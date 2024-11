Hà Nội: Yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Tết, lễ hội Xuân 2025

Uỷ ban nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 335 về đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ và lễ hội Xuân năm 2025. Thời gian triển khai từ ngày 15/12/2024 đến hết 15/3/2025.

Việc thực hiện kế hoạch nhằm đánh giá thực trạng chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm phục vụ Tết, và lễ hội Xuân năm 2025.

Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thực phẩm nhằm đảm bảo tốt công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm hạn chế tối đa các vụ ngộ độc.

Trong quá trình kiểm tra, các đoàn kiểm tra của tuyến trên sẽ làm việc với Ban Chỉ đạo công tác An toàn thực phẩm của tuyến dưới để nắm bắt tình hình công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, đặc biệt chú trọng các địa bàn trọng điểm có tổ chức các lễ hội Xuân lớn trên địa bàn thành phố như: Mỹ Đức, Tây Hồ, Sóc Sơn, Sơn Tây, Mê Linh, Đông Anh…

Đối tượng thanh tra, kiểm tra tập trung vào các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, các chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố.

Trọng tâm vào những cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Ất Tỵ và các lễ hội như: thịt, sản phẩm từ thịt, bia, rượu, đồ uống có cồn, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, rau, củ, quả, phụ gia thực phẩm..., các cơ sở dịch vụ ăn uống.

Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội yêu cầu các đoàn thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm khi phát hiện vi phạm, phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Tuyệt đối không để các sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm, không rõ nguồn gốc, không đúng quy định về ghi nhãn, hoặc có các vi phạm khác lưu thông trên thị trường.

Đồng thời, không để các sản phẩm quảng cáo sai quy định tiếp tục lưu hành; không để các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố không bảo đảm an toàn thực phẩm tiếp tục hoạt động khi chưa thực hiện các biện pháp khắc phục có hiệu quả.

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm, các đoàn của tuyến trên căn cứ vào tính chất vụ việc và thẩm quyền để xử lý, hoặc có thể chuyển hồ sơ vi phạm cho cơ quan chức năng của địa phương, là Ủy ban nhân dân các cấp nơi có cơ sở được thanh tra, kiểm tra hoặc thanh tra các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương để tiếp tục xử lý theo quy định.

Thành phố cũng lưu ý công tác thanh tra, kiểm tra cần có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết, lễ hội và có yếu tố nguy cơ cao, các làng nghề chế biến thực phẩm, các cơ sở kinh doanh tại các chợ và siêu thị.

Sở Y tế tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, chú trọng kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh phụ gia thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống; tập trung các nội dung: vệ sinh cơ sở, vệ sinh dụng cụ, vệ sinh cá nhân, nguồn gốc nguyên liệu đưa vào sản xuất, chất lượng sản phẩm.

Sở Công thương kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung vào các sản phẩm rượu, bia, nước giải khát, bánh kẹo,... chú trọng nguồn gốc, chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, nhãn mác sản phẩm.

Công an thành phố được giao phối hợp với các ngành chức năng chủ động phát hiện, điều tra xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các loại thực phẩm lưu thông trên địa bàn. Phát hiện, điều tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm qui định về an toàn thực phẩm.