Tuyến metro Nhổn – ga Hà Nội hoàn thành toàn bộ khoan hầm đoạn ngầm

Đan Tiên

14/04/2026, 14:23

Máy đào hầm TBM số 2 “Táo Bạo” đã về đích tại ga S12 – ga Hà Nội, hoàn tất hành trình khoan 4 km hầm ngầm, đánh dấu cột mốc quan trọng của dự án metro Nhổn – ga Hà Nội...

Máy đào hầm TBM số 2 hoàn tất hành trình. Ảnh: MRB
Máy đào hầm TBM số 2 hoàn tất hành trình. Ảnh: MRB

Theo thông tin từ Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội, vào tối 13/4, máy đào hầm TBM số 2 mang tên “Táo Bạo” đã chính thức tới ga ngầm S12 – ga Hà Nội, hoàn thành toàn bộ hành trình khoan qua 4 ga ngầm của Dự án tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn – ga Hà Nội.

Đây là máy TBM cuối cùng hoàn tất tuyến hầm dài 4 km, đi qua các ga ngầm S9 Kim Mã, S10 Cát Linh, S11 Văn Miếu và S12 ga Hà Nội. Trước đó, TBM số 1 mang tên “Thần tốc” đã hoàn thành khoan ống hầm thứ nhất vào ngày 1/12/2025. Việc TBM số 2 về đích đã chính thức nối thông toàn bộ đoạn hầm ngầm của dự án.

Được biết, TBM “Táo Bạo” bắt đầu hành trình từ ga S9 Kim Mã ngày 3/2/2025, lần lượt đi qua ga Cát Linh ngày 15/9/2025, ga Văn Miếu ngày 13/1/2026 và hoàn thành tại ga Hà Nội ngày 13/4/2026.

Trong suốt quá trình thi công, máy vận hành ổn định, lắp đặt hàng nghìn vòng vỏ hầm, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật và bảo đảm an toàn cho các công trình trên mặt đất, đặc biệt tại khu vực đông dân cư và gần nhiều công trình di sản.

Đại diện Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội thông tin, phần ngầm của dự án gồm 4 km hầm, 4 ga ngầm và 1 giếng thoát hiểm hiện đạt khoảng 63% khối lượng, riêng gói thầu CP03 đạt 76,69%.

Hiện, các đơn vị tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại như kết cấu trong hầm, hoàn thiện dốc hạ ngầm, các ga ngầm, đường chuyển làn, gara và đường ven hồ Thủ Lệ.

Dự án metro Nhổn – ga Hà Nội là công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô, được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc giao thông, nâng cao năng lực vận tải công cộng, cải thiện môi trường và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững.

Trong suốt quá trình thi công, dự án áp dụng hệ thống quan trắc địa kỹ thuật hiện đại để theo dõi liên tục tình trạng dịch chuyển, sụt lún mặt đất và độ ổn định của các công trình trên bề mặt. Theo chủ đầu tư, việc hoàn thành toàn bộ công tác khoan hầm là dấu mốc quan trọng, khẳng định năng lực làm chủ công nghệ thi công hầm đô thị phức tạp của các đơn vị tham gia dự án tại Việt Nam.

