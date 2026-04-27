Trang chủ Du lịch

Về Huế mùa Festival, dạo “vườn nghệ thuật” giữa Hoàng cung

Nguyễn Thuấn

27/04/2026, 09:16

Trong khuôn khổ Festival Huế 2026, chương trình “Triển lãm, trưng bày phong lan, cây cảnh, đá cảnh ba miền năm 2026” mang đến không gian nghệ thuật sinh vật cảnh đặc sắc ngay trong Đại Nội Huế, thu hút đông đảo người dân và du khách…

Du khách thích thú chiêm ngưỡng các tác phẩm phong lan đa dạng sắc màu.

Từ ngày 24 đến 28/4, Ban Tổ chức Festival Huế phối hợp Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức triển lãm phong lan, cây cảnh, đá cảnh quy mô lớn, góp phần làm phong phú chuỗi hoạt động của Festival năm nay.

Khám phá Huế theo cách khác: Ngắm lan, thưởng cảnh giữa cung đình xưa

Diễn ra trong không gian di sản đặc biệt của Đại Nội Huế, chương trình không chỉ là hoạt động trưng bày đơn thuần mà còn là sự kết nối giữa nghệ thuật sinh vật cảnh với bảo tồn di sản và phát triển du lịch sinh thái. Qua đó, góp phần lan tỏa thông điệp gìn giữ môi trường và nâng cao ý thức cộng đồng.

Lãnh đạo thành phố Huế tham quan triển lãm

Triển lãm quy tụ đông đảo hội sinh vật cảnh, câu lạc bộ và nghệ nhân đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Hàng nghìn tác phẩm được giới thiệu, trong đó nổi bật là hơn 400 tác phẩm cây cảnh nghệ thuật và tiểu cảnh non bộ, khoảng 1.000 tác phẩm phong lan đa dạng chủng loại cùng hơn 50 tác phẩm đá cảnh độc đáo.

Du khách thích thú chiêm ngưỡng các tác phẩm phong lan đa dạng sắc màu

Không gian trưng bày được bố trí tại các điểm đặc trưng trong Hoàng cung như vườn Thiệu Phương, Phủ Nội Vụ và vườn Cơ Hạ. Sự kết hợp giữa nghệ thuật sinh vật cảnh và kiến trúc cung đình tạo nên một tổng thể hài hòa, vừa cổ kính vừa sinh động.

Nghệ nhân giới thiệu tác phẩm phong lan quý hiếm đến khách tham quan
Nghệ nhân giới thiệu tác phẩm phong lan quý hiếm đến khách tham quan

Thông qua hoạt động này, Ban Tổ chức kỳ vọng hình thành không gian giao lưu nghề nghiệp cho các nghệ nhân, thúc đẩy phát triển ngành sinh vật cảnh, đồng thời quảng bá hình ảnh Huế – thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, nơi di sản, thiên nhiên và đời sống hiện đại giao thoa.

Đáng chú ý, triển lãm mở cửa miễn phí vào ban đêm trong suốt thời gian diễn ra, tạo điều kiện để du khách có thêm trải nghiệm mới khi tham quan di tích về đêm.

Những giò phong lan khoe sắc hoa rực rỡ, thu hút ánh nhìn người tham quan.
Các chậu lan quý hiếm được sắp đặt tinh tế giữa không gian cổ kính.
Không gian triển lãm phong lan, cây cảnh rực rỡ trong khuôn viên Đại Nội Huế.
Các câu lạc bộ sinh vật cảnh mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc từ khắp mọi miền.
Những chậu cây cảnh nghệ thuật được chăm chút tỉ mỉ, tạo điểm nhấn tại triển lãm.
Những tác phẩm bonsai được tạo dáng công phu, thể hiện bàn tay tài hoa của nghệ nhân.
Khu trưng bày đá cảnh với nhiều hình dáng độc đáo.

Lộ diện "kho báu" hang động mới giữa lòng Phong Nha – Kẻ Bàng

Các địa phương tung nhiều trải nghiệm miễn phí dịp nghỉ lễ

bảo tồn di sản Huế cây kiểng nghệ thuật du lịch Huế Festival Huế 2026 nghệ thuật sinh vật cảnh phong lan đa dạng thành phố Huế

Quảng Trị mở “bản giao hưởng” du lịch mùa hè với chuỗi sự kiện kéo dài 8 ngày

Quảng Trị mở “bản giao hưởng” du lịch mùa hè với chuỗi sự kiện kéo dài 8 ngày

Từ ngày 24/4 đến 1/5, Quảng Trị bước vào mùa cao điểm du lịch với Tuần Văn hóa Du lịch 2026 – chuỗi hoạt động quy mô, kết hợp hài hòa giữa văn hóa, ẩm thực, giải trí và khám phá thiên nhiên. Sự kiện không chỉ làm mới trải nghiệm cho du khách mà còn mở ra hướng đi bền vững cho ngành du lịch địa phương.

Sầm Sơn khai hội năm 2026: “Khát vọng rực rỡ” thắp sáng phố biển

Sầm Sơn khai hội năm 2026: “Khát vọng rực rỡ” thắp sáng phố biển

Tối ngày 25/4/2026, tại Quảng trường biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn 2026 với chủ đề “Sầm Sơn – Khát vọng rực rỡ”. Sự kiện diễn ra trong không khí vui tươi của những ngày đầu mùa du lịch biển, hướng tới kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 01/5, thu hút hàng vạn người dân cùng du khách thập phương đổ về tham dự.

Lộ diện “kho báu” hang động mới giữa lòng Phong Nha – Kẻ Bàng

Lộ diện “kho báu” hang động mới giữa lòng Phong Nha – Kẻ Bàng

Một “kho báu” hang động mới vừa được hé lộ tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng khi đoàn thám hiểm phát hiện thêm 26 hang động cùng hàng loạt cấu trúc địa chất độc đáo. Những phát hiện này không chỉ bổ sung dữ liệu khoa học mà còn mở ra dư địa lớn cho phát triển du lịch bền vững…

Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy các hoạt động hợp tác xúc tiến, quảng bá du lịch

Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy các hoạt động hợp tác xúc tiến, quảng bá du lịch

Cùng với tuyên bố khởi động "Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027", hai quốc gia đã nhất trí tăng cường hợp tác du lịch trở thành cầu nối quan trọng trong giao lưu nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của hai nước. Hoạt động hợp tác du lịch cần thực chất, hiệu quả, bền vững...

Các địa phương tung nhiều trải nghiệm miễn phí dịp nghỉ lễ

Các địa phương tung nhiều trải nghiệm miễn phí dịp nghỉ lễ

Kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 luôn chứng kiến nhu cầu du lịch tăng cao, đồng thời đây cũng là thời điểm “mở cửa” mùa du lịch hè. Năm nay, hai kỳ nghỉ lễ diễn ra gần nhau, tạo thành chuỗi ngày nghỉ dài hiếm có trong năm…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Thế giới

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

eMagazine

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

