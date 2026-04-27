Về Huế mùa Festival, dạo “vườn nghệ thuật” giữa Hoàng cung
Nguyễn Thuấn
27/04/2026, 09:16
Trong khuôn khổ Festival Huế 2026, chương trình “Triển lãm, trưng bày phong lan, cây cảnh, đá cảnh ba miền năm 2026” mang đến không gian nghệ thuật sinh vật cảnh đặc sắc ngay trong Đại Nội Huế, thu hút đông đảo người dân và du khách…
Từ ngày 24 đến 28/4, Ban Tổ chức Festival Huế phối hợp Trung
tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức triển lãm phong lan, cây cảnh, đá cảnh
quy mô lớn, góp phần làm phong phú chuỗi hoạt động của Festival năm nay.
Diễn ra trong không gian di sản đặc biệt của Đại Nội Huế,
chương trình không chỉ là hoạt động trưng bày đơn thuần mà còn là sự kết nối giữa
nghệ thuật sinh vật cảnh với bảo tồn di sản và phát triển du lịch sinh thái.
Qua đó, góp phần lan tỏa thông điệp gìn giữ môi trường và nâng cao ý thức cộng
đồng.
Triển lãm quy tụ đông đảo hội sinh vật cảnh, câu lạc bộ và
nghệ nhân đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Hàng nghìn tác phẩm được
giới thiệu, trong đó nổi bật là hơn 400 tác phẩm cây cảnh nghệ thuật và tiểu cảnh
non bộ, khoảng 1.000 tác phẩm phong lan đa dạng chủng loại cùng hơn 50 tác phẩm
đá cảnh độc đáo.
Không gian trưng bày được bố trí tại các điểm đặc trưng
trong Hoàng cung như vườn Thiệu Phương, Phủ Nội Vụ và vườn Cơ Hạ. Sự kết hợp giữa
nghệ thuật sinh vật cảnh và kiến trúc cung đình tạo nên một tổng thể hài hòa, vừa
cổ kính vừa sinh động.
Thông qua hoạt động này, Ban Tổ chức kỳ vọng hình thành
không gian giao lưu nghề nghiệp cho các nghệ nhân, thúc đẩy phát triển ngành
sinh vật cảnh, đồng thời quảng bá hình ảnh Huế – thành phố Festival đặc trưng của
Việt Nam, nơi di sản, thiên nhiên và đời sống hiện đại giao thoa.
Đáng chú ý, triển lãm mở cửa miễn phí vào ban đêm trong suốt
thời gian diễn ra, tạo điều kiện để du khách có thêm trải nghiệm mới khi tham
quan di tích về đêm.
