỳ thi năm nay là tinh thần hiếu học của các em học sinh Thủ đô. Có 12 học sinh gãy tay, gãy chân, điều trị bệnh nhưng vẫn cố gắng đi thi.

Có học sinh thi xong Ngoại ngữ phải đi mổ ruột thừa nhưng vẫn kiên quyết cố gắng thi xong môn Toán sáng nay.

Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cũng nhấn mạnh: "Đến thời điểm này, công tác tổ chức Kỳ thi đã thành công nhưng còn nhiều công việc phía sau phải hoàn thành như công tác chấm thi, công bố điểm, điểm chuẩn".

Năm nay, ngành Giáo dục Hà Nội dự kiến điểm chuẩn và điểm thi sẽ được công bố cùng thời điểm, từ 4-6/7.

Theo cô Lâm Kiều Ninh - giáo viên Ngữ văn trường THCS Đống Đa, đây là lần đầu tiên đề thi không sử dụng ngữ liệu sách giáo khoa.

Không chỉ thầy cô thở phào nhẹ nhõm mà các thí sinh cũng vui vẻ, phấn khởi. Đây là thành công của đề thi năm nay. Đề Ngữ văn vừa khơi gợi cảm xúc, tư duy, vừa định hướng được giá trị sống cho học sinh.

Đánh giá về đề thi môn Toán, thầy Trịnh Hoài Dương - giáo viên trường THCS Giảng Võ 2 cho biết đề thi bám sát chương trình, bám sát cấu trúc định dạng, đảm bảo chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đảm bảo phân loại học sinh, phù hợp với tính chất kỳ thi.

Chung nhận định này, giáo viên tổ Toán của Hệ thống Giáo dục HOCMAI nhận xét: Đề thi môn Toán đã thể hiện rõ định hướng đổi mới trong kiểm tra, đánh giá theo chương trình mới, chú trọng phát triển năng lực, kết nối với thực tiễn, đảm bảo tính phân hóa và công bằng trong tuyển sinh.

Đây là một đề thi vừa có chiều sâu, vừa mang tính giáo dục định hướng rõ ràng, góp phần nâng cao chất lượng dạy học Toán bậc THCS, đồng thời là cơ sở tin cậy để các trường THPT lựa chọn học sinh phù hợp.

Có thể nói, đề thi vào lớp 10 của Hà Nội năm nay là bức tranh rõ nét phản ánh công cuộc đổi mới sáng tạo, chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực người học.