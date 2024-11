Hà Nội khuyến khích người dân tham gia phòng, chống ngộ độc thực phẩm

Triển khai Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về việc tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò và khuyến khích sự tham gia của người dân trong hoạt động phòng, chống ngộ độc thực phẩm.

Từ đó, tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng...

Theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội đề nghị các đơn vị thường xuyên đánh giá nguy cơ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn, chú ý đến các điểm du lịch, bếp ăn tập thể trường học, bếp ăn tập thể khu công nghiệp và chế xuất, cụm công nghiệp, khu chợ ẩm thực, trước và trong các đợt tổ chức các lễ hội, cơ sở kinh doanh bánh kẹo, thực phẩm…

Đồng thời, tăng cường năng lực xét nghiệm của địa phương để đáp ứng yêu cầu kiểm nghiệm an toàn thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, tăng cường công tác phối hợp liên ngành, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định trong hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở, sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố, đặc biệt chú ý đối với các nhóm thực phẩm do ngành quản lý.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất. Kiên quyết xử lý nghiêm và đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm, cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (thuộc đối tượng phải cấp).

Công khai các hành vi vi phạm, kết quả xử lý vi phạm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo kịp thời người sản xuất, kinh doanh và cho cộng đồng.

Khi xảy ra ngộ độc thực phẩm, cần tổ chức thu dung, cấp cứu, điều trị cho tất cả những người bị ngộ độc với phương châm “cấp cứu, điều trị tại chỗ là chính”.

Trường hợp cần thiết, phải kịp thời chuyển những người ngộ độc thực phẩm có diễn biến nặng đến ngay cơ sở khám chữa bệnh có đủ điều kiện cấp cứu, điều trị.

Uỷ ban nhân dân TP. Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã bố trí đủ kinh phí, nguồn lực, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Địa phương cũng chịu trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất việc chấp hành quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn, nhà ăn tập thể và các đối tượng theo phân cấp quản lý.

Đặc biệt, xử lý nghiêm các vi phạm, kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không bảo đảm an toàn thực phẩm, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn, thực phẩm có nguy cơ gây ngộ độc.

Công an TP. Hà Nội được giao triển khai đồng bộ công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Đẩy mạnh việc xử lý hình sự đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng, nhất là hoạt động nhập lậu, sản xuất, tàng trữ, buôn bán các loại thực phẩm giả, kém chất lượng theo quy định pháp luật.

Thành phố cũng đề nghị Cục Quản lý thị trường tăng cường, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, các địa phương trên địa bàn tổ chức kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, và xử lý các vi phạm về kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng đối thực phẩm được sản xuất, lưu thông trên địa bàn.

Riêng Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, cần đôn đốc các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý chặt chẽ an toàn thực phẩm các bếp ăn tập thể, không để ngộ độc thực phẩm xảy ra tại các bếp ăn trong các khu công nghiệp.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất, các doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn này.