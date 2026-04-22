Hà Nội: Đề xuất miễn vé xe buýt, metro dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất miễn phí toàn bộ vé xe buýt trợ giá và đường sắt đô thị trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5/2026, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao và giảm áp lực giao thông...

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản báo cáo, đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trương miễn vé sử dụng các phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá, gồm xe buýt và đường sắt đô thị, trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4-1/5/2026.

Theo Sở Xây dựng, dịp nghỉ lễ năm nay kéo dài nhiều ngày, dự báo nhu cầu đi lại, tham quan và du lịch của người dân Thủ đô và các địa phương lân cận sẽ tăng cao, gây áp lực lớn lên hệ thống giao thông đô thị.

Kết quả từ các đợt miễn vé trước đây cho thấy sản lượng hành khách tăng mạnh. Dịp Quốc khánh 2/9/2025, đường sắt đô thị phục vụ hơn 686.000 lượt khách trong 4 ngày, gấp khoảng 3 lần ngày thường; xe buýt đạt bình quân hơn 335.000 lượt khách/ngày, tăng khoảng 3,4 lần. Dịp Tết Nguyên đán 2026, tổng lượt khách miễn phí đạt 1,31 triệu lượt, tăng 68% so với cùng kỳ.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đề xuất miễn phí vé trên toàn bộ 128 tuyến xe buýt có trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị gồm Cát Linh – Hà Đông và Nhổn – ga Hà Nội (đoạn trên cao).

Về thời gian thực hiện, cơ quan này đưa ra hai phương án: miễn vé liên tục 9 ngày từ 25/4 đến 3/5, hoặc chia thành hai đợt theo từng kỳ nghỉ với tổng cộng 7 ngày. Sở Xây dựng kiến nghị lựa chọn phương án 7 ngày để phù hợp với thực tế.

Trong thời gian miễn vé, hành khách vẫn được cấp vé lượt hoặc vé điện tử nhưng không phải thanh toán. Các đơn vị vận tải có trách nhiệm thống kê, báo cáo sản lượng để làm cơ sở thanh quyết toán. Phần doanh thu tương ứng sẽ được ngân sách bù đắp theo quy định.

Dự kiến kinh phí hỗ trợ khoảng 16,2 tỷ đồng nếu thực hiện theo phương án 7 ngày và khoảng 20,6 tỷ đồng nếu thực hiện trong 9 ngày, được bố trí từ nguồn ngân sách trợ giá vận tải công cộng năm 2026.

Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng việc miễn vé không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tiết kiệm chi phí đi lại mà còn góp phần hạn chế phương tiện cá nhân, giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường, đồng thời hỗ trợ kích cầu du lịch, tiêu dùng trong dịp cao điểm.

Sở cũng kiến nghị giao đơn vị chủ trì phối hợp các đơn vị vận tải tổ chức thực hiện, theo dõi nhu cầu để điều chỉnh tần suất khai thác, bảo đảm phục vụ hành khách an toàn, hiệu quả; đồng thời phối hợp các cơ quan liên quan trong công tác tuyên truyền và bố trí kinh phí theo quy định.