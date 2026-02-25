Thứ Tư, 25/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Hà Nội duyệt giá thuê diện tích kinh doanh tại 33 tòa nhà

Hoàng Bách

25/02/2026, 11:51

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa phê duyệt đơn giá cho thuê đối với diện tích kinh doanh dịch vụ tại một số tòa nhà chung cư tái định cư, nhà chung cư thương mại thuộc tài sản công của Thành phố giao cho Trung tâm Quản lý nhà thành phố Hà Nội quản lý…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cụ thể, Thành phố phê duyệt đơn giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ  9 tòa nhà chung cư thương mại tại Khu đô thị Việt Hưng thuộc tài sản công của Thành phố gồm: Tòa K1 - Lô đất CT14; Tòa K2 - Lô đất CT14; Tòa K5 - Lô đất CT14; Tòa K6 - Lô đất CT14; Tòa P1 - Lô đất CT16; Tòa CT20B - Lô đất CT20; Tòa CT20C - Lô đất CT20; Tòa CT20D - Lô đất CT20; Tòa CT20E - Lô đất CT20.

VnEconomy
VnEconomy

Đồng thời cũng phê duyệt đơn giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tại 24 tòa chung cư tái định cư thuộc tài sản công của Thành phố giao cho Trung tâm Quản lý nhà Thành phố Hà Nội quản lý, gồm: Tòa nhà N01 và N02 Tây Nam ĐHTM đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm; Tòa nhà CTI.1-1A và CTI.1-1B, CTI.2 Khu nhà ở Vĩnh Hoàng, phường Tương Mai; Tòa nhà CT2 Khu tái định cư tại ao Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa; Tòa nhà Lô E Khu đô thị Yên Hòa, phường Yên Hòa; Tòa nhà N07 Khu 5.3ha, phường Cầu Giấy;

VnEconomy

Tòa nhà A1 và A2 Khu tái định cư Kim Giang, phường Khương Đình; Tòa nhà CT2 Khu đô thị phường Tương Mai; Tòa nhà NO16A và NO16B, Phường Việt Hưng; Tòa nhà CT2 Xuân La Khu tái định cư phường Nghĩa Đô; Toà nhà A6A và A6B, A6C, A6D, B3D, B6A, B10A Khu đô thị Nam Trung Yên, phường Yên Hòa; Đơn nguyên A14A1 và A14A2 thuộc Toà 21T1 Khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Yên Hòa; Đơn nguyên A14B1 và A14B2 thuộc tòa 21T2 Khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Yên Hòa; Toà 30T1 + 30T2 Khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Yên Hòa.

Thành phố giao Trung tâm Quản lý nhà căn cứ đơn giá được phê duyệt, tổ chức thực hiện xác định giá khởi điểm, bước giá trình Sở Tài chính phê duyệt, thực hiện tổ chức đấu giá cho thuê theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản và các quy định có liên quan.

Ngoài ra, Trung tâm có trách nhiệm kịp thời rà soát, tham mưu, trình sửa đổi bổ sung đơn giá cho thuê khi phát sinh diện tích kinh doanh dịch vụ để cho thuê tăng thêm hoặc điều chỉnh đơn giá cho thuê đối với diện tích kinh doanh dịch vụ khi khi có sự biến động về đơn giá cho thuê, đảm bảo phù hợp theo quy định; Sử dụng kinh phí đúng mục đích, chế độ và thanh quyết toán theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Trong quy trình này, Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt giá khởi điểm, bước giá làm căn cứ tổ chức đấu giá theo quy định tại Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND Thành phố. Sở Xây dựng có trách nhiệm ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá cho thuê tài sản theo đúng quy định…

Hoàn thiện dự thảo Sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật về nhà chung cư

13:19, 07/02/2026

Hoàn thiện dự thảo Sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật về nhà chung cư

Hà Nội siết phát triển chung cư nội đô, mở rộng nhà ở đa mục tiêu

07:52, 28/01/2026

Hà Nội siết phát triển chung cư nội đô, mở rộng nhà ở đa mục tiêu

Chung cư cũ tại 48 xã, phường ở Hà Nội sẽ được kiểm định chất lượng

11:27, 22/01/2026

Chung cư cũ tại 48 xã, phường ở Hà Nội sẽ được kiểm định chất lượng

Từ khóa:

bất động sản diện tích kinh doanh giá thuê diện tích kinh doanh Hà Nội tòa nhà

Đọc thêm

Rivea Residences: Tâm điểm đón sóng tăng trưởng phía Nam Hà Nội

Rivea Residences: Tâm điểm đón sóng tăng trưởng phía Nam Hà Nội

Khu Nam Hà Nội đang bước vào thời kỳ tăng tốc với lực đẩy lớn từ hạ tầng, quy hoạch. Trong bối cảnh đó, Rivea Residences nổi lên như một tọa độ chiến lược hiếm hoi của khu vực khi sở hữu vị trí đắc địa lõi nội đô và là tâm điểm giao thoa của những động lực tăng trưởng mới.

Giá trị an cư bền vững của Masteri Park Place giữa trung tâm khu đô thị phức hợp

Giá trị an cư bền vững của Masteri Park Place giữa trung tâm khu đô thị phức hợp

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với nhu cầu của người mua nhà ngày càng khắt khe, dòng tiền thông minh đang chảy mạnh về các mô hình đô thị “all-in-one” tại trung tâm.

Nhìn lại Phát Đạt từ thương vụ 50.000 tỷ đồng với Lotte tại Thủ Thiêm Eco Smart City

Nhìn lại Phát Đạt từ thương vụ 50.000 tỷ đồng với Lotte tại Thủ Thiêm Eco Smart City

Tham gia đấu thầu đầu tư 35% vốn để trở thành nhà đầu tư chiến lược tại đại dự án Thủ Thiêm Eco Smart City của Lotte Properties HCMC, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) đang khiến nhiều người phải nhìn mình “bằng ánh mắt khác”.

Bước đi chiến lược của HAUS Da Lat: Chính thức bổ nhiệm chủ tịch HĐQT từ hệ sinh thái tài chính xanh toàn cầu

Bước đi chiến lược của HAUS Da Lat: Chính thức bổ nhiệm chủ tịch HĐQT từ hệ sinh thái tài chính xanh toàn cầu

Chủ đầu tư dự án bất động sản HAUS Da Lat vừa công bố bổ nhiệm ông Michael Sheren làm Chủ tịch HĐQT. Bổ nhiệm này đánh dấu bước kiện toàn quan trọng về quản trị và định hướng phát triển bền vững, tiếp tục củng cố lộ trình ESG mà thương hiệu HAUS đã hoạch định từ đầu.

Thành lập Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng quy mô 5.300ha

Thành lập Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng quy mô 5.300ha

Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng được thành lập với quy mô khoảng 5.300ha, định hướng phát triển đa chức năng, gồm khu công nghiệp, khu thương mại – dịch vụ, khu phi thuế quan, trung tâm logistics và trung tâm đổi mới sáng tạo. Khu kinh tế được xác định là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hải Phòng và vùng đồng bằng sông Hồng…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

eMagazine

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

eMagazine

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hơn 3.100 Trung tâm hành chính công cấp xã đã hoạt động ổn định, hiệu quả

Dân sinh

2

Văn hóa là một "trụ cột" và là "hệ điều tiết" cho phát triển nhanh và bền vững đất nước

Tiêu điểm

3

Rivea Residences: Tâm điểm đón sóng tăng trưởng phía Nam Hà Nội

Bất động sản

4

Starlink Services Việt Nam bổ nhiệm Tổng giám đốc 9X người Việt

Kinh tế số

5

Nhật Bản kêu gọi Mỹ đảm bảo thỏa thuận thương mại đã ký

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy