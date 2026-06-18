Hà Nội: Dịch chuyển không gian sống tại phố cổ, phố cũ

Khi Hà Nội bước vào giai đoạn tái cấu trúc nội đô, việc dịch chuyển không gian sống tại phố cổ, phố cũ đang từng bước làm thay đổi nếp sống của nhiều gia đình đa thế hệ.

Không đơn thuần là tìm một nơi ở mới, đó còn là hành trình kiến tạo một nếp nhà rộng rãi hơn, chất lượng sống tốt hơn, đủ gần để giữ nhịp phố và đủ vững chãi để nâng đỡ tổ ấm gia đình.

QUY HOẠCH NỘI ĐÔ VÀ CÂU CHUYỆN ĐỊNH CƯ CỦA GIA ĐÌNH ĐA THẾ HỆ HÀ THÀNH

Người Hà Nội vốn trọng sự ổn định, nhất là những gia đình đã quen nếp sống nhiều thế hệ trong lòng phố cũ. Căn nhà nơi lõi phố vừa là chỗ ở, vừa neo giữ nếp sống Tràng An - kín đáo, thân tình, trọng sự quây quần và nghĩa xóm giềng. Từ hàng quán, góc chợ đến trường học, nơi làm việc, những thói quen thường nhật đã kết thành một mạch sống gần gũi và khó rời.

Bởi vậy, khi nghĩ đến một nơi ở mới, nhiều gia đình cân nhắc đồng thời vị trí, diện tích và khả năng duy trì nếp sinh hoạt quen thuộc. Nhà phố lâu năm dần bộc lộ những giới hạn về công năng và tiện ích; trong khi các khu đô thị vệ tinh lại tạo ra khoảng cách lớn hơn với trường học, nơi làm việc, họ hàng và những mối giao kết đã hình thành từ lâu. Chính tâm lý ấy khiến quyết định mua nhà mới của nhiều gia đình trở nên thận trọng hơn. Người mua không còn vội vàng xuống tiền, mà dành nhiều thời gian hơn để tìm kiếm sản phẩm phù hợp cho nhu cầu ở lâu dài và đánh giá kỹ các biến động của thị trường.

Ở góc độ đô thị, Hà Nội đang từng bước tái cấu trúc nội đô. Theo Đồ án Quy hoạch Thủ đô, định hướng đến năm 2045 đặt mục tiêu giãn dân khoảng 860.000 người nhằm giảm tải hạ tầng, bảo tồn lõi di sản và tổ chức lại không gian phát triển. Đây là lộ trình dài hạn để Thủ đô có thêm khoảng xanh, hạ tầng và không gian công cộng tốt hơn, đồng thời gìn giữ các giá trị văn hóa, lịch sử.

Giữa nhịp tái cấu trúc nội đô, nhu cầu sống rộng hơn nhưng vẫn giữ mạch phố cũ trở thành bài toán của nhiều gia đình Hà Nội. (Ảnh: Meygroup).

Điều các gia đình đa thế hệ tìm kiếm, vì thế, không phải một địa chỉ thay thế, mà là một tọa độ sống mới có thể dung hòa kết nối trung tâm, chất lượng sống hiện đại và nếp quây quần đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Một nơi ở mới, nhưng vẫn nguyên vẹn cảm giác thuộc về Hà Nội.

THE REY EDITION: TÁI LẬP NẾP NHÀ Ở CAO ĐỘ MỚI

Không phải mọi sự dịch chuyển đều đồng nghĩa với rời xa nếp sống cũ. The Rey Edition - bộ sưu tập duplex tại Rivea Residences, mang đến một không gian sống rộng rãi, được tổ chức phù hợp với gia đình đa thế hệ và gợi lại sự quây quần của nhà phố Hà Nội trong một hình thái hiện đại hơn.

Tọa lạc tại Vĩnh Hưng, khu vực giáp ranh Hoàng Mai - Hai Bà Trưng, Rivea Residences nằm tại điểm chuyển tiếp giữa trung tâm lịch sử và các trục phát triển mới phía Đông, Đông Nam Hà Nội. Từ dự án, cư dân chỉ mất khoảng 9 phút để di chuyển tới Hồ Gươm, Phố cổ, đồng thời thuận tiện tiếp cận hệ thống trường học, bệnh viện, thương mại và dịch vụ hiện hữu.

Tại các tầng cao từ 20 đến 35 của Rivea Residences, The Rey Edition tái hiện tinh thần nhà phố Hà Nội giữa tầng mây qua không gian duplex thông tầng cao 6,8m. Hệ kính full-height mở rộng từ sàn đến trần giúp ánh sáng tự nhiên đi sâu vào bên trong, tạo cảm giác thoáng đãng nhưng không mất đi sự ấm cúng.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, các căn có diện tích từ khoảng 225m2 đến 303,96m2, bố trí 4 phòng ngủ, trong đó có 2 master suites. Layout hai tầng phân tách rõ không gian sinh hoạt chung và khu vực nghỉ ngơi riêng, phù hợp với thói quen của gia đình đa thế hệ: Duy trì sự kết nối trong những khoảnh khắc sum vầy, đồng thời bảo đảm khoảng riêng cần thiết cho từng thành viên.

The Rey Edition đưa nếp nhà Hà Nội lên cao độ mới với không gian duplex thông tầng, rộng mở và giàu ánh sáng. (Ảnh: Meygroup).

Không chỉ tái lập một nếp nhà thân thuộc trong hình hài hiện đại, The Rey Edition còn nâng tầm chất lượng sống bằng thiết kế thông minh, hệ tiện ích đồng bộ và những trải nghiệm riêng tư hiếm có. Ban công tại các “dinh thự” được tích hợp sân vườn trên cao và bể bơi riêng, mở ra khoảng sống thư thái giữa tầng mây.

Từ đây, những khoảng xanh, mặt nước và tầm nhìn rộng mở tạo nên bức tranh giao hòa của Hà Nội: Dòng Sông Hồng trong trục cảnh quan tương lai, khu sinh thái Vĩnh Hưng xanh mát đối diện, nhịp sống đô thị dưới chân và bóng dáng phố cũ trầm mặc phía xa.

The Rey Edition còn nâng cấp chất lượng sống bằng hệ tiện ích và dịch vụ vận hành đồng bộ. Từ đại sảnh trần cao gần 9m, lounge, hồ bơi 4 mùa 50m, golf 3D, rạp chiếu phim riêng, gym, sauna đến đặc quyền vận hành như dịch vụ gia tăng tiêu chuẩn khách sạn, quản lý căn hộ khi chủ nhân vắng mặt, mọi trải nghiệm được tổ chức liền mạch để gia chủ có thêm thời gian cho gia đình, sức khỏe và những khoảng sống thảnh thơi mỗi ngày.

Sự dịch chuyển về không gian sống, suy cho cùng, vẫn hướng tới một đích đến: Bồi đắp và bảo tồn những giá trị cốt lõi của đời sống. Không phải là rời bỏ phố cũ, đó là cách nếp sống Tràng An được tiếp nối trong một hình thái mới, vững chãi, khoáng đạt và tương thích hơn với tương lai. Tại The Rey Edition, sợi dây liên kết gia đình - nếp nhà được neo giữ giữa dòng chảy thời đại, để mỗi ngôi nhà tiếp tục là một di sản sống bền vững cùng năm tháng.