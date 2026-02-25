Hà Nội duyệt giá thuê diện tích kinh doanh tại 33 tòa nhà
Hoàng Bách
25/02/2026, 11:51
Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa phê duyệt đơn giá cho thuê đối với diện tích kinh doanh dịch vụ tại một số tòa nhà chung cư tái định cư, nhà chung cư thương mại thuộc tài sản công của Thành phố giao cho Trung tâm Quản lý nhà thành phố Hà Nội quản lý…
Cụ thể, Thành phố phê duyệt đơn
giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ 9 tòa nhà chung cư thương mại tại Khu đô
thị Việt Hưng thuộc tài sản công của Thành phố gồm: Tòa K1 - Lô đất CT14; Tòa
K2 - Lô đất CT14; Tòa K5 - Lô đất CT14; Tòa K6 - Lô đất CT14; Tòa P1 - Lô đất
CT16; Tòa CT20B - Lô đất CT20; Tòa CT20C - Lô đất CT20; Tòa CT20D - Lô đất
CT20; Tòa CT20E - Lô đất CT20.
Đồng thời cũng phê duyệt đơn giá
cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại
24 tòa chung cư tái định cư thuộc tài sản công của Thành phố giao cho Trung
tâm Quản lý nhà Thành phố Hà Nội quản lý, gồm: Tòa nhà N01 và N02 Tây Nam ĐHTM
đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm; Tòa nhà CTI.1-1A và CTI.1-1B, CTI.2 Khu nhà ở
Vĩnh Hoàng, phường Tương Mai; Tòa nhà CT2 Khu tái định cư tại ao Hoàng Cầu, phường
Ô Chợ Dừa; Tòa nhà Lô E Khu đô thị Yên Hòa, phường Yên Hòa; Tòa nhà N07 Khu
5.3ha, phường Cầu Giấy;
Tòa nhà A1 và A2 Khu tái định cư
Kim Giang, phường Khương Đình; Tòa nhà CT2 Khu đô thị phường Tương Mai; Tòa nhà
NO16A và NO16B, Phường Việt Hưng; Tòa nhà CT2 Xuân La Khu tái định cư phường
Nghĩa Đô; Toà nhà A6A và A6B, A6C, A6D, B3D, B6A, B10A Khu đô thị Nam Trung
Yên, phường Yên Hòa; Đơn nguyên A14A1 và A14A2 thuộc Toà 21T1 Khu đô thị Nam
Trung Yên, Phường Yên Hòa; Đơn nguyên A14B1 và A14B2 thuộc tòa 21T2 Khu đô thị
Nam Trung Yên, Phường Yên Hòa; Toà 30T1 + 30T2 Khu đô thị Nam Trung Yên, Phường
Yên Hòa.
Thành phố giao Trung tâm Quản lý nhà căn cứ đơn giá được phê duyệt, tổ chức thực hiện xác định giá khởi
điểm, bước giá trình Sở Tài chính phê duyệt, thực hiện tổ chức đấu giá cho thuê
theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản và các quy định có liên quan.
Ngoài ra, Trung tâm có trách nhiệm
kịp thời rà soát, tham mưu, trình sửa đổi bổ sung đơn giá cho thuê khi phát
sinh diện tích kinh doanh dịch vụ để cho thuê tăng thêm hoặc điều chỉnh đơn giá
cho thuê đối với diện tích kinh doanh dịch vụ khi khi có sự biến động về đơn
giá cho thuê, đảm bảo phù hợp theo quy định; Sử dụng kinh phí đúng mục đích, chế
độ và thanh quyết toán theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
Trong quy trình này, Sở Tài chính
có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt giá khởi điểm, bước giá làm căn cứ tổ chức
đấu giá theo quy định tại Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND
Thành phố. Sở Xây dựng có trách nhiệm ban hành Quyết định công nhận kết quả
trúng đấu giá cho thuê tài sản theo đúng quy định…
