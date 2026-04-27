Về Huế mùa Festival, dạo “vườn nghệ thuật” giữa Hoàng cung

Trong khuôn khổ Festival Huế 2026, chương trình “Triển lãm, trưng bày phong lan, cây cảnh, đá cảnh ba miền năm 2026” mang đến không gian nghệ thuật sinh vật cảnh đặc sắc ngay trong Đại Nội Huế, thu hút đông đảo người dân và du khách…

Từ ngày 24 đến 28/4, Ban Tổ chức Festival Huế phối hợp Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức triển lãm phong lan, cây cảnh, đá cảnh quy mô lớn, góp phần làm phong phú chuỗi hoạt động của Festival năm nay.

Khám phá Huế theo cách khác: Ngắm lan, thưởng cảnh giữa cung đình xưa

Diễn ra trong không gian di sản đặc biệt của Đại Nội Huế, chương trình không chỉ là hoạt động trưng bày đơn thuần mà còn là sự kết nối giữa nghệ thuật sinh vật cảnh với bảo tồn di sản và phát triển du lịch sinh thái. Qua đó, góp phần lan tỏa thông điệp gìn giữ môi trường và nâng cao ý thức cộng đồng.

Lãnh đạo thành phố Huế tham quan triển lãm

Triển lãm quy tụ đông đảo hội sinh vật cảnh, câu lạc bộ và nghệ nhân đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Hàng nghìn tác phẩm được giới thiệu, trong đó nổi bật là hơn 400 tác phẩm cây cảnh nghệ thuật và tiểu cảnh non bộ, khoảng 1.000 tác phẩm phong lan đa dạng chủng loại cùng hơn 50 tác phẩm đá cảnh độc đáo.

Du khách thích thú chiêm ngưỡng các tác phẩm phong lan đa dạng sắc màu

Không gian trưng bày được bố trí tại các điểm đặc trưng trong Hoàng cung như vườn Thiệu Phương, Phủ Nội Vụ và vườn Cơ Hạ. Sự kết hợp giữa nghệ thuật sinh vật cảnh và kiến trúc cung đình tạo nên một tổng thể hài hòa, vừa cổ kính vừa sinh động.

Nghệ nhân giới thiệu tác phẩm phong lan quý hiếm đến khách tham quan

Thông qua hoạt động này, Ban Tổ chức kỳ vọng hình thành không gian giao lưu nghề nghiệp cho các nghệ nhân, thúc đẩy phát triển ngành sinh vật cảnh, đồng thời quảng bá hình ảnh Huế – thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, nơi di sản, thiên nhiên và đời sống hiện đại giao thoa.

Đáng chú ý, triển lãm mở cửa miễn phí vào ban đêm trong suốt thời gian diễn ra, tạo điều kiện để du khách có thêm trải nghiệm mới khi tham quan di tích về đêm.

Những giò phong lan khoe sắc hoa rực rỡ, thu hút ánh nhìn người tham quan.

Các chậu lan quý hiếm được sắp đặt tinh tế giữa không gian cổ kính.

Không gian triển lãm phong lan, cây cảnh rực rỡ trong khuôn viên Đại Nội Huế.

Các câu lạc bộ sinh vật cảnh mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc từ khắp mọi miền.

Những chậu cây cảnh nghệ thuật được chăm chút tỉ mỉ, tạo điểm nhấn tại triển lãm.

Những tác phẩm bonsai được tạo dáng công phu, thể hiện bàn tay tài hoa của nghệ nhân.